Diretta Giro d’Italia 2023, classifica/ Streaming video Rai: la 16^ tappa comincia!

Ci siamo, tutto è pronto per dare il via alla diretta della sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone del Giro d’Italia 2023. Anche un anno fa il martedì della terza settimana ci aveva riservato un tappone, in quel caso la Salò-Aprica di 202 km con il Mortirolo (anche se dal versante bresciano) e il Valico di Santa Cristina come salite più impegnative di giornata. Ci fu gloria in particolare per Jan Hirt, perché il ceco della Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux vinse in 5h40’45” con un vantaggio di 7” sull’olandese Thymen Arensman, mentre fra i big ci fu una selezione parziale.

Infatti riuscirono ad arrivare insieme, staccati di 1’24”, Jai Hindley (che si prese il terzo posto e il relativo abbuono), Richard Carapaz, Alejandro Valverde e Mikel Landa, per cui la classifica generale vide ridursi a soli 3” il vantaggio della maglia rosa Carapaz su Hindley, mentre Joao Almeida perse 14” e quindi rimase terzo, ma con un ritardo di 44” dal leader. Oggi invece che cosa succederà? Naturalmente per scoprirlo dobbiamo cedere la parola alla strada, via alla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2023: LA STORIA SUL BONDONE

Mentre aspettiamo il via alla diretta Giro d’Italia 2023 per la sedicesima tappa, possiamo osservare che il Monte Bondone richiama subito alla memoria di tutti gli appassionati, anche di coloro i quali non erano nemmeno nati, l’ormai lontano Giro d’Italia del 1956, quando il lussemburghese Charly Gaul vinse sulla montagna trentina in mezzo a una tormenta di neve, con 7’44” di vantaggio sul secondo (Alessandro Fantini), conquistando la maglia rosa nel giorno in cui si ritirarono ben 43 corridori. L’anno dopo si tornò immediatamente sul Monte Bondone e vinse lo spagnolo Miguel Poblet.

Poi in verità gli arrivi su questa salita sono diventati molto meno frequenti: nel 1978 vinse Wladimiro Panizza, nel 1992 si impose Giorgio Furlan ed infine nel 2006 si impose Ivan Basso, uno dei tanti momenti trionfali di un Giro d’Italia magnifico per il varesino, che vinse ben quattro tappe e arrivò trionfalmente a Milano in maglia rosa. Il ricordo più epico resta però quello del 1956, anche se in questa edizione così tormentata dal maltempo forse è meglio non pensare a bufere di neve… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023: LA CLASSIFICA GENERALE ALLA PROVA DEL TAPPONE DI MONTAGNA

Oggi, martedì 23 maggio 2023, la diretta del Giro d’Italia 2023 riparte con il botto, perché la sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 km sarà sotto tutti i punti di vista uno dei tapponi più importanti di questa edizione numero 106 della Corsa Rosa. Chilometraggio notevole, 5200 metri di dislivello, cinque Gran Premi della Montagna e naturalmente l’arrivo in salita su una delle montagne mitiche del Giro d’Italia, cioè appunto il Monte Bondone. Difficile chiedere di meglio, si attendono finalmente scosse anche nella classifica generale del Giro d’Italia 2023, finora “bloccata” dal grande equilibrio di forze tra coloro che sono rimasti in lizza, dal tatticismo e anche dalle circostanze sfavorevoli, vedi la tappa di Crans Montana in maniera particolare.

Entriamo dunque nella terza settimana del Giro d’Italia 2023, che non avrà mezze misure: due tappe facilissime (Caorle e Roma), le altre quattro difficilissime e tutte potenzialmente determinanti per la classifica generale. Si comincerà oggi, con le possibili incognite legate alla ripartenza dopo il giorno di riposo, con tante salite disseminate lungo il percorso e infine l’ascesa finale verso il traguardo: francamente, la certezza è che sembra quasi impossibile la difesa della maglia rosa da parte di Bruno Armirail, già in difficoltà domenica verso Bergamo, per il resto è difficile sbilanciarsi, ma in fondo l’equilibrio delle prime due settimane potrebbe essere la migliore garanzia di spettacolo da oggi in poi. Scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 16^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione davvero molto impegnativa, che merita di essere analizzata con la massima attenzione: andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 km, che si snoderà sulle strade delle province di Brescia e Trento, dunque in Lombardia e Trentino-Alto Adige. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Sabbio Chiese già alle ore 11.05 in ragione del percorso decisamente impegnativo e anche parecchio lungo. I primi 64 km saranno semplici, poi comincerà la salita verso il Passo di Santa Barbara e tutto cambierà: la prima difficoltà sarà subito un GPM di prima categoria, collocato al km 76,8 al termine di una salita di ben 12,7 km all’8,3% di pendenza media e con punte al 14%. Dopo il GPM, breve discesa per poi risalire al Passo Bordala, GPM però di terza categoria perché prima del GPM al km 84,2 ci saranno “solo” 4,5 km al 6,7% medio.

Seguirà poi una discesa piuttosto lunga che porterà la corsa al primo traguardo volante a Rovereto (km 103,5), ma immediatamente dopo si ricomincerà a salire verso il GPM di seconda categoria di Matassone (km 116,4), circa 13 km al 5%, in realtà piuttosto impegnativi nella prima parte prima di addolcirsi parecchio nel finale, poi altri saliscendi senza un metro di pianura ci porteranno a un altro GPM di seconda categoria, la salita di Serrada (km 153,5), che misurerà 17 km al 5,5%. Saremo in pratica a Folgaria, da dove comincerà la discesa che ci porterà all’unico breve tratto pianeggiante fino al secondo sprint intermedio ad Aldeno (km 181,1), dove comincerà la salita finale verso l’arrivo al Monte Bondone. Saranno ben 21,4 km con un dislivello di 1430 metri, quindi al 6,7% di pendenza media. Saranno impegnativi soprattutto i primi 3 km e poi di nuovo il tratto dal dodicesimo al diciannovesimo chilometro, dove certamente si farà la selezione con punte fino al 15% di pendenza massima per raggiungere un traguardo mitico.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 VERSO LA 16^ TAPPA

1. Bruno Armirail (Fra) in 61h38’06”

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1’08”

3. Primoz Roglic (Slo) a 1’10”

4. Joao Almeida (Por) a 1’30”

5. Andreas Leknessund (Nor) a 1’50”

6. Damiano Caruso (Ita) a 2’36”











