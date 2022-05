Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 8^ tappa: show a Napoli!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA COMPLICATA PER I CORRIDORI!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, sabato 14 maggio, ci proporrà una giornata particolare con la sua ottava tappa Napoli-Napoli di 153 km, una frazione breve e con un solo GPM (per giunta di quota categoria), che però potrebbe essere più complicata di quanto si potrebbe pensare in base a queste prime informazioni. Di pianura vera e propria infatti ce ne sarà pochissima, a causa di tanti piccoli saliscendi, inoltre le strade nei dintorni del capoluogo campano saranno spesso strette e tortuose, il che potrebbe favorire le imboscate, soprattutto perché la faticaccia di ieri nella tappa di Potenza resterà sulle gambe di tanti corridori di questo Giro d’Italia 2022.

Giornata breve ma intensa, sicuramente molto bella dal punto di vista paesaggistico, ma i corridori non potranno goderne. Non è comunque da escludere un arrivo in volata ma gli sprinter dovranno soffrire parecchio e magari solo i più resistenti fra loro riusciranno a giocarsi la vittoria di tappa, attenzione quindi ad esempio a chi non aveva tenuto il passo già verso Messina. Per gli uomini da classifica, la speranza è invece quella di vivere a Napoli una giornata tranquilla tra la grande fatica di ieri verso Potenza e in vista del tappone di domani con arrivo sul Blockhaus, ma anche oggi potrebbe succedere qualcosa. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa ottava tappa Napoli-Napoli.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ottava tappa Napoli-Napoli sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 8^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione intrigante, non troppo difficile ma molto complicata da interpretare, di conseguenza andiamo senza ulteriori indugi a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna ottava tappa Napoli-Napoli, che si svilupperà per intero proprio nella provincia del capoluogo campano. La partenza avrà luogo da Piazza Plebiscito di Napoli alle ore 13.40 – la curiosità è che il km 0 sarà il passaggio sulla linea del traguardo – in considerazione della brevità del percorso, che però sarà molto insidioso. Si sale la collina di Posillipo per raggiungere Bacoli e compiere un anello sulla costa cumana, con sprint intermedio che sarà collocato al Lago Patria al km 37,5. Raggiunta Bacoli si dovranno affrontare ben quattro giri del circuito del Monte di Procida, che misurerà 19 km.

Questo circuito sarà complicato sotto ogni punto di vista: carreggiata ristretta e continui cambi di direzione e di pendenza. In occasione del quarto e ultimo passaggio, il Monte di Procida sarà anche valido come GPM di quarta categoria (km 118,7), tra l’altro subito dopo il traguardo volante che sarà a Bacoli al km 115,7. Da segnalare anche lo strappo repentino al 14% che porta a Lago Lucino, dove al termine del quarto giro si lascerà il circuito. Rientro verso l’arrivo di Napoli attraverso Bacoli e Posillipo attraverso le stesse strade dell’andata, con la lunga discesa di via Petrarca a condurre verso il traguardo in via Caracciolo, con gli ultimi 3 km pianeggianti e rettilineo conclusivo di 900 metri.











