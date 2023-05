DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: il precedente celebre

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: IL PRECEDENTE

Oggi la diretta del Giro d’Italia 2023 ci riserverà l’arrivo in Val di Zoldo, che vanta un precedente nel 2005, quando l’undicesima tappa con partenza da Marostica terminò in quello che allora era ilComune di Zoldo Alto, che nel frattempo si è fuso con Forno di Zoldo per formare il nuovo comune di Val di Zoldo. Era la prima frazione di alta montagna e subito si misero in grande evidenza i big di quella edizione della Corsa Rosa, infatti la vittoria andò a Paolo Savoldelli con il tempo di 4h13’43” davanti a Ivan Basso, che si prese però la maglia rosa.

Al terzo posto si classificò Gilberto Simoni con un distacco di 21”, mentre in classifica generale Basso passò a condurre con 18” su Savoldelli e 1’04” su Danilo Di Luca, che era in maglia rosa fino alla partenza. Successivamente Basso sarebbe uscito dai giochi per una congestione gastrintestinale, il Giro d’Italia sarà vinto proprio da Savoldelli davanti a Simoni e al venezuelano José Rujano con il memorabile epilogo alla penultima tappa al Sestriere, dopo aver scalato il Colle delle Finestre per la prima volta nella storia del Giro d’Italia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciottesima tappa Oderzo-Val di Zoldo sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

LA CLASSIFICA ALLA PROVA DEL TRITTICO!

La diretta del Giro d’Italia 2023 oggi, giovedì 25 maggio, tornerà decisamente nel vivo, perché la diciottesima tappa Oderzo-Val di Zoldo di 161 km apre il trittico di grandi giornate in alta montagna che emetterà tutti i verdetti sulla classifica generale e designerà il vincitore del Giro d’Italia 2023. Rispetto al tappone da leggenda che ci attende domani verso le Tre Cime di Lavaredo oppure alla cronoscalata del Monte Lussari di sabato, oggi potrebbe essere la tappa meno difficile (non si può dire più facile), però con tre salite davvero toste negli ultimi 35 km in realtà già oggi pomeriggio verso la Val di Zoldo potrebbe succedere di tutto.

Martedì abbiamo finalmente visto grande spettacolo con la vittoria di Joao Almeida sul Monte Bondone con il ritorno in maglia rosa di Geraint Thomas, l’inizio della terza settimana del Giro d’Italia 2023 ha subito regalato emozioni, poi ieri c’è stata una tappa tranquilla verso Caorle con la bella vittoria di Alberto Dainese ma da oggi in poi non ci sarà più un attimo di respiro e saranno naturalmente le meravigliose montagne delle nostre Alpi a decidere le sorti dell’edizione numero 106 della Corsa Rosa. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella diciottesima tappa Oderzo-Val di Zoldo.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 18^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà quindi una frazione davvero impegnativa, per aprire il grande trittico di alta montagna che deciderà la Corsa Rosa: andiamo allora adesso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciottesima tappa Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, che si snoderà sulle strade delle province di Treviso e Belluno, dunque interamente in Veneto. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Oderzo alle ore 12.30, il chilometraggio non sarà eccessivo ma ci sarà da fare tanta fatica, a cominciare dal Passo della Crosetta, un GPM di prima categoria collocato già al km 40,8 al termine di 11,6 km di salita al 7,1% medio che sarà il trampolino di lancio ideale per la fuga da lontano.

Falsopiano, discesa e un altro GPM a Pieve d’Alpago (km 68,3), stavolta però di quarta categoria, prima di un lungo tratto a dire il vero sostanzialmente pianeggiante, pur con una breve salita per giungere al traguardo volante di Pieve di Cadore (km 115,7). Una decina di chilometri più tardi tuttavia comincerà la salita verso il GPM di prima categoria della Forcella Cibiana (km 135,2) e tutto cambierà: questa ascesa misurerà 9,6 km al 7,8% medio, con la seconda metà sempre oltre il 9% e con punte fino al 15%. Discesa verso il secondo sprint intermedio a Forno di Zoldo (km 147,1) e immediatamente si ricomincerà a salire verso il GPM di seconda categoria di Coi (km 155,7), abbastanza breve (5,8) ma al 9,7% di pendenza media e con punte al 19% massimo su una carreggiata molto stretta. Un paio di chilometri di discesa ed eccoci di nuovo a salire verso l’arrivo al Palafavera in Val di Zoldo: saranno 2,7 km al 6,4%, con punte al 10% e anche otto tornanti per raggiungere il traguardo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023

1. Geraint Thomas (GBR) in 71h58’43”

2. Joao Almeida (POR) +0’18”

3. Primoz Roglic (SLO) +0’29”

4. Damiano Caruso (ITA) +2’50”

5. Esward Dunbar (IRL) +3’03”











