DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021/ Video streaming Rai, classifica: 16^ tappa, un anno fa…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: L’ANNO SCORSO

Prima di dare il via alla diretta per il Giro d’Italia 2021 per la 16^ tappa (purtroppo con forti incognite meteo su questo tappone dolomitico), facciamo un passo indietro e andiamo a ricordare, per la medesima frazione, che cosa era occorso solo un anno fa. Riandando con la memoria al Giro d’Italia 2020, ricordiamo che la 16^ frazione, da Udine a San Daniele del Friuli era andato in scena lo scorso 20 ottobre: fu allora tappa mossa ma non certo complicata o troppo faticosa, con sei Gpm, di cui ben 5 furono al massimo di terza categoria. Qui furono i ciclisti, andati in fuga al via, i veri protagonisti: al traguardo fu Jan Tratnik della Bahrain a trovare meritata vittoria, alle spalle di O’Connor e dell’azzurro Battaglin. La maglia rosa, arrivata in ritardo e in un gruppo ben compatto, non perse terreno e anzi guadagnò al massimo 2 centesimi di secondo: al termine della frazione fu sempre Joao Almeida il leader della generale, davanti a Kelderman e Hindley. (agg Michela Colombo)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sedicesima tappa Sacile-Cortina d’Ampezzo sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY DEL GIRO D’ITALIA 2021

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: CLASSIFICA, TAPPONE DOLOMITICO!

Il giorno dei giorni: il Giro d’Italia 2021 oggi, lunedì 24 maggio, propone la sedicesima tappa Sacile-Cortina d’Ampezzo di 212 km, tappone dolomitico che potrebbe naturalmente avere un peso enorme per la classifica e sarà ambitissimo da tutti, perché conquistare una frazione del Giro d’Italia con le salite di Fedaia, Pordoi e Giau ha un valore immenso per ogni ciclista.

Sarà un giorno meraviglioso per gli spettatori, che ammireranno le meraviglie delle Dolomiti e lo spettacolo del ciclismo nella sua essenza più pura, mentre per i corridori sarà una fatica epica, anche perché pure il chilometraggio oltre i 200 km avrà il suo peso. Partenza subito in salita, poi l’attesissimo ritorno della Marmolada (Passo Fedaia), seguita dal Pordoi-Cima Coppi ed infine dal durissimo Giau: chi vincerà oggi a Cortina d’Ampezzo scriverà un pezzo di storia del ciclismo.

Si onorano oggi le Olimpiadi invernali che Cortina organizzerà insieme a Milano nel 2026, ma soprattutto sarà imperdibile la diretta Giro d’Italia 2021 per tifosi ed appassionati: spesso al lunedì c’è riposo nella terza settimana, oggi invece si parte col botto e il riposo è rinviato a domani. Sicuramente ne avranno tutti bisogno, dalla maglia rosa all’ultimo in classifica, perché per arrivare a Cortina d’Ampezzo ci sarà da raschiare il fondo del barile delle energie fisiche e mentali: d’altronde, sono proprio questi i giorni che fanno la storia della Corsa rosa…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 16^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2021 dunque oggi vivrà un giorno fondamentale: scopriamo subito il percorso della sedicesima tappa Sacile-Cortina d’Ampezzo di 212 km, chilometraggio notevole e soprattutto infarcito di salite mitiche. Tra il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige, attraversando le province di Pordenone, Treviso, Belluno, Trento e di nuovo infine Belluno, la partenza avrà luogo da Sacile alle ore 11.00, perché naturalmente oggi sarà una tappa lunghissima. Attenzione fin da subito: dopo pochissimi chilometri comincerà la salita verso il Gpm di prima categoria di La Crosetta (km 25,3), che prevederà un’ascesa di 11,6 km al 7,1% di pendenza media, se dovesse esplodere fin da subito la bagarre tutto potrebbe diventare ancora più difficile.

Seguirà un tratto interlocutorio in cui segnaliamo il primo traguardo volante ad Agordo (km 90,9), mentre al secondo TV, posto a Roccaguda di Rocca Pietore (km 119) staremo già approcciando la salita della Marmolada, verso il Gpm di Passo Fedaia che sarà collocato al km 128,1 al termine di 14 km di ascesa al 7,6% medio, terribile soprattutto nell’interminabile rettilineo dopo Malga Ciapela, 5 km sempre oltre il 10% e con punte di pendenza massima fino al 18% presso la Capanna Bill. Con la discesa saremo in Val di Fassa e da Canazei si tornerà a salire verso il Passo Pordoi (km 153,2), Cima Coppi del Giro d’Italia 2021 con i suoi 2239 metri d’altitudine, anche se la salita sarà meno terribile – 11,8 km di ascesa al 6,8% di pendenza media. Dopo queste fatiche immani mancheranno ancora circa 60 km al traguardo, con il Passo Giau giudice ultimo di questa tappa e fondamentale per l’intero Giro d’Italia. Sono 9,9 km di salita al 9,3% di pendenza media e punte al 14% di pendenza massima per raggiungere i 2233 metri del Gpm al km 194,5 della tappa. Discesa ed infine una leggera salita negli ultimi chilometri verso l’arrivo di Cortina d’Ampezzo, con rettilineo finale in pavé per mettere il punto esclamativo su una tappa da leggenda.

GIRO D’ITALIA 2021, LA CLASSIFICA: BERNAL IN ROSA!

Con la 16^ tappa del Giro d’Italia 2021, in diretta oggi sulle Dolomiti ci attendiamo grandi variazioni nella classifica generale della corsa, che pure ieri non ha subito alcun grande scossone, se si esclude l’uscita di scena di Buchmann, che era fermo al sesto gradino. Leader in maglia rosa è dunque al via oggi ancora Egan Bernal, ma con il crono di 62H13M33: alle sue spalle è distacco invariato sui diretti inseguitori e dunque da Simon Yates, a +1.33 e Damiano Caruso, a + 1.51. Nella Top ten, seguono nella classifica generale del Giro d’Italia 2021 Vlasov e Carthy con Ciccone che guadagna una posizione, mancando il tedesco: di fila ecco Remco Evenepoel Daniel Martines, Romain Barted e Tobia Foss. Per le altre graduatorie della corsa rosa, ricordiamo con la maglia ciclamino a punti Peter Sagan, mentre re degli scalatori per il momento è Bouchard della AG2R: in bianco abbiamo ancora Bernal come leader dei giovani, ma la casacca sarà indossata chiaramente da Vlasov, secondo in classifica.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 62h13’33”

2. Simon Yates (Gbr) a 1’33”

3. Damiano Caruso (Ita) a 1’51”

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 1’57″

5. Hugh Carthy (Gbr) a 2’11”

6. Giulio Ciccone (Ita) a 3’03”

7. Remco Evenepoel (Bel) a 3’52”

8. Daniel Martinez (Col) a 3’54”

9. Romain Bardet (Fra) a 4’31”

10. Tobis Foss (Nor) a 5’37”



