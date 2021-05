Diretta Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai 6^ tappa: è dura a San Giacomo

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: ARRIVO IN SALITA!

Frazione da non perdere oggi al Giro d’Italia 2021, che ci proporrà infatti il suo secondo arrivo in salita: la sesta tappa Grotte di Frasassi-Ascoli/San Giacomo di 160 km sarà infatti piuttosto breve, ma decisamente impegnativa e potrebbe dunque regalarci sorprese e notizie molto interessanti anche per la classifica, forse anche più di due giorni fa a Sestola. Attenzione dunque agli imprevisti e ai possibili colpi di scena sugli Appennini marchigiani, perché la giornata di oggi non sarà magari tra le più impegnative, ma sicuramente va considerata di montagna a tutti gli effetti, con due Gpm già verso metà percorso e poi naturalmente la salita finale che ci porterà dal centro di Ascoli Piceno fino all’arrivo in quota di San Giacomo.

Mikel Landa caduto al Giro d'Italia 2021, come sta/ Barella e ambulanza: si ritira?

Sarà una bella giornata all’insegna delle bellezze delle Marche fin dalla partenza presso le Grotte di Frasassi, ma come al solito saranno soprattutto gli spettatori a potersi godere il contorno, perché i ciclisti del gruppo dovranno fare i conti con le difficoltà di una tappa tipicamente appenninica, che potrebbe anche avere un certo peso nell’economia della corsa. Sarà dunque un giovedì intrigante per la diretta Giro d’Italia 2021, la vittoria di tappa e la prospettiva di guadagnare terreno potrebbe fare gola anche ai big più quotati di questa edizione numero 104 della Corsa Rosa.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2021/ De Marchi resta maglia rosa, ritiro di Landa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sesta tappa Grotte di Frasassi-Ascoli/San Giacomo sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021

Diretta Giro d'Italia 2021/ Ewan ha vinto la 5^ tappa, battuti Nizzolo e Viviani!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 6^ TAPPA

Il secondo arrivo in salita sarà dunque oggi il piatto forte della diretta Giro d’Italia 2021, adesso quindi è doveroso andare a scoprire in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della sesta tappa Grotte di Frasassi-Ascoli/San Giacomo, che per qualche chilometro toccherà anche l’Umbria (provincia di Perugia), ma sarà quasi interamente marchigiana, tra le province di Ancona, Macerata e naturalmente Ascoli Piceno. La partenza avrà luogo dalle Grotte di Frasassi alle ore 12.50 e fin da subito ci saranno diversi saliscendi, anche se nella prima parte della tappa saranno piuttosto dolci. Annotiamo come primo punto significativo il traguardo volante di Pieve Torina al km 54,7, verso metà del tracciato si farà sul serio grazie a due Gpm consecutivi, soprattutto quello di Forca di Gualdo (km 88,1), perché sarà di seconda categoria al culmine di un’ascesa di ben 10,4 km al 7,4% di pendenza media.

Poco dopo ci sarà la Forca di Presta (km 100,4), che però sarà di terza categoria perché in questo caso la salita sarà molto più breve. Sarà invece lunga la discesa, lungo la quale si toccherà anche Arquata del Tronto, uno dei Comuni più toccati dal terremoto del 2016. Seguirà un tratto di falsopiano sempre a scendere per arrivare nel cuore di Ascoli Piceno, dove al km 144,3 avremo il secondo traguardo volante e soprattutto subito dopo comincerà l’ascesa verso l’arrivo in salita di San Giacomo. Si tratterà di una salita di ben 15,5 km, dunque un test molto significativo per tutti i big del Giro d’Italia 2021, anche se la pendenza media del 6,1% non è tremenda e infatti sarà un Gpm di seconda categoria. Se qualcuno farà un gran ritmo fin dai primi chilometri però la corsa potrebbe esplodere, soprattutto perché il tratto più impegnativo è quello conclusivo: gli ultimi 5 km sono al 7,6% medio, con punte fino al 10% di pendenza massima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA