DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: un anno fa… 12^ tappa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: UN ANNO FA

In attesa di seguire la diretta della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023, proponiamo il confronto con la medesima frazione della scorsa edizione, che possiamo anche definire simile a quella che ci attende oggi perché adatta ai fuggitivi da lontano e con l’ultima salita a circa 30 km dal traguardo, anche se va detto che il Colle Braida sarà sicuramente più impegnativo. In ogni caso, parliamo della Parma-Genova del 19 maggio 2022, di 204 km tra l’Emilia Romagna e la Liguria.

Come detto fu giorno di fughe, il gruppo degli attaccanti divenne man mano sempre meno folto e infine sul traguardo furono in tre a giocarsi il successo e finalmente fu festa italiana con la vittoria in 4h26’47” per Stefano Oldani della Alpecin-Fenix davanti a Lorenzo Rota, con l’olandese Gijs Leemreize a 2”. Festa specialissima per la prima vittoria da professionista del corridore milanese, nulla da segnalare invece in classifica generale, con il giovane spagnolo Juan Pedro Lopez in maglia rosa e i primi sette racchiusi in solo mezzo minuto dal leader in avvicinamento alle prime tappe alpine. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della dodicesima tappa Bra-Rivoli sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

LE PRIME MONTAGNE CAMBIERANNO LA CLASSIFICA?

Oggi, giovedì 18 maggio 2023, l’appuntamento con la diretta del Giro d’Italia 2023 sarà con la sua dodicesima tappa Bra-Rivoli di 179 km, una giornata che potremmo definire di media difficoltà grazie a un primo assaggio di montagne fornito dal Colle Braida sulle Prealpi piemontesi, anche se per le vere scosse alla classifica generale del Giro d’Italia 2023 probabilmente dovremo attendere domani e l’arrivo in salita a Crans Montana al termine della prima vera giornata alpina di questa edizione del Giro d’Italia, reduce da giorni piuttosto tormentati, fra Covid e maltempo che di certo non aiuta a migliorare le condizioni di salute dei corridori.

Ecco allora che oggi dovrebbe esserci spazio per gli attaccanti: serviranno naturalmente fuggitivi che abbiano confidenza con la salita, a causa appunto della salita che terminerà a 28 km dall’arrivo tagliando certamente fuori i velocisti, quindi lo scenario più probabile è che abbia successo la fuga da lontano, con un arrivo ristretto o magari addirittura solitario se qualcuno riuscisse ad essere nettamente superiore ai propri compagni d’avventura. Tutto questo sperando che non ci siano ulteriori imprevisti, dopo la tappa di ieri che sarà ricordata purtroppo per il ritiro di Tao Geoghegan Hart più che per la vittoria in volata di Pascal Ackermann davanti al nostro Jonathan Milan. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella dodicesima tappa Bra-Rivoli.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 12^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione stuzzicante, che sicuramente favorirà gli attacchi per il successo di giornata. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna dodicesima tappa Bra-Rivoli di 179 km, che si snoderà sulle strade delle province di Cuneo e Torino, quindi naturalmente interamente in Piemonte. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Bra alle ore 12.45 in ragione del percorso non molto lungo e di media difficoltà. Presto ci sarà da affrontare la salita di Pedaggera, GPM di terza categoria al km 36,0, culmine di una primissima parte del tracciato assai movimentata.

Poi si entrerà invece in un lungo tratto decisamente più facile, con il primo traguardo volante collocato a Ceresole d’Alba al km 79,8, poi si passerà da Rivoli una prima volta e sarebbe una tappa di facilità irrisoria se tutto finisse qui. Invece si prosegue verso il secondo sprint intermedio, collocato a Buttigliera Alta al km 134,4 e poco dopo avrà inizio la salita del Colle Braida, che sarà un GPM di seconda categoria al km 151,1, al termine di una ascesa di 9,8 km al 7,1% di pendenza media che si farà più impegnativa nella sua seconda parte, con punte di pendenza massima al 12%. Qui si deciderà la tappa, mentre è più difficile che si muovano i big, anche perché mancheranno ancora 28 km all’arrivo di Rivoli, prima in discesa e poi sostanzialmente in pianura, anche se proprio all’ultimo chilometro ci sarà un brevissimo strappo all’8%.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 11^ TAPPA

1. Geraint Thomas (Gbr) in 44h35’35”

2. Primoz Roglic (Slo) a 2″

3. Joao Almeida (Por) a 22″

4. Andreas Leknessund (Nor) a 35″

5. Damiano Caruso (Ita) a 1’28”











