Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 2, 7^ tappa: a Termoli

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: OGGI NUOVO ARRIVO IN VOLATA

Il Giro d’Italia 2021 tocca oggi, venerdì 14 maggio, un terzo del suo cammino, però la settima tappa Notaresco-Termoli di 181 km non dovrebbe presentare particolari insidie e di conseguenza nella principale località costiera del Molise dovremmo vivere (salvo imprevisti) un nuovo arrivo in volata con il gruppo a ranghi compatti per lanciare gli sprinter più attesi della Corsa Rosa verso la battaglia per il successo sul rettilineo d’arrivo, a meno che un piccolo strappo nel finale porti a qualche sorpresa. Questa è la terza frazione per velocisti dopo quelle di domenica a Novara e mercoledì a Cattolica: rispetto a due giorni fa ci sarà qualche lieve saliscendi in più, ma nulla di preoccupante per dei ciclisti professionisti, di conseguenza l’appuntamento sarà per gli sprinter, anche perché poi ci attenderà un weekend assai impegnativo con gli arrivi a Guardia Sanframondi domani e soprattutto Campo Felice/Rocca di Cambio domenica, di conseguenza oggi per i big del Giro d’Italia 2021 l’unica preoccupazione dovrebbe essere quella di giungere senza intoppi al traguardo.

Il canovaccio della diretta Giro d’Italia 2021 dovrebbe dunque essere quello più classico in tappe di questo genere: fuga da lontano di uomini senza velleità di classifica e dietro le squadre dei velocisti a tenere cucita la corsa per garantire ai loro sprinter di giocarsi il successo a Termoli, strappo finale permettendo.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della settima tappa Notaresco-Termoli sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 7^ TAPPA

Anche oggi naturalmente questo è il momento di approfondire l’analisi della diretta Giro d’Italia 2021 andando a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della settima tappa Notaresco-Termoli, che porterà la carovana dell’edizione numero 104 della Corsa Rosa dall’Abruzzo al Molise, attraversando le province di Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso. La partenza avrà luogo da Notaresco alle ore 13.00 e lungo la prima parte del tracciato odierno non mancheranno alcuni saliscendi, tra cui un vero e proprio strappo a Chieti, dove infatti al km 62,3 sarà posto un Gran Premio della Montagna, anche se di quarta categoria. I saliscendi proseguiranno anche nella zona di Crecchio, dove al km 93,1 sarà posto il primo traguardo volante di giornata. Il secondo sarà invece a Fossacesia Marina al km 125,5, ma a quel punto saremo già nel lungo tratto lungo la costa adriatica, quasi completamente pianeggiante. Attenzione al finale, perché a poco meno di 2 km dall’arrivo ci sarà uno strappo di circa 200 metri ma con pendenze tra il 10 e il 12%: brevissimo, ma così vicino all’arrivo di Termoli potrebbe sparigliare le carte della volata e favorire ad esempio gente alla Peter Sagan rispetto ai velocisti puri. Anche l’ultimo chilometro sarà in leggerissima ascesa e agli 800 metri dal traguardo è segnalato un restringimento. Sarà una volata da conquistare con la forza…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: VALTER MAGLIA ROSA, EVENEPOEL E BERNAL IN AGGUATO

La maglia rosa di Attila Valter scrive una pagina di storia nella classifica del Giro d’Italia 2021: per la prima volta nella storia è leader della Corsa Rosa un ungherese, il giovanissimo talento della Groupama-FDJ che ieri sull’arrivo in salita di San Giacomo ha aggiunto al primato nella classifica dei giovani anche la leadership della classifica generale del Giro d’Italia 2021. Attila Valter era uno dei fuggitivi della tappa di martedì a Sestola, sulla salita marchigiana ha perso solo una manciata di secondi dai migliori tra i big come Egan Bernal e Remco Evenepoel, balzando così al comando. Corridore di fatto tutto da scoprire almeno per il grande pubblico, non sappiamo se Attila Valter potrà essere protagonista fino al termine del Giro d’Italia 2021 ma sicuramente si sta consacrando come talento emergente in un Giro dei giovani, perché alle sue spalle ci sono appunto Evenepoel e Bernal, staccati rispettivamente di 11″ e 16″ dalla maglia rosa dell’ungherese. Nella top 10 ci sono anche due italiani: Damiano Caruso settimo a 39″ e Giulio Ciccone in ottava posizione a 41″, possono puntare ad essere i nuovi capitani della Bahrain Victorious e della Trek-Segafredo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: LE ALTRE GRADUATORIE

Molti spunti sulla classifica del Giro d’Italia 2021 ci arrivano anche dalle altre graduatorie, in particolare dalla classifica dei giovani che in questo momento è unja sorta di fotocopia della generale. Attila Valter infatti veste anche la maglia bianca e la cederà in gara a Remco Evenepoel, che naturalmente è il secondo anche qui perché i primi quattro in classifica al Giro d’Italia 2021 sono al momento tutti Under 25 – Valter, Evenepoel, Bernal e Vlasov. La battaglia per la maglia bianca potrebbe dunque legarsi in modo davvero profondo a quella per il successo finale del Giro numero 104. L’arrivo in salita di ieri ha rimescolato le carte anche nella classifica GPM, che vede adesso in maglia azzurra lo svizzero Gino Mader, meritatamente vincitore della tappa di ieri dopo uno sforzo formidabile della intera Bahrain Victorious e premiato anche dal primo posto parziale tra gli scalatori. Infine Giacomo Nizzolo resta in maglia ciclamino in qualità di leader della classifica a punti e questo ci ricorda che oggi a Termoli dovrebbero tornare protagonisti i velocisti, dunque potrebbe essere proprio questa la graduatoria più soggetta a novità oggi.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Attila Valter (Ung) in 22h17’06”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 11″

3. Egan Bernal (Col) a 16″

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 24″

5. Louis Vervaeke (Bel) a 25″

6. Hugh Carthy (Gbr) a 38″

7. Damiano Caruso (Ita) a 39″

8. Giulio Ciccone (Ita) a 41″

9. Daniel Martin (Irl) a 47″

10. Simon Yates (Gbr) a 49″



