Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 2, 9^ tappa: Campo Felice

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 E CLASSIFICA: LA TAPPA PIÙ DURA!

Bella tappa di montagna sugli Appennini abruzzesi oggi al Giro d’Italia 2021, che ci proporrà infatti il suo quarto arrivo in salita, sulla carta il più duro di questa prima parte della Corsa Rosa: la nona tappa Castel di Sangro-Campo Felice di 158 km sarà infatti piuttosto breve, ma decisamente impegnativa, con pendenze durissime proprio sul finire dell’ultima salita (che sarà pure in sterrato) e potrebbe dunque regalarci sorprese e notizie molto interessanti anche per la classifica, che certamente cambierà rispetto alla situazione di stamane.

Dopo gli Appennini emiliani con l’arrivo a Sestola e quelli marchigiani in occasione della tappa terminata ad Ascoli/San Giacomo, ecco oggi un appuntamento che potremmo definire classico con le montagne d’Abruzzo, la regione che nel Centro-Sud può avvicinarsi di più al fascino delle Alpi.

Sarà dunque un appuntamento imperdibile con la diretta Giro d’Italia 2021, perché ci saranno tante salite lungo il percorso che potrebbero accendere la bagarre già prima dell’ascesa finale, che sarà resa ancora più affascinante dallo sterrato finale, tratto che assegnerà la vittoria di tappa e magari potrebbe anche sancire un cambiamento della maglia rosa. Di certo, il finale della prima settimana del Giro d’Italia 2021 sarà imperdibile: l’Abruzzo lascia sempre il segno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA 2021 (9^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della nona tappa Castel di Sangro-Campo Felice sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 9^ TAPPA

Il duro arrivo in salita sugli Appennini abruzzesi sarà dunque il culmine della diretta Giro d’Italia 2021 in una tappa da vivere tutta con il massimo dell’attenzione, andiamo allora con grande curiosità a scoprire in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della nona tappa Castel di Sangro-Campo Felice di 158 km, piuttosto breve ma certamente impegnativa, che si svilupperà interamente nella provincia de L’Aquila. La partenza avrà luogo da Castel di Sangro alle ore 12.25 e fin da subito ci saranno diverse difficoltà, tanto che già al km 35,6 sarà collocato il Gpm di seconda categoria del Passo Godi, salita vera anche se con pendenze non particolarmente impegnative.

La successiva salita verso Fonte Ciarlotto non sarà classificata come GPM, ma di nuovo per parecchi chilometri si pedalerà in salita. Non ci sarà d’altronde mai respiro in questa nona tappa, ecco infatti a seguire il GPM di terza categoria della Forca Caruso (km 102,1), ascesa non selettiva ma anche questa abbastanza lunga. La discesa seguente ci porterà verso Celano, sede del primo traguardo volante di giornata al km 121,9, quando già saremo sulle prime rampe della salita verso Ovindoli, GPM di seconda categoria dove la corsa entrerà definitivamente nel vivo, anche perché lo scollinamento sarà al km 135, dunque il traguardo comincerà ad essere davvero vicino.

Dopo il GPM niente discesa, ma un tratto in falsopiano vallonato verso il secondo traguardo volante a Rocca di Cambio (km 150,1), di fatto già in vista della salita verso l’arrivo a Campo Felice, stavolta di prima categoria. Il tratto che davvero potrà fare la differenza saranno gli ultimi 2 km, con pendenze spesso anche oltre il 10% (punte di pendenza massima al 14%) e sterrati negli ultimi 1600 metri, perché si arriverà sulle piste da sci di Campo Felice. Il tratto davvero duro è breve, per cui la selezione non sarà enorme, tuttavia i valori emergeranno in modo chiaro.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: ATTILA VALTER MAGLIA ROSA, OGGI GRANDE BAGARRE

La classifica del Giro d’Italia 2021 vede per il terzo giorno in maglia rosa Attila Valter, il giovane talento ungherese della Groupama-FDJ che sta impressionando, ma oggi avrà una giornata davvero difficile verso Campo Felice, un arrivo in salita che farà gola a tutti i big, a partire naturalmente da Remco Evenepoel ed Egan Bernal, che sono in agguato essendo il secondo e il terzo della classifica generale del Giro d’Italia 2021. Naturalmente noi speriamo che possano essere protagonisti anche Damiano Caruso e Giulio Ciccone, che sono i due italiani attualmente presenti nella top 10, in particolare Ciccone sulle strade del suo Abruzzo vorrà mettersi in mostra.

Non ci saranno magari distacchi enormi perché il tratto duro finale è breve, ma di certo ci saranno dei distacchi e in questa graduatoria ancora breve molto potrebbe cambiare. Attila Valter è naturalmente il leader anche della classifica dei giovani, mentre Gino Mader ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica GPM. A sorpresa invece è cambiata la maglia ciclamino, ma ciò è successo a causa del ritiro di Caleb Ewan, dunque adesso è primo nella classifica a punti il belga Tim Merlier.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Attila Valter (Ung) in 31h10’53”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 11″

3. Egan Bernal (Col) a 16″

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 24″

5. Hugh Carthy (Gbr) a 38″

6. Damiano Caruso (Ita) a 39″

7. Giulio Ciccone (Ita) a 41″

8. Daniel Martin (Irl) a 47″

9. Simon Yates (Gbr) a 49″

10. Louis Vervaeke (Bel) a 50″



