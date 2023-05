DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: alcuni precedenti simili

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo il via alla diretta del Giro d’Italia 2023 per l’odierna diciassettesima tappa, dobbiamo dire che una tappa di pianura nel Nord-Est in mezzo a giorni di alta montagna capita di frequente. L’ultimo esempio risale a un anno fa, anche se in quel caso si trattava del giovedì e quindi della diciottesima tappa, dopo due di alta montagna e in vista di altre due molto dure: il 26 maggio 2022 a Treviso arrivò la fuga e vinse il belga Dries De Bondt davanti ad Edoardo Affini e al danese Magnus Cort Nielsen, con Alberto Dainese a vincere la volata di gruppo, ma solo per il quinto posto.

A proposito di tappe di questo genere e di successi della fuga, memorabile fu il capolavoro nel 2019 a Santa Maria di Sala da parte di Damiano Cima, che in un certo senso vinse la volata di gruppo, nel senso che arrivò senza più nemmeno un secondo di vantaggio su Pascal Ackermann e Simone Consonni, rispettivamente secondo e terzo, ma riuscì comunque a tagliare per primo il traguardo, firmando così una bellissima impresa che noi ricordiamo molto volentieri prima di tuffarci nelle emozioni che ci attenderanno oggi al Giro d’Italia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

LA CLASSIFICA SI PRENDE UN GIORNO DI “RIPOSO”

Oggi, mercoledì 24 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023 si prenderà una sorta di pausa, perché la diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle di 197 km sarà completamente priva di difficoltà, una sorta di “oasi” di tranquillità nel bel mezzo di giorni per il resto micidiali, come ieri scalando il Monte Bondone e poi nelle prossime tappe, che riserveranno gli arrivi in quota in Val di Zoldo e alle Tre Cime di Lavaredo prima della cronoscalata al Monte Lussari di sabato. Sono giorni naturalmente fondamentali anche per la classifica generale del Giro d’Italia 2023, ad eccezione naturalmente di oggi, salvo clamorosi colpi di scena sotto forma di imprevisti dei quali volentieri faremmo a meno.

Quindi oggi per un giorno si torna a pensare ai velocisti, a patto che le loro squadre abbiano ancora le forze per tenere unita la corsa, altrimenti potrebbe avere successo anche una fuga da lontano. Senza nemmeno una salita, però, le ruote veloci sono fatalmente grandi favorite, a cominciare dalla maglia ciclamino Jonathan Milan: questa terza settimana del Giro d’Italia 2023 non ha mezze misure e anche domenica a Roma esalterà i velocisti, intanto però oggi c’è già una preziosa occasione, considerando che l’ultima volata risale a Tortona, esattamente una settimana fa. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 17^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione davvero molto semplice e con ben pochi elementi da segnalare: andiamo comunque in ogni caso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle di 197 km, che si snoderà sulle strade delle province di Trento, Vicenza, Treviso e Venezia, dunque in Trentino-Alto Adige e Veneto. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Pergine Valsugana alle ore 12.50, che potrebbe sembrare tardi per una frazione comunque decisamente lunga: il chilometraggio però sarà l’unica difficoltà di oggi e quindi saranno possibili medie molto alte.

Infatti, dire che il percorso sarà tutto pianeggiante non sarebbe nemmeno corretto: infatti il percorso di oggi sarà per la granate addirittura discesa, partendo dal Trentino ma scendendo verso il fondovalle per poi entrare in piena pianura e infine raggiungere il mare a Caorle. Insomma, sarà un lunghissimo falsopiano a scendere che diventerà sempre più pianeggiante con il passare dei chilometri. Zero GPM, da segnalare avremo i due traguardi volanti a Rosà (km 83,0) e Lido di Jesolo (km 165,7); sarà affascinante a 23 km dal traguardo un passaggio su un ponte di barche, infine ci resta da segnalare che, negli ultimi chilometri prima dell’arrivo a Caorle, avremo quattro curve a raccordare altrettanti rettilinei, quello del traguardo misurerà infine 600 metri.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023

1. Geraint Thomas (GBR) 67h32’35”

2. Joao Almeida (POR) +0’18”

3. Primoz Roglic (SLO) +0’29”

4. Damiano Caruso (ITA) +2’50”

5. Esward Dunbar (IRL) +3’03”











