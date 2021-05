Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 13^ tappa: a Verona

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: CLASSIFICA, OGGI TOCCA AI VELOCISTI PROTAGONISTI!

Giornata di relativo riposo oggi (sulla carta) al Giro d’Italia 2021, che oggi propone la sua tredicesima tappa Ravenna-Verona di 198 km, piuttosto lunga ma completamente pianeggiante e di conseguenza perfetta per i velocisti, che oggi torneranno protagonisti dopo le due impegnative tappe di Montalcino con gli sterrati e poi di Bagno di Romagna con tante salite appenniniche, per non parlare del fatto che domani invece ci attende lo Zoncolan, con cui entreremo nei giorni davvero decisivi per la classifica. Oggi invece, venerdì 21 maggio, la diretta Giro d’Italia 2021 dovrebbe, salvo imprevisti comunque sempre possibili quando si corre in bicicletta – vedi il ritiro di Mikel Landa nella tappa di Cattolica – riportare sulla ribalta i velocisti, forse addirittura per l’ultima volta in questa Corsa Rosa.

L’edizione numero 104 del Giro d’Italia dunque oggi rimette in primo piano gli sprinter: il percorso sarà completamente pianeggiante, una lunga pedalata nella Pianura Padana dell’Emilia Romagna e del Veneto per onorare i 700 anni della morte di Dante Alighieri dal momento che il Sommo Poeta è sepolto proprio a Ravenna. Ci sarà a dire il vero anche un breve passaggio in Lombardia e toccando Mantova ricorderemo i 90 anni della maglia rosa, che proprio nella città dei Gonzaga fece il suo debutto. Oggi dunque in primo piano ricordi e celebrazioni, poi volata quasi garantita…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della tredicesima tappa Ravenna-Verona sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano.

Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 13^ TAPPA

Siamo onesti: oggi sarà difficile accendere la fantasia descrivendo quello che ci attenderà nella diretta Giro d’Italia 2021, perché il percorso della tredicesima tappa Ravenna-Verona di 198 km sarà completamente pianeggiante, come di rado capita alla Corsa Rosa anche nelle frazioni riservate ai velocisti. Oggi si attraverseranno molte province dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, cioè Ravenna, Ferrara, Rovigo, Mantova ed infine Verona. La partenza avrà luogo da Ravenna alle ore 12.35, in considerazione del fatto che il percorso sarà completamente pianeggiante, ma pure piuttosto lungo.

I punti significativi collocati lungo il tracciato di questa tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021 saranno quindi i due traguardi volanti di Ferrara al km 67,5 e poi di Bagnolo San Vito, collocato invece al km 144,6. Risulta difficile dire molto di più: le strade saranno rettilinee e generalmente larghe, attenzione però ai tanti attraversamenti cittadini e ciò che comportano, fra rotatorie, spartitraffico e arredo urbano vario. Infine l’arrivo sarà a Verona, gli ultimi chilometri all’interno della città scaligera saranno quasi completamente rettilinei, ma con qualche rotonda. La volata è comunque garantita nella città del fresco portabandiera Elia Viviani…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: EGAN BERNAL SEMPRE MAGLIA ROSA

La classifica del Giro d’Italia 2021 oggi sulla carta non dovrebbe cambiare: in copertina ci potrebbe andare la battaglia per la maglia ciclamino della classifica a punti che attualmente è del tre volte campione del Mondo Peter Sagan, ma naturalmente spendiamo qualche parola per la situazione nella classifica generale del Giro d’Italia 2021, che vede saldissimo in maglia rosa Egan Bernal, finora il più forte come ha dimostrato sia sull’arrivo in salita di Campo Felice sia nella tappa degli sterrati a Montalcino. Il colombiano dunque è su livelli altissimi e altrettanto si può dire della sua squadra Ineos Grenadiers, oggi l’obiettivo di tutti i big sarà semplicemente quello di arrivare sani e salvi al traguardo e domani si penserà allo Zoncolan. Resta secondo Aleksandr Vlasov, il russo della Astana che veste la maglia bianca dei giovani al posto di Bernal, che naturalmente deve vestire una casacca ancora più prestigiosa. Splendido il terzo posto di Damiano Caruso, che a questo punto culla il sogno di un podio al Giro d’Italia che coronerebbe la carriera del siciliano, mentre Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali hanno dimostrato anche ieri che il coraggio di attaccare non manca loro. Infine, Geoffrey Bouchard è sempre più saldo in maglia azzurra di leader della classifica Gpm, altro motivo di festa per la Ag2R Citroen oltre alla meravigliosa vittoria di Andrea Vendrame ieri.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 48h29’23”

2. Aleksandr Vlasov (Rus) a 45″

3. Damiano Caruso (Ita) a 1’12”

4. Hugh Carthy (Gbr) a 1’17”

5. Simon Yates (Gbr) a 1’22”

6. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’50”

7. Remco Evenepoel (Bel) a 2’22”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 2’24”

9. Tobias Foss (Nor) a 2’49”

10. Daniel Martinez (Col) a 3’15”



