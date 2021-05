Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai, 21^ tappa: il vincitore!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: CLASSIFICA BERNAL-CARUSO, SFIDA CRONO A MILANO!

Gran finale del Giro d’Italia 2021, ma attenzione perché oggi domenica 30 maggio sarà tutto tranne che una passerella, perché in programma nella ventunesima tappa c’è la cronometro Senago-Milano di 30,3 km, una prova contro il tempo piuttosto lunga e che potrà di conseguenza modificare in modo piuttosto significativo la classifica generale dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia, che dunque vedrà decisi tutti i propri verdetti solo all’ombra della Madonnina, con l’arrivo sempre meraviglioso di questa cronometro in Piazza Duomo a Milano.

Forse un epilogo come quello dell’anno scorso sarà irripetibile, di certo però ieri Damiano Caruso ci ha meravigliato con la vittoria all’Alpe Motta e le emozioni sono garantite anche in questa ultima fatica, nella quale naturalmente siamo curiosi anche di scoprire se la vittoria di tappa potrà andare al campione del Mondo Filippo Ganna, che ha una striscia aperta di quattro successi consecutivi nelle cronometro del Giro d’Italia grazie alle tre dell’anno scorso più quella d’apertura a Torino in questa edizione numero 104 del Giro d’Italia che va a concludersi oggi. Prova contro il tempo perfetta per gli specialisti della cronometro, perché una trentina di chilometri pianeggianti sono lunghi e potrebbero causare differenze non trascurabili: la diretta Giro d’Italia 2021, seguendo uno schema ormai consolidato negli ultimi anni, ci prometterà emozioni anche oggi…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA 2021 (21^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventunesima tappa cronometro Senago-Milano sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa – con un occhio speciale al podio e tutte le premoiazioni – chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia anche in questa ultima frazione della Corsa Rosa. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 21^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2021 si chiuderà dunque con una frazione ancora determinante per la classifica generale, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul percorso della ventunesima tappa cronometro Senago-Milano di 30,3 km. Interamente nella Città Metropolitana di Milano, questa prova contro il tempo avrà la partenza a cominciare dalle ore 13.45 a Senago, in piazza Aldo Moro, mentre naturalmente l’arrivo sarà in Piazza Duomo a Milano, dove la maglia rosa dovrebbe tagliare il traguardo attorno alle ore 17.15. Sarà una cronometro completamente pianeggiante e per la maggior parte su strade ampie e rettilinee, perfette per gli specialisti delle cronometro, anche se in città ci sarà da prestare attenzione all’arredo urbano, in particolare alle rotaie dei tram. Vi saranno anche due rilevamenti cronometrici intermedi, il primo a Cascina Battiloca (km 9,2) e il secondo a Sesto San Giovanni (km 19,7). In avvicinamento a Piazza del Duomo le strade del centro di Milano si faranno più strette e con più curve, fino al traguardo all’ombra della Madonnina. Chi sarà incoronato in questo Giro d’Italia 2021?

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: BERNAL A UN PASSO DAL TRIONFO, IL SOGNO DI CARUSO

La classifica del Giro d’Italia 2021 sembra ormai essere sostanzialmente definita. La maglia rosa Egan Bernal è ad un passo dal trionfo, perché il colombiano ha 1’59” di vantaggio sul meraviglioso Damiano Caruso, protagonista di un’impresa da leggenda ieri verso l’Alpe Motta. Sarebbe una vittoria meritata per un grande campione come Bernal, che a soli 24 anni aggiungerebbe il Giro d’Italia 2021 al Tour vinto due anni fa, con la grande impresa di Cortina come giorno chiave per il primato nella classifica generale. Tuttavia ci permettiamo di citare Damiano Caruso come “MVP” del Giro d’Italia 2021 (se esistesse questo titolo nel ciclismo): un gregario di lusso che ha saputo trasformarsi in campione e ieri ha vinto con un’azione da lontano, degna appunto dei grandi campioni, perché solo loro possono vincere in questo modo la penultima tappa da secondo in classifica. Caruso sulla carta potrebbe essere anche più forte di Bernal a cronometro: recuperare 4″ a km per colmare quei due minuti è quasi impossibile, ma una piccola speranza va conservata. Terzo gradino del podio per Simon Yates, staccato di 1’24” da Caruso, ma anche l’inglese dovrebbe essere inferiore al siciliano a cronometro: ragionevolmente, il podio Bernal-Caruso-Yates dovrebbe essere definitivo, anche perché poi con il quarto posto di Aleksandr Vlasov si scende già a 7’07”. Quanto alle altre maglie, tutto dovrebbe essere già deciso: Egan Bernal naturalmente anche maglia bianca, Peter Sagan maglia ciclamino e Geoffrey Bouchard maglia azzurra.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 85h41’47”

2. Damiano Caruso (Ita) a 1’59”

3. Simon Yates (Gbr) a 3’23”

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 7’07″

5. Romain Bardet (Fra) a 7’48”

6. Daniel Martinez (Col) a 7’56”

7. Hugh Carthy (Gbr) a 8’22”

8. Joao Almeida (Por) a 8’50”

9. Tobias Foss (Nor) a 12’39”

10. Daniel Martin (Irl) a 16’48”



