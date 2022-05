Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 19^ tappa: occhio a Castelmonte

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA CON ARRIVO IN SALITA!

La diretta Giro d’Italia 2022 sta entrando nel suo gran finale e oggi, venerdì 27 maggio, ci proporrà un arrivo in salita che potrebbe riservare ancora importanti novità: la diciannovesima tappa Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte di 178 km infatti sarà meno dura di quella di domani con arrivo sulla Marmolada e anche di altre frazioni precedenti come quella di martedì all’Aprica, ma qualcosa potrebbe succedere. Come già era successo l’anno scorso, il Giro d’Italia 2022 va in Friuli Venezia Giulia con una tappa che lungo il percorso sconfinerà anche in Slovenia, ma se nel 2021 la frazione di Gorizia era perfetta per le fughe da lontano, oggi potrebbe essere una giornata molto più significativa.

La salita di Kolovrat (nel tratto sloveno di questa tappa) sarà infatti durissima e sarà perfetta per onorare questo passaggio nella patria che di fatto è leader del ciclismo mondiale grazie a Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Matej Mohoric, ma attenzione anche alla salita finale che porterà verso il Santuario di Castelmonte. Per gli uomini di classifica dunque è un giorno da interpretare: magari succederà poco pensando alle Dolomiti di domani, ma c’è terreno per provare ad attaccare. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa diciannovesima tappa Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte.

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciannovesima tappa Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 19^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci propone una tappa da non sottovalutare e con arrivo in salita, andiamo allora senza indugio a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciannovesima tappa Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, che si svilupperà tra le provincia friulana di Udine, lo sconfinamento in Slovenia e infine ancora in provincia di Udine. La partenza avrà luogo da Marano Lagunare alle ore 12.25: saremo dunque al mare, ma si pedalerà verso i monti. La prima parte del percorso sarà molto semplice e allora annotiamo il traguardo volante a Buja (km 55,8), il paese di Alessandro De Marchi, seguito da due Gran Premi della Montagna di terza categoria: la salita verso Villanova Grotte (km 74,9) sarà breve ma ripida, più lunga ma meno dura quella verso il Passo di Tanamea al km 94,3.

Poco più tardi si entrerà in Slovenia, passando anche per Caporetto: speriamo che per nessuno sia una disfatta la successiva salita del Kolovrat (GPM di prima categoria al km 134,6), ma di certo farà male a tanti un’ascesa di 10,3 km con pendenza media al 9,2% e numerosi tratti in doppia cifra, con punte di pendenza massima fino al 15%. Allo scollinamento però mancheranno ancora 43 km, molti in discesa rientrando in Italia e poi brevemente anche in pianura verso il traguardo volante di Cividale del Friuli (km 168,4). Subito dopo comincerà la salita verso l’arrivo al Santuario di Castelmonte: globalmente sono 7,1 km al 7,8% di pendenza media (GPM di seconda categoria), ma gli ultimi 4,5 km sono duri, con diversi tratti oltre il 10% e punte di pendenza massima fino al 14%. I distacchi non saranno enormi, ma sicuramente succederà qualcosa anche tra gli uomini di classifica.











