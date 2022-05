Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 16^ tappa: Aprica da leggenda

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA LUNGHISSIMA E PIENA DI INSIDIE

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, martedì 24 maggio, riparte dopo l’ultimo giorno di riposo con la sua sedicesima tappa Salò-Aprica di 202 km, lunghissima ma soprattutto durissima. Non sarà un arrivo in salita, ma questo nulla toglie a una giornata da 5250 metri di dislivello, anzi ne approfittiamo per ricordare che pure le ostiche discese potrebbero fare la differenza, se non bastassero le ascese del Goletto di Cadino, del Mortirolo (anche se dal versante di Monno), di Teglio e soprattutto del Valico di Santa Cristina, che sarà la Montagna Pantani del Giro d’Italia 2022, ricordando la grande impresa del Pirata nel 1994, ma soprattutto sarà l’ascesa più dura e più vicina al traguardo dell’Aprica.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ 15^ tappa: Carapaz conserva la sua maglia rosa!

Aggiungiamoci che si andrà oltre i 200 km di lunghezza, che si arriva dal giorno di riposo (una variabile che non sempre fa bene a tutti) e pure che, dopo tanti giorni di grande caldo, oggi c’è la possibilità di trovare maltempo. Lo spettacolo che abbiamo ammirato sabato scorso nei dintorni di Torino potrebbe moltiplicarsi e potrebbe anche spezzarsi l’equilibrio che per ora tutto sommato regna in classifica. Domenica a Cogne i big hanno lasciato la gloria alla fuga e in particolare a un bravissimo Giulio Ciccone, ma difficilmente oggi succederà lo stesso, perché tutti vorranno imprimere il loro sigillo sul tappone. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa sedicesima tappa Salò-Aprica.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2022/ Giulio Ciccone ha vinto la 15^ tappa! Assolo abruzzese

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sedicesima tappa Salò-Aprica sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ Richard Carapaz nuova maglia rosa, Nibali risale

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 16^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi sarà imperdibile, andiamo allora subito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna sedicesima tappa Salò-Aprica, che si svilupperà per intero in Lombardia tra le province di Brescia e Sondrio. La partenza avrà luogo da Salò già alle ore 11.15, naturalmente in considerazione della lunghezza e della difficoltà del percorso. Molto presto infatti ricomincerà a salire verso il GPM di prima categoria di Goletto di Cadino (km 59,2), probabilmente più noto come Passo Crocedomini, ma si arriverà ancora un po’ più in alto: salita di ben 19,9 km al 6,2% di pendenza media e punte fino al 12% in due tratti distinti, sarà una salita che renderà fin da subito durissima la tappa. La discesa porterà ad un tratto di falsopiano fino al traguardo volante di Edolo (km 112,6), poi si arriverà a Monno dove comincerà la salita del Passo del Mortirolo.

Il versante di Monno non è certamente il più duro, ma sono pur sempre 12,6 km al 7,6% di pendenza media e punte al 16%, quanto basta naturalmente per essere un GPM di prima categoria (km 129,9) e magari lasciare anche un segno sulla corsa, che però non sarà ancora entrata nella sua parte più difficile. Innanzitutto, occhio alla discesa verso Mazzo di Valtellina, il versante più duro in salita e che potrebbe regalare spettacolo anche in discesa. Ci sarà poi lo strappo verso Teglio (km 172), che sarà valido come traguardo volante ma sarà sua volta una salita vera perché 5,6 km all’8,2% con punte fino al 16% avrebbero meritato anche la definizione di GPM. Infine da Tresenda si scalerà il Valico di Santa Cristina, salita di 13,5 km all’8% medio, che comincia abbastanza dolcemente ma diventato sempre più dura: gli ultimi 7 km sono al 10,1% medio e qui davvero potrebbe succedere di tutto. Il GPM di prima categoria sarà al km 195,8, ne mancheranno praticamente solo 6,2 all’arrivo all’Aprica, che saranno di discesa impegnativa fino ai 1500 metri dal traguardo, dove si ricomincerà a salire al 3%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA