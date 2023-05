Diretta Giro d’Italia 2023, classifica/ Streaming video Rai: comincia la 15^ tappa!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: SI COMINCIA!

La diretta del Giro d’Italia 2023 sta per cominciare anche oggi, la quindicesima tappa Seregno-Bergamo ci regalerà sicuramente emozioni. Come abbiamo già accennato, ci sono notevoli somiglianze con la tappa di Torino dell’anno scorso, vinta da Simon Yates con 15” di vantaggio sul terzetto composto da Jai Hindley, Richard Carapaz e Vincenzo Nibali, con il corridore ecuadoriano della Ineos Grenadiers che strappò la maglia rosa a Juan Pedro Lopez, arrivato con ben 4’25” di ritardo. La quindicesima tappa invece era stata la Rivarolo Canavese-Cogne di 178 km di domenica 22 maggio: frazione di montagna che però esaltò i fuggitivi più che gli uomini di classifica.

Ci fu gloria per Giulio Ciccone (purtroppo quest’anno assente per Covid) che trionfò con il tempo di 4h37’41” e ben 1’31” di vantaggio sul colombiano Santiago Buitrago, mentre terzo fu lo spagnolo Antonio Pedrero a 2’19”. Adesso però tutto questo è solo il passato, anche se naturalmente ancora molto recente, quindi è meglio cedere il passo alle notizie di attualità e alle emozioni che arriveranno dalla strada con la diretta della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quindicesima tappa Seregno-Bergamo sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2023: I PRECEDENTI OROBICI

Mentre si avvicina la partenza della quindicesima tappa, sappiamo che oggi la diretta del Giro d’Italia 2023 ci regalerà un arrivo in una città come Bergamo, che è particolarmente cara al ciclismo. Qui molto spesso parte oppure arriva il Giro di Lombardia, l’ultima volta che Bergamo ospitò il traguardo fu nel 2021 e la vittoria andò a Tadej Pogacar davanti a Fausto Masnada. Parlando invece degli arrivi del Giro d’Italia, ecco che ci sono otto precedenti tappe della Corsa Rosa che sono terminate a Bergamo: la prima fu addirittura nel lontanissimo 1912, con vittoria di Vincenzo Borgarello per la Legnano (fu l’unica edizione disputata a squadre).

La più celebre resta probabilmente ancora quella del 1976, anche a quasi mezzo secolo di distanza, perché il vincitore fu l’idolo di casa Felice Gimondi, che poi avrebbe conquistato per la terza volta in carriera il Giro d’Italia. In anni recenti, ricordiamo la vittoria di Stefano Garzelli nella Cantù-Bergamo del 2007, poi quella del bielorusso Kanstantsin Sivtsov nella Morbegno-Bergamo del 2009 ed infine il successo del lussemburghese Bob Jungels nella Valdengo-Bergamo del 2017, anche sei anni fa era la quindicesima tappa, a chiusura della seconda settimana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023: TAPPA SPETTACOLARE!

Oggi, domenica 21 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023 potrebbe farci divertire tantissimo con la sua quindicesima tappa Seregno-Bergamo di 195 km. Si annuncia infatti spettacolare questo “piccolo Giro di Lombardia”, come potremmo definire il percorso di una tappa che affronterà molte delle salite che abitualmente caratterizzano la Classica delle Foglie Morte, soprattutto quando l’arrivo è posto nel capoluogo orobico. Insomma, sarà una giornata da affrontare con la massima attenzione possibile anche da parte dei big della classifica generale del Giro d’Italia 2023, anche se le dinamiche di una corsa a tappe di tre settimane sono naturalmente molto diverse da quelle di una classica di un giorno e naturalmente in valore assoluto restano più difficili i tapponi di alta montagna, anche quando dimezzati come venerdì verso Crans Montana.

Di certo però ci sarà tantissimo terreno per gli attaccanti sulle salite delle Prealpi bergamasche e magari anche in città, considerando che ci saranno anche due strappi verso Città Alta e naturalmente potrebbe essere determinante il secondo, a ridosso dell’arrivo di Bergamo. L’intento degli organizzatori è quello di replicare il grande successo della tappa dell’anno scorso a Torino e dintorni, con vittoria di Simon Yates e tanto spettacolo garantito da tutti i big della scorsa edizione della Corsa Rosa. Parlando di Giro di Lombardia viene purtroppo spontaneo aggiungere che pure il meteo di queste due settimane è stato troppo spesso… da foglie morte, anche questa sicuramente è una variabile che lascerà il segno sull’economia della corsa. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella quindicesima tappa Seregno-Bergamo.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 15^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione davvero stuzzicante, che merita di essere analizzata con la massima attenzione: andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna quindicesima tappa Seregno-Bergamo di 195 km, che si snoderà sulle strade delle province di Monza e Brianza, Lecco e infine naturalmente Bergamo, dunque interamente in Lombardia. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Seregno alle ore 11.55 in ragione del percorso decisamente insidioso. Va anche detto però che la salita più difficile sarà la prima, cioè il Valico di Valcava (GPM di prima categoria al km 46,4), affrontato dal versante di Torre de’ Busi con 11,6 km all’8% e un lungo tratto in doppia cifra nella seconda parte, fino a toccare il 17%. Si scenderà poi in Valle Imagna e un tratto di falsopiano condurrà la corsa a Nembro, dove sarà collocato il primo traguardo volante al km 87,3.

Qui comincerà una fase molto delicata, perché ci saranno da affrontare in rapida successione i GPM di seconda categoria di Selvino (km 98,6) e di Miragolo San Salvatore (km 111,3), intervallati solo da una breve discesa: la prima più lunga ma dolce, la seconda breve ma più impegnativa. Si passerà poi una prima volta da Bergamo, compreso lo strappo per salire a Città Alta, prima di andare verso il secondo sprint intermedio ad Almenno San Bartolomeo (km 153,7) per poi affrontare la salita della Roncola (Valpiana), GPM di seconda categoria al km 164,4 dopo una salita di 10 km al 6,7% impegnativa soprattutto nel tratto centrale. Si scenderà poi nuovamente verso la Valle Imagna e da lì all’arrivo di Bergamo ma, come già accennato, anche in città ci sarà da faticare, perché naturalmente anche in vista del traguardo si salirà verso la Porta Garibaldi e (con 200 m in acciottolato) a Largo Aperto, con pendenze fino al 12% prima della discesa per raggiungere l’arrivo a Bergamo Bassa.











