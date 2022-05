Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 5^ tappa: volata a Messina?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, OGGI TOCCA AI VELOCISTI!

La diretta Giro d’Italia 2022 sarà anche oggi, mercoledì 11 maggio, protagonista in Sicilia con la sua quinta tappa Catania-Messina di 174 km, che dovrebbe essere perfetta per i velocisti e quindi offrire agli sprinter la seconda possibilità di giocarsi il successo di tappa in questa Corsa Rosa, dopo la vittoria di Mark Cavendish domenica a Balatonfured. Sono passati solo tre giorni, ma lo scenario è molto diverso: dall’acqua del lago Balaton a quella del Mediterraneo che bagna la Sicilia, dove ieri tra l’altro il Giro d’Italia 2022 ha vissuto l’emozione di un traguardo in cima all’Etna.

Oggi l’arrivo di Messina chiamerà in azione i velocisti, ma è chiaro che sarà una giornata speciale soprattutto per il grande padrone di casa Vincenzo Nibali, che sarà acclamato dal pubblico della sua città. Una bella emozione verso il finale della leggendaria carriera dello Squalo siciliano, anche se poi la copertina andrà a un altro campione di lungo corso come Cavendish e a tutti coloro che cercheranno invece di rispondere alla vittoria già ottenuta da Cav. Per gli uomini da classifica, la speranza è invece quella di vivere una giornata tranquilla. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa quinta tappa Catania-Messina.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quinta tappa Catania-Messina sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 5^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione che ragionevolmente potrebbe terminare in volata, tuttavia è sempre doveroso presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna quinta tappa Catania-Messina, che si svilupperà per intero proprio tra le province di Catania e Messina. La partenza avrà luogo da Catania già alle ore 11.45 e dobbiamo annotare che pure l’arrivo dovrebbe essere prima del solito, in programma attorno alle 16.00 o poco più tardi – attenzione quindi per chi volesse seguire solo le fasi finali della corsa. Ci sarà qualche saliscendi ma molto agevole nella prima parte del percorso, fino al traguardo volante di Francavilla di Sicilia al km 55,7.

Ci sarà poi la lunga salita verso Portella Mandrazzi, che merita comunque il rispetto che si deve per una ascesa di circa 20 km anche se con pendenze attorno al 4% medio che non lasciano il segno per i professionisti. Il GPM sarà comunque di seconda categoria (km 75,3) perciò potrebbe fare gola a chi punta alla maglia azzurra, poi sarà molto lunga anche la discesa verso la costa Nord della Sicilia. Gli ultimi 70 km tuttavia saranno pianeggianti: segnaliamo al km 136,7 il secondo traguardo volante a Villafranca Tirrena, ma è quasi certo l’arrivo di gruppo con volata a ranghi compatti. In vista allora dell’arrivo di Messina, attenzione a una curva secca a 800 metri dal traguardo, seguita però da un lungo rettilineo, ideale per sviluppare la massima potenza.











