Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai: 19^ tappa Alpe di Mera

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: LA CLASSIFICA ALLA PROVA DELL’ULTIMA VETTA!

Il Giro d’Italia 2021 oggi, venerdì 28 maggio, ci proporrà un altro importante arrivo in salita con la sua diciannovesima tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera di 166 km, dunque nuovamente una giornata fondamentale anche in ottica classifica generale dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia, che è sempre più vicino all’epilogo. Dopo l’arrivo di mercoledì in vetta a Sega di Ala, anche oggi il traguardo sarà posto al termine di una salita non molto celebre, ma che potrebbe fare la selezione. L’Alpe di Mera, vetta della Valsesia, avrebbe dovuto essere l’ultima fatica di una tappa che in precedenza aveva in programma anche l’ascesa sul Mottarone, ma purtroppo la tragedia di domenica scorsa ha imposto anche una modifica al percorso del Giro d’Italia 2021 in questa sua penultima frazione di alta montagna per rispettare le 14 vittime.

In ogni caso un pensiero ai morti e alle loro famiglie non mancherà, poi spazio alla battaglia perché la diretta Giro d’Italia 2021 ha ancora moltissimo da dirci. Oggi l’arrivo in salita all’Alpe di Mera, domani altra tappa di alta montagna con l’arrivo all’Alpe Motta, infine la cronometro conclusiva a Milano: tre giornate tutte difficili ed impegnative, non si può ancora mettere la parola fine a questo Giro d’Italia che sta entrando ormai decisamente nel suo gran finale, che promette ancora di offrire tante emozioni.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciannovesima tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 19^ TAPPA

Ne abbiamo già accennato, ma per presentare al meglio la diretta Giro d’Italia 2021 adesso va presentato più nel dettaglio il percorso della diciannovesima tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera di 166 km, modificato rispetto all’originale ma comunque senza dubbio impegnativo. La frazione si snoderà tra la Lombardia e il Piemonte, attraversando le province di Milano, Novara, Verbania ed infine Vercelli. La partenza avrà luogo da Abbiategrasso alle ore 12.45, in considerazione del fatto che il chilometraggio non è particolarmente lungo, anche se certamente l’altimetria è tosta, anche senza il Mottarone. Al suo posto ci sarà la salita verso l’Alpe Agogna di Gignese (km 83), che però sarà un’ascesa decisamente semplice, classificata come GPM di quarta categoria. La discesa ci porterà a Stresa e poi a Baveno, luogo del primo traguardo volante di giornata al km 97,5. Seconda salita sarà il Passo della Colma, anche questa non particolarmente impegnativa, essendo un GPM di terza categoria: scollinamento al km 127,4 dopo un’ascesa di 7,5 km al 6,4% di pendenza media e punte fino all’11%. La discesa porterà la corsa in Valsesia, inizialmente per una graduale salita lungo il fondovalle, con il secondo traguardo volante a Scopetta al km 151,5. Dopo Scopello invece comincerà la vera e propria salita verso l’arrivo all’Alpe di Mera. Questo è naturalmente un GPM di prima categoria, salita tosta con i suoi 9,7 km al 9% di pendenza media. I primi 3 km sono i più facili, ma poi si starà quasi sempre oltre il 9% e spesso anche in doppia cifra, con il tratto più duro al 14% a circa 3000 metri dal traguardo. Ancora una volta, ne vedremo delle belle…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: EGAN BERNAL MAGLIA ROSA, DA OGGI IL TRITTICO DECISIVO

Per la classifica del Giro d’Italia 2021 da oggi iniziano i tre giorni decisivi: Egan Bernal ci arriva in maglia rosa, ma con due arrivi in salita più una cronometro potrebbe ancora succedere di tutto. Il colombiano della Ineos Grenadiers mercoledì a Sega di Ala si è mostrato vulnerabile per la prima volta e adesso dovrà dimostrare che si è trattato solo di una giornata “no”. Alle sue spalle Damiano Caruso e Simon Yates sperano invece che per Bernal possa essere un calo vero e proprio: di terreno per attaccare ce n’è ancora, se il colombiano fosse vulnerabile lo scopriremo magari già da oggi sull’Alpe di Mera. Per il siciliano della Bahrain-Victorious c’è il sogno del podio a portata di mano, ma se fosse possibile qualcosa di ancora più grande di certo Caruso non si tirerà indietro; a maggior ragione questo vale per Yates, che se ne avrà occasione cercherà di far saltare il banco. Se invece Egan Bernal tornerà a dimostrare di essere il più forte, applaudiremo un grandissimo vincitore del Giro d’Italia 2021. La grande vittoria di Alberto Bettiol ieri ha detto che nella classifica a punti è sempre leader Peter Sagan: lo slovacco ha ormai ipotecato la maglia ciclamino, a patto naturalmente di arrivare a Milano senza intoppi.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 77h10’18”

2. Damiano Caruso (Ita) a 2’21”

3. Simon Yates (Gbr) a 3’23”

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 6’03″

5. Hugh Carthy (Gbr) a 6’09”

6. Romain Bardet (Fra) a 6’31”

7. Daniel Martinez (Col) a 7’17”

8. Joao Almeida (Por) a 8’45”

9. Tobias Foss (Nor) a 9’18”

10. Daniel Martin (Irl) a 13’37”



