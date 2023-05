DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: il ritiro di Evenepoel

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: IL RITIRO DI EVENEPOEL

Inutile girarci attorno: il ritiro in maglia rosa di Remco Evenepoel catalizza l’attenzione in attesa che la diretta del Giro d’Italia 2023 ci riporti virtualmente in strada. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno domenica sera, quando il belga Remco Evenepoel ha diffuso un comunicato stampa: “Con grande dispiacere devo comunicare che mi ritirerò dal Giro d’Italia a causa di una positività al Covid-19 riscontrata al termine di un test di routine. La mia esperienza qui è stata veramente speciale e non vedevo l’ora di gareggiare per altre due settimane. Non ringrazierò mai abbastanza lo staff e gli atleti che si sono sacrificati così tanto per la preparazione del Giro d’Italia.

Sono molto orgoglioso di lasciare con due vittorie di tappa e quattro maglie rosa. Grazie mille“. Non ci sono più obblighi fissati dall’UCI o da RCS, ma Evenepoel e la sua squadra Soudal-QuickStep hanno deciso così. Scattano allora parallelismi storici di altissimo livello: l’ultimo corridore a ritirarsi dal Giro d’Italia in maglia rosa fu Marco Pantani la maledetta mattina di Madonna di Campiglio 1999, ma era già successo ad un belga di doversi ritirare dal Giro d’Italia in maglia rosa, all’età di 23 anni, da campione del Mondo in carica e dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi. Era naturalmente Eddy Merckx nel 1969… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della decima tappa Scandiano-Viareggio sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2023: CLASSIFICA STRAVOLTA…

Dopo il giorno di riposo riprende oggi, martedì 16 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023, che ci dà appuntamento con la decima tappa Scandiano-Viareggio di 196 km. Domenica la classifica generale del Giro d’Italia 2023 è stata stravolta, prima dalla cronometro e poi dalla notizia del ritiro per Covid di Remco Evenepoel, che poche ore prima aveva riconquistato la maglia rosa vincendo appunto la frazione contro il tempo di Cesena. Francamente siamo in una situazione che dobbiamo definire assurda: finita ufficialmente la pandemia, l’UCI ha cancellato gli obblighi di test, di tamponi e di mascherine, mentre l’organizzatrice RCS non aveva previsto isolamenti o quarantene in caso di positività. Sono le squadre ad effettuare test e mandare a casa corridori positivi per tutelarne salute e integrità fisica.

Si riparte allora con Geraint Thomas di fatto leader della classifica del Giro d’Italia 2023 con un margine ridottissimo su Primoz Roglic e sul compagno di squadra Tao Geoghegan Hart: oggi da Scandiano a Viareggio sarà una frazione complicata nella prima parte ma poi con un finale pianeggiante che dovrebbe favorire i velocisti. Sul lungomare della celebre città toscana ci aspettiamo dunque lo spettacolo dei velocisti, sperando naturalmente (in ottica italiana) soprattutto sulla maglia ciclamino Jonathan Milan. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella decima tappa Scandiano-Viareggio.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 10^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione abbastanza insidiosa nella prima parte, ma poi più facile e quindi teoricamente adatta per i velocisti. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna decima tappa Scandiano-Viareggio di 196 km, che si snoderà sulle strade delle province di Reggio Emilia, Modena e Lucca, quindi naturalmente in Emilia Romagna e Toscana. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Scandiano alle ore 12.20 e naturalmente per passare dall’Emilia alla Toscana bisogna affrontare gli Appennini. Potremmo dire che la prima parte del percorso sarà quasi tutta in salita, passando per il traguardo volante di Villa Minozzo (km 48,1), fino a superare il Passo delle Radici, GPM di seconda categoria al km 87,5.

Seguirà la discesa sul lato toscano e subito dopo un altro strappo, verso il GPM di quarta categoria di Monteperpoli (km 120,7), da quel momento in poi tuttavia la strada si farà velocissima per i corridori, che passeranno attraverso il secondo sprint intermedio a Ponte a Moriano (km 154,1) e una piccola salitella, quella di Montemagno che non è nemmeno considerata GPM ma potrebbe essere fatta a tutta velocità da chi volesse escludere almeno qualche velocista dallo sprint finale, che appare comunque l’esito inevitabile (salvo colpi di scena) sull’arrivo di Viareggio, anche perché gli ultimi 3 km saranno completamente rettilinei e piatti sul lungomare, difficile chiedere di meglio per le ruote veloci del Giro d’Italia 2023.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 9^ TAPPA

1. Remco Evenepoel (Bel) – ma non prenderà il via oggi

2. Geraint Thomas (Gbr) a 45”

3. Primoz Roglic (Slo) a 47”

4. Tao Geoghegan Hart (Gbr) a 50″

5. Joao Almeida (Por) a 1’07”











