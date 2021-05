Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 14^ tappa: Zoncolan!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: SI ENTRA NELLA FASE DECISIVA!

Il Giro d’Italia 2021 oggi, sabato 22 maggio, entra definitivamente nel vivo: abbiamo vissuto tante emozioni finora, ma con la quattordicesima tappa Cittadella-Monte Zoncolan di 205 km entreremo nella fase decisiva per la classifica e per la vittoria finale dell’edizione numero 104 della Corsa Rosa, perché questa sarà la prima di sei frazioni determinanti – cinque di alta montagna più la cronometro conclusiva – su un totale di otto che ancora rimangono. Per oggi, basta il nome: Zoncolan. L’arrivo della tappa 14 del Giro d’Italia 2021 sarà dunque posto in cima alla salita che contende al Mortirolo e allo spagnolo Angliru il titolo di “più difficile d’Europa”. Scopriremo poi meglio il percorso, ma è già doveroso precisare che sarà affrontato il versante da Sutrio, che era stato proposto dal Giro d’Italia solo nel 2003, in occasione della prima volta dello Zoncolan.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Giacomo Nizzolo ha vinto la 13^ tappa! Affini 2°

Globalmente dovrebbe essere meno duro rispetto al versante da Ovaro, ma non è detto che faccia meno differenza: chi ne avrà di più, anzi, potrà alzare il ritmo mettendo in crisi chi invece soffrirà una salita comunque micidiale – e terrificante negli ultimi 3 km. La diretta Giro d’Italia 2021 dunque vivrà oggi un suo primo bivio fondamentale: nel 2018 fu il primo tassello del successo finale di Chris Froome, in precedenza aveva emesso gli ultimi verdetti dell’edizione 2014, oggi invece che cosa succederà sullo Zoncolan?

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Andrea Vendrame ha vinto la 12^ tappa! Brambilla 3°

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quattordicesima tappa Cittadella-Monte Zoncolan sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano.

Alessandro De Marchi, caduta Giro d'Italia 2021/ Trauma al torace: via in ambulanza

Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 14^ TAPPA

Non perdiamo altro tempo: adesso serve presentare in dettaglio la diretta Giro d’Italia 2021 con la descrizione del percorso della quattordicesima tappa Cittadella-Monte Zoncolan di 205 km, chilometraggio notevole e soprattutto terribile arrivo in salita in cima allo Zoncolan. Tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, attraversando le province di Padova, Treviso, Pordenone e Udine, la partenza avrà luogo da Cittadella alle ore 11.40, in considerazione della lunghezza e soprattutto della difficoltà del chilometraggio, almeno nel finale.

La prima parte della tappa infatti sarà completamente pianeggiante, con il breve strappo verso il Castello di Caneva (km 76,9) come piccolo antipasto di quanto verrà dopo. Meduno ospiterà il primo traguardo volante al km 120,6, poi ecco la prima vera salita di giornata, il Gpm di seconda categoria della Forcella Monte Rest (km 146,9), ascesa di 10,5 km al 5,9% di pendenza media e punte fino al 12% nella prima parte. Per i big però sarà ancora presto: qui si muoveranno i fuggitivi e magari qualche compagno di squadra in appoggio ai capitani. Al km 186,3 ci sarà ad Arta Terme il secondo traguardo volante, subito dopo la corsa arriverà a Sutrio e qui il Giro d’Italia 2021 vivrà uno dei suoi momenti più attesi. Da questo versante, lo Zoncolan misura 14,1 km all’8,5% di pendenza media. La prima parte è molto regolare, non terribile ma comunque impegnativa perché non spiana mai e come detto chi ne avrà di più potrà spingere a fondo e magari fare addirittura più differenza che su pendenze estreme, che comunque arriveranno negli ultimi 3 km verso l’arrivo in cima allo Zoncolan. Qui il dato medio è del 13% e le punte di pendenza massima saranno addirittura al 27%: se si spegne la luce, il traguardo non arriva mai…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: EGAN BERNAL MAGLIA ROSA VERSO LO ZONCOLAN

Nessun cambiamento ieri nella classifica del Giro d’Italia 2021, dunque abbiamo sempre maglia rosa Egan Bernal, con distacchi immutati nell’intera top 10 della classifica generale della Corsa Rosa, ma naturalmente oggi sullo Zoncolan potrebbe succedere di tutto. In un certo senso, il Giro d’Italia “comincia oggi”: naturalmente sono già passate tredici tappe e oltre 53 ore di corsa, ma le cinque frazioni più difficili di montagna cominceranno appunto da questa con l’arrivo in cima allo Zoncolan e di conseguenza tutto può ancora succedere, anche se è già in maglia rosa colui che sulla carta dovrebbe essere il più forte di tutti in salita. Vedremo dunque se Bernal guadagnerà ancora, cosa sapranno fare Aleksandr Vlasov e il nostro Damiano Caruso, se Simon Yates comincerà a farsi vedere, se Remco Evenepoel tornerà in auge e cosa sapranno confezionare Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. Ieri la bellissima vittoria di Giacomo Nizzolo ha avvicinato il milanese alla maglia ciclamino che però è sempre sulle spalle di Peter Sagan, mentre oggi naturalmente le novità potrebbero riguardare la maglia azzurra di Geoffrey Bouchard.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 53h11’42”

2. Aleksandr Vlasov (Rus) a 45″

3. Damiano Caruso (Ita) a 1’12”

4. Hugh Carthy (Gbr) a 1’17”

5. Simon Yates (Gbr) a 1’22”

6. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’50”

7. Remco Evenepoel (Bel) a 2’22”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 2’24”

9. Tobias Foss (Nor) a 2’49”

10. Daniel Martinez (Col) a 3’15”



© RIPRODUZIONE RISERVATA