Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 7^ tappa: dura a Potenza

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, venerdì 13 maggio, sarà davvero imperdibile: la settima tappa Diamante-Potenza di 196 km può tranquillamente essere definita come una tappa di montagna, con quattro Gran Premi di Montagna di cui uno di prima categoria e 4510 metri di dislivello complessivo. Precisiamo subito che dovrebbe essere più una tappa per attaccanti che cercheranno la fuga piuttosto che per i big della classifica, perché le due salite principali saranno ben lontane dal traguardo di Potenza, ma oggi il Giro d’Italia 2022 riserverà sicuramente grandi emozioni e se qualcuno andasse in difficoltà potrebbe perdere tantissimo.

L’arrivo di Potenza ci proporrà un tipo di frazione che finora non avevamo ancora mai visto al Giro d’Italia 2022: abbiamo avuto tre tappe da velocisti compresa quella di ieri a Scalea, l’arrivo in salita sull’Etna, lo strappo di Visegrad e la cronometro di Budapest, oggi invece sarà una giornata perfetta per i trabocchetti sull’Appennino Lucano. Se nella sicura fuga da lontano dovesse entrare anche qualche nome di spessore, potrebbe diventare una giornata ancora più interessante. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa settima tappa Diamante-Potenza.

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della settima tappa Diamante-Potenza sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione davvero stuzzicante, di conseguenza è ancora più importante presentare adesso in maggiore dettaglio il percorso della odierna settima tappa Diamante-Potenza, che si svilupperà per intero tra le province di Cosenza e Potenza, quindi dalla Calabria alla Basilicata. La partenza avrà luogo da Diamante già alle ore 11.55, in considerazione della difficoltà di un percorso che sarà davvero impegnativo. Dopo qualche saliscendi, la prima vera salita sarà il Passo Colla, che sarà un Gran Premio della Montagna di seconda categoria al km 45,6. Ecco poi il Monte Sirino, già sede di un arrivo di tappa nel 1996: questo sarà un GPM di prima categoria al km 90,1, al termine di addirittura 24,4 km di ascesa, anche se molto irregolare compresi falsopiani e brevi discese. Nel tratto più difficile però si arriva fino al 12% di pendenza massima e di certo il Monte Sirino spaccherà la corsa.

Dopo la discesa, uno strappo porterà la settima tappa al traguardo volante di Viggiano (km 126), poi comincerà la salita verso la Montagna Grande di Viggiano (km 135,6), che come pendenze sarà la principale difficoltà del giorno: 604 metri di dislivello in 6,6 km, la pendenza media sarà del 9,1% per arrivare al GPM di seconda categoria con vari tratti anche in doppia cifra. Di pianura non ci sarà più un metro, anche se negli ultimi 60 km ci sarà “solo” un GPM di terza categoria a La Sellata (km 172,2) con uno strappo al 12% ad inizio salita. Attenzione al secondo traguardo volante, che sarà vicinissimo al traguardo e per la precisione già nell’abitato di Potenza al km 189, infine nell’ultimo chilometro ci sarà ancora salita, con punte del 13% di pendenza massima proprio in vista dell’arrivo di Potenza.











