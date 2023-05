DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023 CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: precedenti svizzeri

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo con curiosità sempre maggiore la diretta del Giro d’Italia 2023 per la tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana, ricordiamo che un anno fa la tappa 13 era stata una frazione pianeggiante e anche piuttosto breve, la Sanremo-Cuneo di 150 km con vittoria in volata di Arnaud Demare davanti Phil Bauhaus e Mark Cavendish e la notizia soprattutto del ritiro di Romain Bardet per problemi fisici. L’ultimo sconfinamento in Svizzera (almeno per quanto riguarda arrivo di tappa e non semplice passaggio) risale invece al 2015, ma a Lugano era un arrivo per velocisti e vinse Sacha Modolo.

Ci permettiamo allora di volare al leggendario 1998, quando il Giro d’Italia visse il suo ultimo giorno decisivo proprio in Svizzera, con la cronometro da Mendrisio a Lugano che sabato 6 giugno fu vinta dall’eccellente specialista ucraino Serhiy Gonchar ma che vide pure una fantastica difesa da parte di Marco Pantani, che riuscì addirittura a fare 5” meglio di Pavel Tonkov per coronare il trionfo del giorno successivo a Milano e poi andare a vincere anche il Tour de France, ultimo ciclista finora ad essere riuscito a completare questa leggendaria doppietta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

TAPPONE DI MONTAGNA!

Oggi, venerdì 19 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023 entra definitivamente nel vivo con la tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana di 199 km. Di imprevisti ce ne sono stati già, forse addirittura troppi in un Giro d’Italia finora decisamente sfortunato, ma oggi sarà il primo vero tappone di alta montagna, nobilitato da 5100 metri di dislivello e tre GPM di prima categoria che regaleranno grande spettacolo in questo sconfinamento in Svizzera (l’unico di questa Corsa Rosa) che naturalmente avrà straordinaria importanza anche per la classifica generale del Giro d’Italia 2023, perché è evidente che oggi avremo le prime vere risposte sulla forza in salita di ciascuno dei big, sperando che l’attenzione possa finalmente concentrarsi solo sull’aspetto sportivo.

A proposito dei problemi del Giro d’Italia 2023, anche se ieri verso Rivoli c’è stata finalmente una giornata abbastanza tranquilla, il maltempo ci ha messo lo zampino e non si arriverà fino in cima al Colle del Gran San Bernardo, che sarebbe stata anche la Cima Coppi (che saranno invece le Tre Cime di Lavaredo), ma si imboccherà il tunnel. La tappa comunque non ne sarà stravolta: la salita resta comunque molto lunga e soprattutto sarà la prima di tre ascese lunghe e difficili, con le due successive che restano intatte e saranno sicuramente le più significative per la vittoria di tappa e le modifiche in classifica. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 13^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione tra le più difficili e affascinanti dell’intera edizione numero 106 della Corsa Rosa, andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna tredicesima tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana di 199 km, che si snoderà sulle strade delle province di Torino e Aosta prima di sconfinare in Svizzera, per la precisione nel Canton Vallese. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Borgofranco d’Ivrea alle ore 11.05 in ragione della lunghezza e della difficoltà del percorso, anche se la prima parte sarà la più semplice, un lungo falsopiano che salirà lievemente, attraversando anche Nus dove sarà collocato il primo traguardo volante al km 49,2 prima di affrontare la Salita del Gran San Bernardo. Come detto, si farà il tunnel invece di continuare la scalata fino in cima al Colle, ma saranno comunque 25,7 km di salita per raggiungere il GPM di prima categoria al km 87,5, anche se costante su pendenze non terribili.

Con la successiva discesa saremo già in territorio elvetico e attenzione alla successiva salita, che sarà la più difficile di giornata. Si tratterà della Croix de Coeur, GPM di prima categoria al km 139,8, lungo la quale si passerà da Verbier dove sarà collocato il secondo traguardo volante (km 133,3) e chissà se ci sarà battaglia anche per gli abbuoni. La salita è di 15,4 km all’8,8% medio e sempre più difficile man mano che si sale, gli ultimi quattro chilometri in doppia cifra e con punte fino al 13%. Attenzione anche alla successiva discesa, lunga e pure insidiosa tecnicamente, poi però ci saranno circa 20 km di falsopiano per giungere ai piedi della salita verso l’arrivo di Crans Montana, naturalmente altro GPM di prima categoria con 13,1 km di ascesa al 7,2% medio, in questo caso invece più impegnativi nella prima parte mentre si addolcirà sul finale.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 12^ TAPPA

1. Geraint Thomas (Gbr)

2. Primoz Roglic (Slo) a 2″

3. Joao Almeida (Por) a 22″

4. Andreas Leknessund (Nor) a 35″

5. Damiano Caruso (Ita) a 1’28”











