Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 3^ tappa: volata a Balatonfured?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: UNA TAPPA PER I VELOCISTI

Oggi, domenica 8 maggio, la diretta Giro d’Italia 2022 completa la Grande Partenza in Ungheria con la terza tappa Kaposvar-Balatonfured di 201 km, che dovrebbe essere la prima frazione dedicata ai velocisti in questo Giro d’Italia 2022. Certo, si potrebbe far notare che pure venerdì a Visegrad c’è stato un arrivo allo sprint, nobilitato fra l’altro dalla vittoria di Mathieu Van der Poel, però era in cima a uno strappo e ha escluso gran parte dei velocisti puri, ad eccezione di Caleb Ewan, che però è caduto nel tentativo di contendere la vittoria di tappa all’olandese e all’eritreo Biniam Girmay. Oggi invece dovrebbero esserci tutte le condizioni per una volata di gruppo a ranghi compatti che chiami in causa gli sprinter più attesi del Giro d’Italia 2022, come ad esempio Mark Cavendish e Arnaud Demare.

Diretta/ Giro d’Italia 2022 video streaming Rai: vince Simon Yates! (2^ tappa)

Per i big invece oggi dovrebbe essere una giornata tranquilla, nei limiti di quanto ciò sia possibile dovendo affrontare ben 201 km. Dopo lo strappo di Visegrad e naturalmente la cronometro di ieri a Budapest e in vista dell’arrivo in cima all’Etna martedì, nella prima tappa italiana del Giro 2022, potremmo vivere una tappa interlocutoria, con la classica fuga da lontano controllata dalle squadre dei velocisti, che lavoreranno per consentire ai propri sprinter di giocarsi la vittoria sul traguardo. Detto tutto ciò, non ci resta che scoprire se andrà davvero in questo modo: andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 anche in questa terza tappa Kaposvar-Balatonfured.

Classifica Giro d'Italia 2022/ Van der Poel resta in maglia rosa, Yates secondo!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della terza tappa Kaposvar-Balatonfured sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Diretta Giro d'Italia 2022/ Mathieu Van der Poel vince la 1^ tappa ed è maglia rosa!

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà quindi la prima frazione riservata ai velocisti, è comunque interessante scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna terza tappa Kaposvar-Balatonfured, l’ultima delle tre previste sul suolo ungherese. La partenza avrà luogo da Kaposvar alle ore 12.40 e dobbiamo dire francamente che l’annotazione più significativa sulla frazione di oggi sarà il chilometraggio (201 km), per una tappa dunque lunga ma decisamente molto facile, nella quale sembra quasi scontato – salvo imprevisti – l’epilogo con una volata di gruppo a ranghi compatti.

A lungo si costeggerà il lago Balaton, il cosiddetto “mare d’Ungheria” dal momento che questa Nazione non ha sbocco sul mare. Possiamo naturalmente segnalare i due traguardi volanti: il primo sarà in località Nagykanizsa al km 69,1 e metterà in palio punti per la maglia ciclamino, mentre a Badacsony (km 147,8) ci saranno abbuoni per la classifica generale. Avremo pure un Gran Premio della Montagna, tra l’altro vicino al traguardo, ma di quarta categoria: la piccola ascesa verso Tihany (km 188,4) non dovrebbe causare problemi verso la volata all’arrivo di Balatonfured, sulla carta perfetto per uno sprint di gruppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA