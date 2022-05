Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 1^ tappa Budapest-Visegrad

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, SI PARTE DALL’UNGHERIA

Finalmente comincia la grande avventura, la diretta Giro d’Italia 2022 ci terrà compagnia a partire da oggi, venerdì 6 maggio 2022, con la prima tappa Budapest-Visegrad di 195 km, dal momento che la Grande Partenza del Giro d’Italia 2022 ha luogo con due anni di ritardo dall’Ungheria, dove la Corsa Rosa avrebbe dovuto arrivare nel 2020, ma questa partenza dall’estero fu rinviata per Covid. Due anni fa l’anomala edizione autunnale partì dalla Sicilia, l’anno scorso il Giro d’Italia prese il via da Torino, adesso si torna all’estero per la prima volta dalla storica partenza del 2018 da Gerusalemme. Per la prima volta dal 2017 in Sardegna, invece, la prima tappa del Giro d’Italia sarà una frazione in linea: dopo i successi di Filippo Ganna, che si prese la prima maglia rosa sia nel 2020 sia nel 2021 ma quest’anno non partecipa, la cronometro sarà domani e la prestigiosissima vittoria nella prima tappa quindi sarà un affare probabilmente per gli uomini da classiche.

L’arrivo sarà infatti posto al termine di una salita di 5 km a Visegrad: ascesa davvero semplice, nemmeno lontana “parente” delle grandi montagne che faranno la storia del Giro d’Italia 2022, ma che dovrebbe essere più che sufficiente per escludere dalla battaglia i velocisti puri, strizzando l’occhio ad un altro genere di corridori. Per fare i due nomi più illustri, potremmo dire Mathieu Van der Poel e Alejandro Valverde: la certezza è che ne vedremo subito delle belle, anche perché la prima maglia rosa del Giro d’Italia fa sempre gola a tanti per iniziare l’avventura che domenica 29 maggio incoronerà all’Arena di Verona il successore di Egan Bernal. Scopriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 fin da questa prima tappa Budapest-Visegrad.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della prima tappa Budapest-Visegrad sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione semplice ma con un finale ostico e che accenderà la battaglia per la vittoria e la prima maglia rosa, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna prima tappa Budapest-Visegrad di 195 km, che apre i tre giorni della Grande Partenza in Ungheria. La partenza avrà luogo dalla celebre Piazza degli Eroi della capitale magiara Budapest alle ore 12.40, ci saranno pure alcuni chilometri in autostrada nella primissima parte del tracciato e poi si pedalerà quasi sempre nei grandi spazi della pianura ungherese, con pochi attraversamenti di centri abitati.

Tra essi si segnalano naturalmente le sedi dei due traguardi volanti: il primo sarà a Székesfehérvár al km 75,3, il secondo invece sarà collocato a Esztergom al km 167,5. In seguito si costeggerà il Danubio e fino a circa 5 km dall’arrivo di Visegrad sarebbe la giornata perfetta per i velocisti. Tuttavia il traguardo sarà posto al termine della salita verso il Castello che domina questa località dell’Ungheria settentrionale. Nulla di trascendentale, tanto che si tratterà di un GPM di quarta categoria, ma con gli ultimi 3,5 km alla pendenza media del 5,1% e un tratto con pendenza massima all’8% questo arrivo potrà fare gola a molti. In palio la vittoria di tappa, la maglia rosa e – tanto per gradire – la maglia ciclamino e persino la maglia azzurra essendo un GPM. Chi farà festa oggi a Visegrad?











