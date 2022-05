Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 21^ tappa: cronometro a Verona

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, CHI SARÀ IL VINCITORE IN MAGLIA ROSA?

La diretta Giro d’Italia 2022 culminerà oggi, domenica 29 maggio, con la sua ventunesima tappa cronometro Verona-Verona di 17,4 km, dunque anche questa volta come da diversi anni a questa parte non si chiuderà il Giro d’Italia 2022 con una ”passerella” per velocisti, bensì con una cronometro che causerà di conseguenza ancora alcuni distacchi e potrebbe riservarci colpi di scena. Dopo un cammino lunghissimo e l’arrivo di ieri in cima alla Marmolada quasi tutto è chiaro, ma Verona deve ancora darci gli ultimi verdetti. Sono ormai passate ben tre settimane dalla precedente cronometro vinta a Budapest da Simon Yates che non è più nemmeno in gara, oggi cosa succederà nella città scaligera?

Classifica Giro d'Italia 2022/ Hindley nuova maglia rosa, Carapaz è sconfitto!

Di certo sarà interessante seguire anche la battaglia per la vittoria di tappa, che coinvolgerà gli specialisti delle prove contro il tempo come i nostri Edoardo Affini e Matteo Sobrero, che puntano naturalmente a ritagliarsi un po’ di gloria nell’epilogo all’Arena di Verona, palcoscenico meraviglioso per assegnare il Trofeo Senza Fine al vincitore del Giro d’Italia edizione numero 105, che però è ormai virtualmente Jai Hindley, grazie al netto vantaggio su Richard Carapaz conquistato nel giorno più bello di Alessandro Covi. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa ventunesima tappa cronometro Verona-Verona.

DIRETTA/ Giro d'Italia 2022: Alessandro Covi vince la 20^ tappa, Hindley in rosa!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventunesima tappa cronometro Verona-Verona sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo e naturalmente oggi anche tutte le cerimonie di premiazione.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022/ Carapaz maglia rosa, Hindley sempre a 3"

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che ha seguito la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa e lo farà anche oggi a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 21^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi si chiude ma naturalmente qualcosa potrebbe ancora cambiare essendo in programma una prova contro il tempo, andiamo allora senza indugio a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventunesima tappa cronometro Verona-Verona, che si svilupperà ovviamente per intero nelle provincia della città scaligera. La partenza avrà luogo presso la Fiera di Verona e il via è fissato alle ore 14.00 con il primo atleta in gara, che come in ogni cronometro sarà naturalmente l’ultimo della classifica generale, Roger Kluge, mentre Jai Hindley partirà per ultimo alle ore 16.48.

Il tracciato è ben noto essendo quello del Circuito delle Torricelle, che sarà percorso in senso antiorario in questa cronometro di Verona. La prima parte sarà caratterizzata da vialoni rettilinei e molto larghi, perfetti quindi per gli specialisti delle prove contro il tempo. Poi avremo 4,5 km di salita al 5% per raggiungere il GPM di quarta categoria alla Torricella Massimiliana dopo 9,5 km, con cronometraggio intermedio. Seguono 4 km di discesa, infine gli ultimi 3 km saranno nuovamente pianeggianti lungo le vie cittadine con alcune curve ad angolo retto per raggiungere l’arrivo in Piazza Bra all’Arena di Verona, palcoscenico ideale per accogliere il vincitore e tutti i protagonisti del Giro d’Italia 2022 e dare spazio alle cerimonie di premiazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA