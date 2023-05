DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023 CLASSIFICA/ Video streaming: Tre Cime da Merckx a Nibali

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: LA STORIA SULLE TRE CIME

Mentre aspettiamo la diretta del Giro d’Italia 2023, l’arrivo della 19^ tappa sulle Tre Cime di Lavaredo ci porta nella storia del ciclismo, fin dalla tappa vinta da Felice Gimondi nel 1967 ma che fu poi annullata a causa delle spinte dei tifosi. Era la prima volta sulle Tre Cime di Lavaredo, allora a patron Torriani sembrò doveroso riproporre questo arrivo un anno dopo: nel 1968 sotto la neve vinse Eddy Merckx, che grazie a quel trionfo indossò la maglia rosa per la prima volta in carriera. Nel 1974 tuttavia proprio il belga soffrì tantissimo su questa stessa salita: il vincitore fu lo spagnolo José Manuel Fuente, ma soprattutto Gianbattista Baronchelli, al primo anno di professionismo, staccò Merckx e per soli 12” non riuscì a strappargli la maglia rosa.

Nel 1981 sulle Tre Cime di Lavaredo vinse lo svizzero Beat Breu, nel 1989 si impose il colombiano Luis Herrera, poi ecco una lunga assenza fino al 2007, quando vinse Riccardo Riccò davanti al compagno di squadra Leonardo Piepoli. Infine, la leggendaria giornata del 2013, nuovamente sotto la neve come 45 anni prima: Vincenzo Nibali era già in maglia rosa, ma volle mettere il suo sigillo in una giornata da tregenda per scrivere una pagina di storia del ciclismo e festeggiare l’indomani nel migliore dei modi a Brescia la conquista del suo primo Giro d’Italia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciannovesima tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

QUALE CLASSIFICA DOPO IL TAPPONE DOLOMITICO?

Siamo al giorno in assoluto più atteso, la diretta del Giro d’Italia 2023 oggi, venerdì 26 maggio, ci proporrà la diciannovesima tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 km, cioè il tappone dolomitico che ci regalerà panorami mozzafiato, mentre per i corridori sarà la fatica a mozzare il fiato, con salite leggendarie tra le quali soprattutto il Passo Giau e infine naturalmente l’iconico arrivo collocato sulle Tre Cime di Lavaredo. Già ieri verso la Val di Zoldo c’è stata battaglia, sia per la vittoria di tappa andata a un meraviglioso Filippo Zana, sia per la classifica generale del Giro d’Italia 2023 con Geraint Thomas maglia rosa e Primoz Roglic adesso secondo davanti a Joao Almeida, ma oggi potrebbe essere ancora più importante, anche perché i primi tre sono ancora racchiusi nello spazio di appena 39″.

Avremo cinque GPM, tutti di prima o di seconda categoria; 5400 metri di dislivello; il durissimo Passo Giau collocato a 40 km dal traguardo che potrebbe già far esplodere la corsa e naturalmente infine le Tre Cime di Lavaredo, che richiamano alla mente le battaglie fra Eddy Merckx e Felice Gimondi di mezzo secolo fa, oppure il capolavoro di dieci anni fa di Vincenzo Nibali sotto la neve. Ok, poi avremo ancora domani la cronoscalata al Monte Lussari che emetterà i verdetti decisivi senza più possibilità di appello, ma il giorno più bello sarà probabilmente oggi: scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella diciannovesima tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 19^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà la sua giornata in assoluto più attesa, sulle mitiche salite delle Dolomiti: andiamo allora adesso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciannovesima tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 km e 5400 metri di dislivello, che si snoderà sulle strade delle province di Belluno, Bolzano e di nuovo Belluno, dunque soprattutto in Veneto con una incursione in Alto Adige. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Longarone alle ore 11.50, dopo un doveroso omaggio alla tragedia del Vajont di 60 anni fa. La prima parte sarà sostanzialmente un falsopiano a salire, che si farà man mano più complicato più ci si avvicinerà alle salite vere e proprie. Il primo traguardo volante sarà a Caprile al km 64,4, poco più tardi ci sarà il Passo Campolongo, un GPM di seconda categoria collocato al km 87,4. Discesa in Val Badia e subito si risalirà verso il Passo Valparola (km 112,1), GPM di prima categoria con 14,1 km di salita, impegnativi soprattutto nella seconda metà.

La pianura non esisterà: discesa, uno strappo verso il Belvedere di Colle Santa Lucia e poi ecco il temutissimo Passo Giau, una delle salite più difficili (non solo in Italia): saranno 9,9 km di ascesa al 9,3% medio e punte al 14% di pendenza massima. Il GPM, naturalmente di prima categoria, sarà al km 143,5, attenzione anche alla successiva discesa verso il secondo sprint intermedio a Cortina d’Ampezzo (km 161,3), poi subito si ricomincerà a salire verso il GPM di seconda categoria del Passo Tre Croci (km 169,5), con 7,9 km al 7,2%, poi ci sarà un tratto vallonato per raggiungere Misurina, dove inizierà con uno strappo durissimo (fino al 18%) quella che possiamo considerare già la salita finale verso l’arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo, anche se poi ci sarà una breve discesa per poi tornare definitivamente a salire. Gli ultimi 4 km sono all’11,7% medio, con la punta di pendenza massima al 18% appena prima dell’ultimo chilometro. Sarà meraviglioso…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023

1. Geraint Thomas (GBR) in 76h25’51”

2. Primoz Roglic (SLO) +0’29”

3. Joao Almeida (POR) +0’39”

4. Edward Dunbar (IRL) +3’39”

5. Damiano Caruso (ITA) +3’51”











