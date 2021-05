Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 2: tappa Bagno di Romagna

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: LA MONTAGNA POTREBBE CAMBIARE LA CLASSIFICA!

Il Giro d’Italia 2021, dopo lo sterrato di Montalcino, oggi giovedì 20 maggio propone un’altra frazione da non perdere, lunga e con tante salite: appuntamento dunque con la dodicesima tappa Siena-Bagno di Romagna di 212 km, la prima del Giro d’Italia 2021 oltre i 200 km di chilometraggio e per di più con tante salite sugli Appennini fra Toscana ed Emilia Romagna. Una frazione di media montagna che, se qualcuno dei big accendesse la miccia della bagarre, potrebbe anche avere un peso rilevante sulla classifica dell’edizione 104 del Giro d’Italia, perché la pianura sarà un concetto praticamente inesistente oggi. Di certo ci saranno molti attacchi per portare via la fuga in ottica successo di tappa, ma come detto potrebbe succedere qualcosa anche in ottica classifica, in particolare sul tratto più duro del Passo del Carnaio che sarà la salita più vicina all’arrivo di Bagno di Romagna.

Nella prima parte della tappa, ci sarà modo di onorare anche due leggende del ciclismo italiano (e non solo), cioè Gino Bartali e Alfredo Martini, passando a Ponte a Ema prima e Sesto Fiorentino poi. Un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Giro d’Italia 2021 di questa bellissima dodicesima tappa, che con la frazione di ieri sugli sterrati verso Montalcino costituirà senza dubbio una “doppietta” di grande fascino per entrare nella seconda metà della Corsa Rosa…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della dodicesima tappa Siena-Bagno di Romagna sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano.

Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 12^ TAPPA

Lo avrete già capito: la diretta Giro d’Italia 2021 vivrà oggi una giornata da non perdere, di conseguenza adesso è fondamentale scoprire nel dettaglio il percorso della dodicesima tappa Siena-Bagno di Romagna di 212 km, lunga e impegnativa, che porterà la carovana dell’edizione numero 104 della Corsa Rosa dalla Toscana all’Emilia Romagna, attraversando le province di Siena, Firenze, Arezzo e Forlì-Cesena. La partenza avrà luogo da Siena alle ore 11.30, già questo è un segnale importante circa la difficoltà del percorso. Vi saranno saliscendi fin da subito, però tutto sommato fino al primo traguardo volante a Sesto Fiorentino (km 76,5) nulla di particolare. Subito dopo si entrerà nel vivo con il Monte Morello, Gpm di terza categoria con scollinamento al km 85 al termine di un’ascesa di 7,6 km al 6,6% di pendenza media ma soprattutto un tratto centrale all’11,2% e punte di pendenza massima fino al 19%.

La seconda fatica della giornata sarà il Passo della Consuma (km 132,6), Gpm di seconda categoria molto lungo (17,1 km di salita) anche se pedalabile, al 5,7% di pendenza media; discesa e immediatamente si risalirà verso il Passo della Calla (km 163,9), altro Gpm di seconda categoria con caratteristiche simili – 15,3 km al 5,5% -, la cui discesa ci condurrà al secondo traguardo volante in località Santa Sofia (km 190,9). Qui comincerà il Passo del Carnaio, che sarà il momento decisivo perché vicinissimo al traguardo: lo scollinamento infatti sarà al km 202,6. Si tratta di una salita molto irregolare: 10,8 km al 5,1% medio dicono poco, perché a tratti facili o addirittura in discesa si alterneranno veri e propri “muri” specie nel tratto centrale, spesso oltre il 10% e con punte fino al 14%. Considerando che l’arrivo di Bagno di Romagna sarà ormai vicinissimo, si potranno muovere anche i big: attenzione anche alla discesa, perché la picchiata verso il traguardo (che termina ai -5 km) sarà impegnativa e potrebbe a sua volta essere determinante…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: BERNAL MAGLIA ROSA, CARUSO SPLENDIDO TERZO

La classifica del Giro d’Italia 2021 è cambiata, forse anche più del previsto, al termine della tappa di ieri sugli sterrati verso Montalcino. Lo splendido lavoro della Ineos Grenadiers è stato finalizzato da Egan Bernal che adesso è sempre più saldo in maglia rosa, perché ha 45″ di vantaggio sul russo Aleksandr Vlasov e 1’12” sull’eccellente Damiano Caruso, che troviamo ora al terzo posto nella classifica generale del Giro d’Italia. Hanno guadagnato posizioni – ma perso terreno da Bernal – i due britannici Hugh Carthy e Simon Yates, mentre è tornato prepotentemente nella top 10 il tedesco Emanuel Buchmann, adesso sesto davanti a Remco Evenepoel e Giulio Ciccone.

Siamo appena a metà del Giro d’Italia 2021 e le grandi montagne sono ancora tutte da affrontare a partire dallo Zoncolan sabato, ma Egan Bernal è sempre più leader e attenzione anche alla tappa di oggi, perché le tante salite in programma tra Siena e Bagno di Romagna potrebbero anche imporre un prezzo da pagare per chi non avesse recuperato dalle fatiche di ieri. Logicamente Bernal è sempre più saldo in maglia bianca tra i giovani, con Vlasov che vestirà il simbolo del primato tra gli Under 25, mentre Peter Sagan è sempre la maglia ciclamino per la classifica a punti e il francese Geoffrey Bouchard resta in maglia azzurra in quanto leader della classifica GPM. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 42h35’21”

2. Aleksandr Vlasov (Rus) a 45″

3. Damiano Caruso (Ita) a 1’12”

4. Hugh Carthy (Gbr) a 1’17”

5. Simon Yates (Gbr) a 1’22”

6. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’50”

7. Remco Evenepoel (Bel) a 2’22”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 2’24”

9. Tobias Foss (Nor) a 2’49”

10. Daniel Martinez (Col) a 3’15”

