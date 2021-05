Diretta Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai 2, 1^ tappa: a Torino la cronometro

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: CHI INDOSSERÀ LA PRIMA MAGLIA ROSA?

Inizia la grande avventura del Giro d’Italia 2021, che oggi sabato 8 maggio comincia con una cronometro di 8,6 km a Torino, sede di partenza e arrivo di questa prima tappa che assegnerà di conseguenza la prima maglia rosa e che creerà già qualche distacco in classifica. Dopo il 2020 forzatamante in autunno, ecco il Giro d’Italia 2021 tornare nella sua più classica collocazione a maggio, simbolo della primavera sulle strade d’Italia. Sarà naturalmente una grande avventura la diretta del Giro d’Italia 2021, che prende il via da Torino, sede della Grande Partenza in ossequio al 160° anniversario dell’Unità d’Italia. L’anno scorso si era a Palermo e vinse in maglia iridata Filippo Ganna, che appena otto giorni prima aveva trionfato nella cronometro dei Mondiali di Imola e nelle settimane successive avrebbe emozionato l’Italia con una fuga capolavoro a Camigliatello Silano e dominando anche le due successive cronometro, quella nelle terre del prosecco da Conegliano a Valdobbiadene e infine quella di chiusura a Milano.

Vincenzo Nibali al Giro d'Italia 2021/ Lo Squalo conferma: "Ci sarò"

Sarà dunque naturalmente Filippo Ganna di nuovo l’uomo più atteso, con l’obiettivo di conquistare tappa e maglia rosa come a Palermo, anche se il campione del Mondo arriva da due cronometro non esaltanti nel recente Giro di Romandia. Attenzione dunque, perché di specialisti delle cronometro ce ne sono parecchi a questo Giro d’Italia 2021: il belga Victor Campenaerts, il francese Remi Cavagna e l’olandese Jos Van Emden, tanto per fare qualche nome, e magari anche l’attesissimo Remco Evenepoel, che partecipa per la prima volta a un grande Giro e sa andare fortissimo contro il tempo. Ne vedremo subito delle belle, anche perché la prima maglia rosa fa gola a tanti…

Maglia Bianca Intimissimi Giro d'Italia 2021/ “Messaggio di positività e di fiducia”

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della prima tappa cronometro Torino-Torino sarà garantita da Rai Due fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni su Rai Sport + HD Villaggio di Partenza e Anteprima Giro, che precederanno il via del primo corridore in questa prova contro il tempo poi seguita integralmente su Rai Due, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara.

Vincenzo Nibali, frattura del radio: Giro d'Italia a rischio/ "Farò l'impossibile..."

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2021 oggi ci riserverà una frazione già molto significativa, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna prima tappa cronometro Torino-Torino, interamente nel territorio del capoluogo piemontese. La partenza avrà luogo da Piazza Castello attorno alle ore 14.00 per quanto riguarda il primo corridore in gara, mentre l’arrivo in Corso Moncalieri dell’ultimo uomo in gara sarà approssimativamente alle ore 17.15. Date queste coordinate temporali, dobbiamo dire che si tratterà di una cronometro breve, misurando appena 8,6 km, con tutte le caratteristiche delle prove contro il tempo quando si svolgono all’interno di una grande città. Si percorreranno infatti viali e dunque rettilinei piuttosto lunghi, ideali per gli specialisti delle cronometro, anche se non mancherà qualche lieve ondulazione in particolare nella zona del Parco del Valentino, dove sarà collocato anche il rilevamento cronometrico intermedio al km 3,8, in corrispondenza del Borgo Medievale. All’uscita dal Parco ci sarà anche un passaggio in galleria, ma breve e illuminata. Gli ultimi chilometri saranno invece pianeggianti e rettilinei, adatti per esaltare la grande potenza dei cronomen. Chi potrà festeggiare vittoria e maglia rosa questa sera?

© RIPRODUZIONE RISERVATA