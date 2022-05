Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 9^ tappa: Blockhaus epico!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA IMPORTANTISSIMA!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, domenica 15 maggio, vivrà con la sua nona tappa Isernia-Blockhaus di 191 km una delle giornate in assoluto più importanti. Le tappe sulle montagne dell’Abruzzo sono spesso impegnative, ma stavolta possiamo parlare di un vero e proprio tappone, sicuramente una delle tre frazioni più difficili dell’intero Giro d’Italia 2022 insieme a quelle dell’Aprica e della Marmolada. Attenzione quindi, perché oggi ci potrebbero essere verdetti anche molto pesanti, che per alcuni potrebbero anche essere già definitivi: i metri di dislivello sono 5000, l’arrivo in salita sul Blockhaus è durissimo e ci sarà molto da faticare anche in precedenza. Per gli spettatori uno spettacolo imperdibile, si potrebbe scrivere una pagina di storia.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022/ Juan Pedro Lopez maglia rosa, sale Martin (8^ tappa)

Per capirci: la tappa di Potenza venerdì è stata impegnativa e spettacolare, ma con un solo GPM di terza categoria negli ultimi 50 km; invece martedì sull’Etna c’era stato un arrivo in salita significativo ma sicuramente meno duro (e anche la tappa nel suo complesso era stata ben più semplice). Oggi tutto sarà difficile: sarebbe una classica tappa da terza settimana del Giro d’Italia, ma arriva già al nono giorno e forse proprio per questo potrebbe fare ancora più male. D’altronde, sul Blockhaus nel 1967 si rivelò un certo Eddy Merckx: potrebbe bastare questo per rendere l’idea di ciò che potrebbe succedere. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa nona tappa Isernia-Blockhaus.

DIRETTA/ Giro d'Italia 2022: Thomas De Gendt ha vinto l'8^ tappa, Gabburo ottimo 2°!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della nona tappa Isernia-Blockhaus sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022/ Juan Pedro Lopez maglia rosa, Bouwman azzurro

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 9^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 vivrà oggi una giornata imperdibile, un tappone di alta montagna che potrebbe già rivelarsi fondamentale nell’economia della corsa: andiamo allora a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna nona tappa Isernia-Blockhaus, che si svilupperà tra il Molise e l’Abruzzo, toccando le province di Isernia, L’Aquila, Chieti e Pescara. La partenza avrà luogo da Isernia già alle ore 11.45 in considerazione della difficoltà del percorso, che renderà la tappa molto lunga. Ci sarà sicuramente grande battaglia fin da subito, a causa di ben tre GPM in meno di 40 km: immediatamente il Valico del Macerone di terza categoria (km 4,2), poi le due ascese di seconda categoria di Rionero Sannitico (km 17,8) e di Roccaraso (km 37,6). Ci sarà grande battaglia per andare in fuga, potrebbero succedere sorprese anche clamorose e di certo soffriranno fin da subito i velocisti.

Inizierà poi una lunga fase meno difficile, tendenzialmente in discesa anche se con qualche tratto nuovamente in salita, come verso il primo traguardo volante di Filetto (km 103,5), ma naturalmente tutto si deciderà sulla doppia scalata del massiccio della Maiella. La prima sarà il Passo Lanciano dal versante di Pretoro, GPM di prima categoria al km 147,7 dopo ben 10,3 km di salita con pendenza media al 7,6%, molto dura soprattutto nel tratto iniziale con punte di pendenza massima al 14%. Attenzione anche alla discesa piuttosto impegnativa, poi si ricomincerà subito a salire, prima verso il secondo traguardo volante a Roccamorice (km 177,5) e poi affrontando il vero e proprio Blockhaus. Salita lunga e difficile, saranno ben 13,6 km con un dislivello di 1141 metri e dunque pendenza media dell’8,4%. I tratti più facili sono i primi 3 km e poi l’ultimo in vista dell’arrivo in cima al Blockhaus, naturalmente anche GPM di prima categoria, ma in mezzo per quasi 10 km la pendenza si mantiene costante sopra il 9% con punte fino al 14% circa 5 km dal traguardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA