Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 2, 8^ tappa: arrivo in salita!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: TAPPA PIENA DI INSIDIE E SORPRESE!

Giornata da non perdere oggi al Giro d’Italia 2021: sabato 15 maggio, siamo all’ottava tappa Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km, una stuzzicante frazione di media montagna che ci proporrà anche il terzo arrivo in salita dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa tocca inoltre il suo punto più meridionale proprio oggi, in questa giornata che vivrà sulle strade di Puglia, Molise e Campania grandi emozioni, perché si tratta di una di quelle tappe che potrebbero rivelarsi più insidiose del previsto e che rendono il Giro d’Italia una corsa affascinante e imprevedibile. Di certo saranno in molti a cercare la fuga per la vittoria di tappa, ma se qualche big dovesse mostrare segni di cedimento – magari nella lunga salita verso il Gpm di Bocca della Selva – ecco che improvvisamente questa giornata potrebbe diventare molto significativa anche per la classifica, che cambierà comunque perché l’arrivo sarà posto in cima a uno strappo dove certamente vi saranno dei movimenti.

Dunque, sarà un sabato da non perdere per la diretta Giro d’Italia 2021: come caratteristiche tecniche, potrebbe ricordare la tappa dell’anno scorso con arrivo a Camigliatello Silano, che fu teatro di un vero e proprio capolavoro da parte di Filippo Ganna. Di certo anche oggi serviranno grandi qualità tecniche e fisiche per andare a conquistare la vittoria a Guardia Sanframondi: chi riuscirà a festeggiare il successo oggi nella tappa numero 8 della Corsa Rosa?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’8^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura dell’ottava tappa Foggia-Guardia Sanframondi sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 8^ TAPPA

Una frazione molto stuzzicante dunque caratterizzerà oggi la diretta Giro d’Italia 2021: è allora il momento di andare ad analizzare in maggiore dettaglio il percorso dell’ottava tappa Foggia-Guardia Sanframondi, che porterà la carovana dell’edizione numero 104 della Corsa Rosa dalla Puglia alla Campania toccando però anche il Molise, attraversando le province di Foggia, Campobasso, Caserta e Benevento. La partenza avrà luogo da Foggia alle ore 12.50, considerando che il chilometraggio non sarà particolarmente lungo, tuttavia le difficoltà non mancheranno. Già nella prima parte del tracciato vi saranno diversi saliscendi, ad esempio verso il primo traguardo volante che sarà collocato al km 84 a Campobasso, ma l’ottava tappa entrerà decisamente nel vivo quando si affronterà la lunga salita di Bocca della Selva, un Gpm di seconda categoria che culminerà al km 120,2 dopo ben 18,9 km di ascesa anche se con pendenze piuttosto dolci tranne che nel tratto centrale, dove si toccherà anche il 10% di pendenza massima. Vedremo dunque se qualcuno cercherà di accendere la miccia già lontano, magari anche nella successiva discesa, che sarà a sua volta molto lunga. Attenzione poi al finale, perché da Telese Terme si ricomincerà a salire per l’ascesa finale, che porterà prima al traguardo volante di Castelvenere (km 162,7) e naturalmente poi all’arrivo di Guardia Sanframondi, che sarà valido anche come Gpm di quarta categoria. Il tratto più impegnativo sarà a poco più di 2 km dal traguardo, quando si toccherà una pendenza massima all’11% e di certo si scatenerà la bagarre, anche perché la salita si addolcirà solo all’interno dell’ultimo chilometro.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: ATTILA VALTER RESTA MAGLIA ROSA

Passando all’analisi della classifica del Giro d’Italia 2021, ieri come prevedibile è stata una giornata interlocutoria e di conseguenza nulla è cambiato ai vertici della classifica generale, dove dunque troviamo ancora una volta in maglia rosa l’ungherese Attila Valter, primo leader magiaro nella storia del Giro d’Italia. I giovani al momento comandano, tanto che alle spalle di Valter ci sono altri due giovanissimi, anche se ben più noti al grande pubblico degli appassionati di ciclismo, dal momento che si tratta di Remco Evenepoel ed Egan Bernal. Dunque curiosamente il podio della generale è lo stesso della classifica dei giovani, con Evenepoel che veste la maglia bianca che però in realtà “appartiene” anch’essa a Valter. Oggi non dovrebbero esserci clamorosi sconvolgimenti, ma comunque qualcosa potrebbe cambiare e di conseguenza anche i big staranno all’erta, in particolare sull’ultimo strappo verso l’arrivo a Guardia Sanframondi. La notizia più interessante scaturita dalla tappa di ieri a Termoli riguarda la classifica a punti, perché grazie al secondo successo Caleb Ewan ha conquistato la maglia ciclamino che dunque oggi sarà sulle spalle del formidabile velocista australiano.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Attila Valter (Ung) in 26h59’18”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 11″

3. Egan Bernal (Col) a 16″

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 24″

5. Louis Vervaeke (Bel) a 25″

6. Hugh Carthy (Gbr) a 38″

7. Damiano Caruso (Ita) a 39″

8. Giulio Ciccone (Ita) a 41″

9. Daniel Martin (Irl) a 47″

10. Simon Yates (Gbr) a 49″



