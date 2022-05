Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 4^ tappa: Etna, si sale!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PRIMO ARRIVO IN SALITA!

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 10 maggio, con la diretta Giro d’Italia 2022 che riparte dalla Sicilia con la quarta tappa Avola-Etna di 172 km, che sarà la prima frazione in territorio italiano e anche il primo “vero” arrivo in salita. Insomma, dopo il giorno di riposo – relativo, considerato il lunghissimo trasferimento dall’Ungheria alla Sicilia – ci sarà subito da divertirsi: va detto che la salita per giungere al Rifugio Sapienza, meta classica delle scalate dell’Etna, non è durissima e quindi non dovrebbe dare sentenze determinanti, però un arrivo in salita al quarto giorno, dopo riposo con trasferimento, potrebbe anche riservarci delle sorprese.

Il Giro d’Italia 2022 scalerà ancora una volta il vulcano simbolo della Sicilia, che negli ultimi anni è diventato un grande classico della Corsa Rosa: l’acuto di Alberto Contador nel 2011 rimane forse l’azione più significativa, ma anche la festa dell’allora Mitchelton nel 2018 con Esteban Chaves davanti al compagno di squadra Simon Yates (che prese la maglia rosa) è da ricordare. Nel 2017 invece non vi furono distacchi fra i big, mentre nel 2020 più della vittoria di Jonathan Caicedo si ricorda la resa di Geraint Thomas, che era caduto all’inizio della tappa rendendo la salita verso l’Etna un vero calvario. Morale della favola: mai sottovalutare una salita del genere, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa quarta tappa Avola-Etna.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quarta tappa Avola-Etna sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 4^ TAPPA

Naturalmente la diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione già molto significativa, di conseguenza dobbiamo scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna quarta tappa Avola-Etna, che si svilupperà tra le province di Siracusa e Catania. La partenza avrà quindi luogo da Avola alle ore 12.35 e la prima parte presenterà già diversi saliscendi, arrivando anche oltre 800 metri di quota, anche se non vi saranno GPM lungo il percorso. Dopo Vizzini inizierà il tratto più facile, prima in discesa e poi pianeggiante fino al primo traguardo volante di Paternò (km 136,5), che sarà lo spartiacque della tappa di oggi.

Da quel momento si comincerà a salire, anche se inizialmente in modo molto graduale fino al secondo sprint intermedio, che sarà collocato a Biancavilla al km 148,1. A quel punto, si comincerà a fare davvero sul serio: per raggiungere il rifugio Sapienza, la salita sarà parzialmente inediti. Da Biancavilla si andrà verso la Strada Milia già affrontata al Giro 2018; dopo l’Osservatorio Astrofisico si entra nella strada da Nicolosi per terminare al Rifugio Sapienza con il finale classico in cima all’Etna. Per dare qualche numero: la salita misurerà 22,8 km da Biancavilla fino all’arrivo in salita sull’Etna, con un dislivello di 1358 metri e pendenza media al 5,9%, con punta di pendenza massima al 14% subito dopo il bivio per l’Osservatorio. Ascesa lunga ma (almeno per i big) non così difficile: la selezione sull’Etna non dovrebbe essere terribile…











