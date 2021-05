Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 20^ tappa: Alpe Motta

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: TAPPA IMPORTANTE PER CAMBIARE LA CLASSIFICA GENERALE!

Le ultime salite ci attendono oggi, sabato 29 maggio, al Giro d’Italia 2021 che ci propone la sua ventesima tappa Verbania-Alpe Motta di 164 km, che sarà appunto l’ultimo arrivo in salita con ben due ascensioni oltre i 2000 metri di quota e dunque una occasione importante per modificare la classifica generale dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia, l’ultima chance per chi va forte in salita perché poi resterà soltanto la cronometro di Milano. Si pedalerà a lungo in Svizzera, ma partenza e arrivo saranno in Italia, da Verbania dove sicuramente il più acclamato sarà l’eroe di casa Filippo Ganna fino all’Alpe Motta in Valle Spluga, sopra Madesimo.

Ennesimo arrivo in salita di questa terza settimana, dopo il tappone di Cortina (che però non aveva il traguardo in quota) e poi le due ascese verso Sega di Ala mercoledì e ieri all’Alpe di Mera, stavolta le salite saranno particolarmente lunghe e ad altitudine notevole, dunque sarà un altro grande sforzo, a maggior ragione al penultimo giorno di gara, anche se il chilometraggio è piuttosto breve. San Bernardino, Spluga e l’ascesa finale verso l’Alpe Motta renderano questo sabato imperdibile, anche perché chi vuole ancora migliorare la propria posizione o cercare gloria almeno per un giorno non ha certo tempo da perdere: la diretta Giro d’Italia 2021 ha ancora molto da dire…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA 2021 (20^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventesima tappa Verbania-Alpe Motta sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano.

Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 20^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2021 ci propone oggi la sua ultima giornata in alta montagna, dunque andiamo subito a scoprire senza indugio il percorso della ventesima tappa Verbania-Alpe Motta. Si partirà evidentemente dal Piemonte, poi dalla provincia di Verbania si entrerà in Svizzera, pedalando a lungo tra il Canton Ticino e il Canton Grigioni prima di rientrare in Italia per l’arrivo in provincia di Sondrio e dunque in Lombardia. La partenza avrà luogo da Verbania alle ore 12.30, per vivere una tappa piuttosto breve ma certamente tra le più dure di tutto il Giro d’Italia 2021. Quasi subito avremo il primo traguardo volante a Cannobio (km 16,9), ma la prima parte del tracciato sarà molto facile.

La musica cambierà quando i corridori arriveranno ai piedi del Passo San Bernardino, una salita di ben 23,7 km per giungere in vetta a quota 2065 metri al km 106,2 della tappa, ascesa temibile per lunghezza e altitudine anche se la pendenza media sarà del 6,2%. Se sarà affrontata ad un buon ritmo, potrà fare male a tanti. Discesa, tratto di falsopiano e poi si tornerà a salire verso il Passo dello Spluga (km 134,9), con cui il Giro rientrerà in Italia. Ascesa non tremenda con il suo 7,3% medio su 8,9 km, ma si arriverà fino a 2115 metri d’altitudine e sarà un’altra bella fatica che andrà a pesare sulle gambe. Attenzione alla discesa impegnativa per gioungere a Campodolcino, dove si ritornerà a salire verso il traguardo. Lungo l’ascesa sarà collocato il secondo traguardo volante a Madesimo (km 161,7), poi arriverà il tratto più duro con una media all’8,6% e punte di pendenza massima al 13% prima dell’arrivo all’Alpe Motta. Sarà l’ultima grande fatica del Giro d’Italia 2021, chi avrà la forza per prendersi una vittoria di notevole prestigio?

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: EGAN BERNAL MAGLIA ROSA, CARUSO E YATES VICINISSIMI

La classifica del Giro d’Italia 2021 vede sempre in maglia rosa Egan Bernal, anche se il colombiano della Ineos Grenadiers non è più dominatore come era stato fino a Cortina. Per due volte consecutive infatti Simon Yates lo ha staccato e il britannico della BikeExchange, vincitore ieri all’Alpe di Mera, potrebbe tentare oggi il tutto per tutto per cercare di far saltare il banco, anche se 2’49” di vantaggio sono ancora un ottimo margine per Bernal. In mezzo c’è uno splendido Damiano Caruso, per il quale il podio di Milano è davvero ad un passo, anche se il siciliano della Bahrain Victorious vede ormai vicinissimo Yates, staccato di soli 20″.

Secondo o terzo però tutto sommato cambia poco: per Caruso perché il podio sarebbe in ogni caso il coronamento della carriera; per Yates perché l’obiettivo potrebbe essere il ribaltone. Più difficile invece immaginare inserimenti da dietro, perché già con il quarto posto di Aleksandr Vlasov si scende a 6’11”: i tre nomi per il podio del Giro d’Italia 2021 sono già decisi? Sicuramente in grande forma c’è Joao Almeida, ma il portoghese è ottavo a 8’26”: potrebbe recuperare ancora qualche posizione, ma attaccare il podio sarebbe un’impresa leggendaria.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 81h13’37”

2. Damiano Caruso (Ita) a 2’29”

3. Simon Yates (Gbr) a 2’49”

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 6’11″

5. Hugh Carthy (Gbr) a 7’10”

6. Romain Bardet (Fra) a 7’32”

7. Daniel Martinez (Col) a 7’42”

8. Joao Almeida (Por) a 8’26”

9. Tobias Foss (Nor) a 10’19”

10. Daniel Martin (Irl) a 13’55”



