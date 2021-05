Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai: 15^ tappa a Gorizia

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: LA CLASSIFICA NON DOVREBBE MUOVERSI…

Incastonata fra lo Zoncolan e il tappone dolomitico, la quindicesima tappa Grado-Gorizia di 147 km ci offrirà oggi una giornata comunque intrigante per il Giro d’Italia 2021. Domenica 23 maggio sarà infatti un giorno consacrato agli attaccanti, che troveranno pane per i propri denti su un percorso mosso, ma piuttosto breve. Considerato quello che è successo ieri e cosa ci attende domani, non si dovrebbero muovere i big della classifica del Giro d’Italia 2021, ma dovremmo comunque divertirci sulle strade fra l’Italia e la Slovenia, piccolo omaggio al Paese che con Primoz Roglic e Tadej Pogacar è diventato negli ultimi anni il cuore del ciclismo mondiale.

Peccato che entrambi abbiano scelto il Tour de France e che il loro connazionale Matej Mohoric si è ritirato per una bruttissima caduta, ma i nomi di possibili attaccanti di lusso non mancano, come ad esempio Peter Sagan oppure Diego Ulissi e magari Gianni Moscon, se gli sarà concesso dalla squadra. La diretta Giro d’Italia 2021 lancerà oggi anche un messaggio di pace: il confine tra Italia e l’allora Jugoslavia è stato per decenni fonte di tensioni, oggi invece la Corsa Rosa lo attraverserà pacificamente più volte nel circuito fra Nova Gorica e l’arrivo di Gorizia, un fattore in più per goderci lo spettacolo agonistico che sarà sicuramente a sua volta intrigante…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quindicesima tappa Grado-Gorizia sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 15^ TAPPA

Non troppo difficile ma certamente stuzzicante, la diretta Giro d’Italia 2021 oggi ci proporrà un percorso per attaccanti nella quindicesima tappa Grado-Gorizia di 147 km, con chilometraggio ridotto ma non per questo poco interessante. Si correrà tra il Friuli Venezia Giulia (province di Gorizia e Udine) e la Slovenia, come già accennato superando spesso il confine di Stato.

La partenza avrà luogo da Grado alle ore 13.20 e dopo un primo tratto sostanzialmente pianeggiante, pur con la breve salita di Monte San Michele prima del traguardo volante di Mariano del Friuli (km 53,7), si entrerà nel vivo con un circuito da affrontare tre volte a cavallo del confine tra Italia e Slovenia, imperniato sulla salita di Gornje Cerovo (1,7 km all’8,5% di pendenza media e punte fino al 15%) che sarà un triplo Gpm di quarta categoria al km 67,6, 99,1 ed infine 130,5.

Tanto dovrebbe bastare a mettere fuori causa i velocisti e consegnare la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2021 agli attaccanti, anche perché il finale sarà intrigante. Il secondo traguardo volante sarà a Nova Gorica al km 142,4, dunque davvero a ridosso del traguardo (battaglia per gli abbuoni?) e attenzione perché prima dell’arrivo a Gorizia ci sarà ancora un ultimo strappo di circa 1 km con pendenze fino al 14%, che terminerà ad appena 3000 metri dal traguardo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 58h30’47”

2. Simon Yates (Gbr) a 1’33”

3. Damiano Caruso (Ita) a 1’51”

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 1’57″

5. Hugh Carthy (Gbr) a 2’11”

6. Emanuel Buchmann (Ger) a 2’36”

7. Giulio Ciccone (Ita) a 3’03”

8. Remco Evenepoel (Bel) a 3’52”

9. Daniel Martinez (Col) a 3’54”

10. Romain Bardet (Fra) a 4’31”



