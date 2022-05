Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai, 2^ tappa cronometro Budapest

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: TAPPA CHE SEGNERÀ DEI DISTACCHI

Appuntamento da non perdere oggi, sabato 7 maggio, con la diretta Giro d’Italia 2022 per la seconda tappa cronometro Budapest-Budapest di 9,2 km, una frazione contro il tempo breve ma che sicuramente causerà dei distacchi e che di conseguenza andrà subito a modificare la classifica del Giro d’Italia 2022 che era emersa dalla prima tappa di ieri a Visegrad. A volere essere pignoli, dovremmo parlare addirittura del secondo arrivo consecutivo in salita: un piccolo strappo ieri, un’ascesa verso il castello di Buda anche oggi. Naturalmente nulla di trascendentale, ma potrebbe fare la differenza in una cronometro nella quale sul filo dei secondi si assegnerà sia la vittoria tappa sia la maglia rosa, che potrebbe dunque cambiare padrone nel secondo giorno del nuovo Giro d’Italia.

Dopo due edizioni (2020 e 2021) nelle quali tutte le cronometro del Giro d’Italia sono state vinte da Filippo Ganna, stavolta si dovrà voltare pagina. In ottica tricolore potremmo fare il tifo per il nostro campione nazionale Matteo Sobrero oppure per Edoardo Affini, che l’anno scorso fu secondo dietro a Ganna nella cronometro d’apertura a Torino, anche se allora era la prima tappa. Nel percorso del Giro d’Italia con Grande Partenza da Budapest nel 2020 la cronometro avrebbe dovuto essere la prima tappa, invece il Covid fece saltare tutto e quest’anno il percorso delle tappe ungheresi è stato modificato con questa novità. Detto tutto ciò, andiamo a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa seconda tappa cronometro Budapest-Budapest.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della seconda tappa cronometro Budapest-Budapest sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione già molto significativa, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna seconda tappa cronometro Budapest-Budapest, interamente nel territorio della capitale ungherese. La partenza avrà luogo da Piazza degli Eroi alle ore 14.00 per quanto riguarda il primo corridore in gara, mentre l’arrivo dell’ultimo uomo in gara sarà approssimativamente alle ore 17.10. Date queste coordinate temporali, dobbiamo dire che si tratterà di una cronometro breve, misurando appena 9,2 km, con tutte le caratteristiche delle prove contro il tempo quando si svolgono all’interno di una grande città.

Si percorreranno infatti viali e dunque rettilinei piuttosto lunghi, ideali per gli specialisti delle cronometro, ma anche tratti più complicati, con una serie di svolte. Ci sarà anche l’attraversamento del Danubio per passare da Pest a Buda e attenzione al finale, che come abbiamo accennato sarà in leggera salita. Poco prima sarà collocato il rilevamento cronometrico intermedio al km 7,9, poi ecco la salitella finale per giungere all’arrivo a Szentháromság tér, cioè sulla collina del castello di Buda. Ci sarà un brevissimo strappo al 14% di pendenza massima e per giunta in pavé, la salita poi si assesta sul 4% con alcuni tornanti fino all’ingresso nella piazza di arrivo a Buda.











