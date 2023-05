DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: un anno fa… 5^ tappa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023 E CLASSIFICA: L’ANNO SCORSO

Mentre la 5^ tappa del Giro d’Italia 2023 è sempre più vicina, possiamo ricordare cosa era accaduto l’anno scorso. Mercoledì 11 maggio si disputava la Catania-Messina, dunque eravamo in terra siciliana; il giorno precedente, Juan Pedro Lopez aveva strappato la maglia rosa a Mathieu Van der Poel coronando una fuga che aveva chiuso al secondo posto alle spalle di Lennard Kamna. Lo spagnolo entrava dunque nella 5^ tappa del Giro d’Italia con un vantaggio di 39 secondi sullo stesso Kamna e 58 su Rein Taaramae, terzo il giorno precedente; la Catania-Messina si era invece decisa con un’altra volata, che era stata vinta dal francese della Groupama Arnaud Démare su Fernando Gaviria e il nostro Giacomo Nizzolo.

Quinto vincitore diverso in altrettanti giorni, e ancora una volta l’Italia era rimasta a secco; in classifica naturalmente non sarebbe cambiato alcunchè, Juan Pedro Lopez aveva conservato la sua maglia rosa di leader e così sarebbe stato fino alla 14^ tappa, quando Richard Carapaz aveva accusato un ritardo di 15 secondi da Simon Yates ma era riuscito a portarsi al comando della corsa, confermandosi fino alla terzultima tappa e dovendo poi cedere a Jai Hindley, vincitore del Giro. Questa però è un’altra storia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quinta tappa Atripalda-Salerno sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

DIFFICOLTÀ NON ELEVATA!

La diretta del Giro d’Italia 2023 ci conduce oggi verso la 5^ tappa: mercoledì 10 maggio vivremo la Atripalda-Salerno, e allora possiamo subito riferire che si tratterà di un percorso di 171 Km con partenza alle ore 12:55 e arrivo che indicativamente, tenuto conto della possibile velocità media, dovrebbe essere intorno alle ore 17:30. La Atripalda-Salerno è una tappa di difficoltà non elevata, ma che potrebbe comunque nascondere insidie: sulla carta potrebbe prevedere un arrivo in volata, ma con percorso buono per le fughe e una di queste, chissà, potrebbe arrivare al traguardo.

Prima di addentrarci nello specifico, analizzando il percorso della 5^ tappa per la diretta del Giro d’Italia 2023, possiamo dire che le emozioni non sono mancate nei primi giorni della corsa rosa: dal cronoprologo dominato da Remco Evenepoel, che ha già preso un buon vantaggio sugli uomini di classifica (ma alcuni di loro hanno fatto meglio nei tratti in salita, dunque attenzione) alla straordinaria volata di Jonathan Milan che, come il suo compagno di squadra Filippo Ganna, dopo aver dominato in pista si è ritagliato la soddisfazione di vincere la sua prima tappa al Giro d’Italia in quella che è la prima partecipazione in carriera, fino ovviamente alla maglia rosa ora indossata da Andreas Leknessund.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Dunque analizziamo la 5^ tappa Atripalda-Salerno per la diretta del Giro d’Italia 2023. Si parte da una cittadina storica che secondo la tradizione è stata fondata dal pronipote di Noè, e il percorso è abbastanza tortuoso anche se di fatto non sale mai davvero. Il picco è ai 972 metri di Guardia Lombardi, qui ci sarà un tratto interessante perché appena prima avremo il traguardo volante di Sant’Angelo dei Lombardi su una strada già in ascesa, un tratto che potrebbe fare selezione e darci una buona indicazione circa una possibile fuga.

Saremo ancora nella prima metà di gara; poi si scende in maniera costante tornando a 161 metri, quindi di nuovo una breve ascesa verso Oliveto Citra e un GPM di terza categoria (come già all’inizio, al Passo Serra dopo 11 chilometri). L’ultimo grosso centro che la diretta del Giro d’Italia 2023 attraversa oggi è Battipaglia; da qui è tutta in piano, dunque terreno utile perché il gruppo si ricompatti e venga lanciata la volata. Queste le premesse, poi vedremo se effettivamente sarà così…











