DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: tra Coppi e il Covid

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: NEL NOME DI FAUSTO COPPI

Abbiamo già nominato Fausto Coppi, in vista della diretta dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2023 – che purtroppo vedrà altri abbandoni per Covid come Andrea Vendrame, Stefano Gandin e ben quattro corridori della Soudal-QuickStep tra cui Mattia Cattaneo – ci sembra doveroso spendere qualche parola in più sul Campionissimo, nativo proprio della provincia di Alessandria, per la precisione di Castellania Coppi (che ha aggiunto il suo cognome nel 2019), mentre Tortona fu purtroppo il luogo di una morte troppo precoce, il 2 gennaio 1960, a causa di una malaria probabilmente curata male al rientro da un viaggio in Africa.

Matteo Bassetti: "Mascherine al Giro? Schifoso"/ "Sembrano dilettanti allo sbaraglio"

Il Giro d’Italia onora molto spesso il mito Fausto Coppi, che d’altronde ha trionfato in ben cinque edizioni della Corsa Rosa nel 1940, 1947, 1949, 1952 e 1953 (e chissà cosa sarebbe stato senza la Seconda Guerra Mondiale…), con 22 vittorie di tappa, tre successi nella classifica dei Gran Premi della Montagna e naturalmente tante imprese, fra le quali la più gloriosa fu verosimilmente quella nella Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia 1949, quella resa mitica anche dalla frase di Mario Ferretti in radiocronaca: “Un uomo solo è al comando; la sua maglia è biancoceleste; il suo nome è Fausto Coppi”. Oggi la tappa non sarà epica, ma l’omaggio del Giro d’Italia a Fausto Coppi sarà come sempre sentito… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: sono in 3 in fuga!

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della undicesima tappa Camaiore-Tortona sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Evenepoel si ritira in maglia rosa per Covid

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

CLASSIFICA VIZIATA DAL COVID!

Oggi, mercoledì 17 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023 ci proporrà la sua undicesima tappa Camaiore-Tortona di 219 km, una giornata quindi molto lunga che collegherà due terre che amano molto il ciclismo come la Toscana (e la Versilia in particolare) e il Piemonte, anche perché a Tortona siamo nelle terre di Fausto Coppi. Il Campionissimo si aggiudicò per ben cinque volte la classifica generale del Giro d’Italia mentre l’edizione 2023 è stata scossa dal ritiro per Covid di stelle quali Filippo Ganna e Remco Evenepoel, che è stato il primo a doversi ritirare in maglia rosa da quella maledetta mattina di Madonna di Campiglio 1999 per Marco Pantani. Sono tornate le mascherine obbligatorie, speriamo soprattutto che torni la serenità su una Corsa Rosa finora abbastanza sfortunata.

Ci godiamo almeno il grande equilibrio fra i pretendenti superstiti al trionfo finale a Roma, oggi si supererà la metà del percorso arrivando a undici tappe su ventuno ma da Camaiore a Tortona sarà una frazione mossa ma non particolarmente difficile, con un finale molto veloce che dovrebbe favorire i velocisti. Nella città piemontese ci aspettiamo dunque lo spettacolo dei velocisti, anche perché poi per loro dovrebbero rimanere soltanto altre due tappe (Caorle e Roma), quindi le squadre degli sprinter si impegneranno parecchio. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella undicesima tappa Camaiore-Tortona.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 11^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione particolarmente lunga anche se non molto difficile, che potrebbe riservarci un arrivo in volata. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna undicesima tappa Camaiore-Tortona di 219 km, che si snoderà sulle strade delle province di Lucca, Massa e Carrara, La Spezia, Genova e Alessandria, quindi naturalmente in Toscana, Liguria e Piemonte. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Camaiore alle ore 11.45 in ragione della lunghezza del percorso, anche se le difficoltà non saranno terribili. Quasi tutta pianura fino al primo traguardo volante di Borghetto di Vara (km 62,1), poi ci sarà da affrontare il Passo del Bracco, GPM di terza categoria al km 80,0.

Seguiranno la discesa, un tratto pianeggiante e un altro GPM di terza categoria, la Colla di Boasi (km 143,0), per poi raggiungere il secondo sprint intermedio a Busalla (km 169,7) e l’ultimo strappo di giornata, il GPM di quarta categoria del Passo della Castagnola (km 176,2). Le asperità quindi non mancheranno e daranno terreno utile per gli attaccanti da lontano, ma ci sarà ancora da pedalare parecchio e il tratto finale verso l’arrivo di Tortona sarà tutto pianeggiante e anzi quasi sempre in leggera discesa. L’ultima curva sarà su una rotonda a 500 metri dal traguardo, dove la volata resta l’epilogo più probabile.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 10^ TAPPA

1. Geraint Thomas (GBR) 39h26’33’’

2. Primoz Roglic (SLO) +2’’

3. Tao Geoghegan Hart (GBR) +5’’

4. Joao Almeida (POR) +22’’

5. Andreas Leknessund (NOR) +35’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA