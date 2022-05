Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 6^ tappa: Scalea, volata bis?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: ANCORA PROTAGONISTI I VELOCISTI?

Ancora protagonista la diretta Giro d’Italia 2022 oggi, giovedì 12 maggio, con la Corsa Rosa che si sposta in Calabria per la sesta tappa Palmi-Scalea di 192 km, che dovrebbe essere perfetta per un secondo arrivo consecutivo dedicato ai velocisti, che stanno vivendo quella che per loro è già la fase più importante del Giro d’Italia 2022. Dopo la vittoria di Mark Cavendish domenica a Balatonfured e il successo conquistato invece appena ieri da Arnaud Demare a Messina, vedremo se oggi ci sarà spazio per un terzo vincitore differente o se arriverà un bis, che per il francese servirebbe anche per consolidare la maglia ciclamino conquistata ieri.

Oggi l’arrivo di Scalea potrebbe favorire uno sprint davvero a ranghi compatti, perché non ci sarà una salita come quella di Portella Mandrazzi che aveva mietuto vittime illustri quali Caleb Ewan e lo stesso Mark Cavendish – sempre salvo imprevisti, che nel ciclismo sono sempre dietro l’angolo. Per gli uomini da classifica, la speranza è invece quella di vivere un’altra giornata tranquilla, con un occhio di riguardo speciale per Vincenzo Nibali, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa sesta tappa Palmi-Scalea.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sesta tappa Palmi-Scalea sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 6^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà dunque una frazione che potrebbe essere ancora più semplice della precedente, tuttavia è sempre doveroso presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna sesta tappa Palmi-Scalea, che si svilupperà per intero in Calabria, tra le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. La partenza avrà luogo da Palmi alle ore 12.50, perché il programma orario tornerà ad essere quello più classico dopo l’anticipo di ieri. Ci sarà qualche saliscendi nella prima parte del percorso, fino al GPM di quarta categoria collocato all’aeroporto Razza al km 34,5 e poi al traguardo volante di Vibo Valentia al km 40,6.

In seguito si scenderà al livello del mare e di fatto potremmo dire che gli ultimi 130 km della tappa saranno quasi completamente pianeggianti, per un lunghissimo avvicinamento alla volata finale che non dovrebbe avere nemmeno il brivido di ieri. Possiamo allora segnalare che il secondo traguardo volante di giornata sarà collocato a Guardia Piemontese Marina al km 147,7, mentre gli ultimi chilometri verso l’arrivo di Scalea saranno completamente pianeggianti e rettilinei, con una rotonda ai meno 3 km e l’ultima curva vera e propria addirittura a oltre 5 km dal traguardo. Volata inevitabile?











