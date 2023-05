DIRETTA/ Giro d’Italia 2023 streaming video Rai: comincia la 14a tappa! La classifica

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per la partenza della quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago, oggi la diretta del Giro d’Italia 2023 dovrebbe riservarci una giornata tutto sommato interlocutoria, a differenza di quanto era successo un anno fa nella medesima frazione, la Santena-Torino di 147 km, affrontando tutte le salite nei dintorni del capoluogo piemontese, un po’ come si farà domani verso Bergamo.

In particolare erano da affrontare Superga e il Colle della Maddalena, in una tappa che scatenò la battaglia fra i big. La vittoria andò a Simon Yates, che nei giorni precedenti era stato costretto ad uscire dai vertici della classifica generale ma si prese la soddisfazione di tagliare da solo il traguardo in 3h43’44”, precedendo di 15” un terzetto altrettanto prestigioso con Jai Hindley, Richard Carapaz e Vincenzo Nibali. Ecco poi Domenico Pozzovivo quinto a 28”, Joao Almeida sesto a 39” e Mikel Landa a 51” insieme a Pello Bilbao. Furono invece ben 4’25” di ritardo per Juan Pedro Lopez, che perse la maglia rosa in favore di Carapaz, che però balzò al comando con un vantaggio di soli 7” su Hindley. Oggi non dovrebbe esserci altrettanta bagarre, almeno per i big, ma staremo a vedere che cosa succederà nella diretta della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, GIORNATA INTERLOCUTORIA ANCHE PER LA CLASSIFICA

Oggi, sabato 20 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023 dovrebbe proporci una giornata interlocutoria, anche se è difficile classificare con esattezza la quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago di 193 km. Dalla Svizzera si tornerà in Italia, sicuramente rispetto al “tappino” di ieri a Crans Montana ci aspettiamo poco in ottica classifica generale del Giro d’Italia 2023, però con il Passo del Sempione nella prima parte e poi tanta pianura è difficile dire a chi si potrebbe adattare la frazione odierna. Qualche velocista riuscirà a non perdere troppo sul celebre Passo? Se anche fosse, la sua squadra avrà poi la forza di lavorare per inseguire chi sarà certamente andato in fuga in salita? D’altro canto potremmo anche chiederci: chi saprà scattare in salita sarà poi adatto a una tappa che nella sua seconda metà sarà quasi completamente pianeggiante?

Insomma, gli organizzatori di RCS Sport si sono divertiti a collocare una tappa davvero particolare fra il tappone di Crans Montana, purtroppo più che dimezzato e che di conseguenza alla fine ha detto poco o niente per la classifica al di là della vittoria di Einer Rubio, e quello che ci attenderà domani a Bergamo e dintorni, che sarà una sorta di “piccolo Giro di Lombardia”. A volere essere pignoli, potremmo dire che al sabato della seconda settimana ci si potrebbe attendere una tappa più impegnativa, ma il Giro d’Italia 2023 ci ha già riservato talmente tanti colpi di scena che anche oggi potrebbe succedere qualcosa di particolare. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago.

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 14^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione dunque non particolarmente difficile, ma certamente di difficile interpretazione: andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago di 193 km, che si snoderà sulle strade del Canton Vallese in Svizzera, poi delle province di Verbania, Novara e infine Varese, dunque in Piemonte e Lombardia. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Sierre alle ore 12.15 in ragione del percorso non così difficile, anche se la prima parte sarà caratterizzata naturalmente dalla scalata del Passo del Sempione, che sarà un GPM di prima categoria al km 55, al termine di una ascesa di ben 20, 2 km al 6,5% per arrivare a quota 20004 metri di altitudine allo scollinamento.

Difficile dunque pensare a grandi speranze per i velocisti, anche se poi ci sarà la lunga discesa e successivamente solo pianura o al massimo qualche lievissimo saliscendi. Saremo a quel punto rientrati in Italia, segnaliamo i due traguardi volanti che oggi saranno collocati a Villadossola (km 100,7) e poi a Stresa (km 138,7), si passerà dunque dalle parti di Filippo Ganna, che però purtroppo non è più in corsa. Dopo Sesto Calende inizia il finale un po’ più nervoso, anche l’ultimo chilometro verso l’arrivo di Cassano Magnago sarà tutto in leggera salita poco sotto il 3% di pendenza, naturalmente nulla di clamoroso ma potrebbe essere una ulteriore variabile in più per decidere il nome del vincitore di una tappa che si annuncia aperta a vari scenari.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 13^ TAPPA

1. Geraint Thomas (Gbr)

2. Primoz Roglic (Slo) a 2″

3. Joao Almeida (Por) a 22″

4. Andreas Leknessund (Nor) a 42″

5. Damiano Caruso (Ita) a 1’28”











