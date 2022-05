Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 10^ tappa: ostica a Jesi

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA LUNGA E INSIDIOSA!

La diretta Giro d’Italia 2022 riparte dopo il giorno di riposo oggi, martedì 17 maggio, con la sua decima tappa Pescara-Jesi di 196 km, una frazione dunque piuttosto lunga e pure insidiosa, che ricorda quelle che nelle Marche spesso propone la Tirreno Adriatico, affrontando diversi “muri” sulle brevi ma dure salite marchigiane. Siamo nel terreno di caccia ideale di Mathieu Van der Poel, che infatti adora la Corsa dei Due Mari e sicuramente aveva segnato questa Pescara-Jesi come una delle giornate più importanti della sua partecipazione al Giro d’Italia 2022. Sulla carta il primo favorito sarà quindi MVDP, con gli avversari che naturalmente hanno caratteristiche simili, a cominciare magari da Biniam Girmay che ormai non è più una sorpresa.

Per gli uomini da classifica, la speranza è invece quella di vivere una giornata relativamente tranquilla: il Blockhaus ha sicuramente rimescolato le carte in maniera molto significativa pur lasciando Juan Pedro Lopez in maglia rosa, i distacchi sono minimi e ciò potrebbe ingolosire qualcuno, perché sui Muri potrebbe succedere qualcosa, anche se la battaglia per vincere la tappa dovrebbe essere più emozionante dal momento che tra i big le differenze – se ci saranno – non dovrebbero essere nette. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa decima tappa Pescara-Jesi.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della decima tappa Pescara-Jesi sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 10^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione non durissima nel suo complesso, ma che offrirà l’occasione per dare comunque spettacolo. Andiamo allora a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna decima tappa Pescara-Jesi, che si svilupperà tra le regioni Abruzzo e Marche toccando numerose province (Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona). La partenza avrà luogo da Pescara alle ore 12.40 e la prima parte del percorso sarà completamente pianeggiante, sempre lungo la costa adriatica fino al traguardo volante collocato a Civitanova Marche al km 99,4, che sarà di fatto lo spartiacque di questa tappa “divisa in due”.

Da quel momento in poi, infatti, di pianura non ce ne sarà praticamente più: si andrà nell’entroterra e la corsa non avrà più un attimo di respiro, costellata di ascese brevi ma a volte impegnative, in particolare con alcuni veri e propri muri con pendenza anche in doppia cifra e strade spesso strette. A Crocette di Montecosaro (km 110,8) ci sarà un primo GPM di quarta categoria, seguito da quello a Recanati sul Colle dell’Infinito caro a Giacomo Leopardi (km 126,3) che nel tratto più duro arriverà a toccare il 18% di pendenza massima. Sarà su uno strappo anche il secondo traguardo volante a Filottrano (km 153,6), dove il pensiero andrà a Michele Scarponi, mentre potrebbe essere decisivo per l’esito della tappa l’ultimo GPM di quarta categoria a Monsano (km 187,5), con strappo all’11% nel punto più duro e scollinamento ad appena 8,5 km dall’arrivo di Jesi, che saranno quasi tutti in discesa fino a 1400 metri dal traguardo, quando si ricomincerà a salire anche se molto dolcemente (media 2%) fino allo striscione d’arrivo.











