Diretta Giro d’Italia 2023, classifica/ Streaming video Rai 21^ tappa a Roma (28 maggio 2023)

Siamo all’epilogo: la diretta del Giro d’Italia 2023 oggi, domenica 28 maggio, si chiuderà con la ventunesima tappa Roma-Roma di 126 km. L’arrivo del Giro d’Italia torna a Roma per la prima volta dal 2018, che fu curiosamente anche l’ultima volta in cui ci fu una frazione in linea per completare la Corsa Rosa: cinque anni fa nella Capitale vinse Sam Bennett, successivamente ci sono state due conclusioni in Piazza del Duomo a Milano e altrettante all’Arena di Verona, ma sempre con una cronometro. Oggi invece si torna a una tappa in linea che sarà inevitabilmente una “passerella” pianeggiante, con gli ultimi brividi che saranno garantiti dalla quasi certa volata ma con la classifica generale del Giro d’Italia 2023 che ormai è definita.

È bene ribadire che la tappa di oggi sarà formalmente come tutte le altre, dunque ogni distacco potrebbe ancora modificare la situazione, di fatto però dopo il trittico di alta montagna completato ieri con la cronoscalata al Monte Lussari possiamo dire che Primoz Roglic è il vincitore del Giro d’Italia 2023, che oggi si godrà – sia pure con le dovute cautele perché la corsa è sempre corsa – una giornata trionfale in un palcoscenico molto adatto a questo scopo, con l’arrivo sui Fori Imperiali. Per tutti coloro che sono arrivati fino a Roma sarà una festa, un traguardo importante al termine di un Giro d’Italia a lungo sofferto fra Covid e maltempo, ma che infine ci ha come sempre appassionato, divertito ed emozionato. Prima di calare il sipario, scopriamo per l’ultima volta tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella ventunesima tappa Roma-Roma.

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventunesima tappa Roma-Roma sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 15.20 (gli orari sono diversi dal solito), preceduta dalle trasmissioni di lancio su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo e naturalmente oggi le cerimonie di premiazione.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 21^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una giornata che sarà soprattutto di festa, ma naturalmente non possiamo tralasciare l’aspetto più strettamente agonistico: andiamo allora adesso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventunesima tappa Roma-Roma di 126 km. La partenza avrà luogo alle ore 15.30, perché naturalmente è servito tempo per il lungo trasferimento dal Friuli: si prenderà il via naturalmente già a Roma, per la precisione dal quartiere Eur, per pedalare verso il mare e raggiungere Ostia per poi tornare in zona partenza e infine immettersi nel circuito finale di 13,6 km da ripetere per sei volte.

Sarà naturalmente un’occasione anche per ammirare tutte le bellezze di Roma, in particolare ricordiamo che l’arrivo sarà collocato in Via dei Fori Imperiali, dove avremo anche i due traguardi volanti al termine del secondo (km 71,6) e del quarto giro (km 98,8). Da notare talora la presenza dell’arredo urbano, in particolare di alcuni spartitraffico, inoltre alcuni tratti saranno in pavé sui celebri “sampietrini” della capitale, compreso il rettilineo del traguardo, che sarà appunto lastricato e pure in leggerissima ascesa. Dettagli di cui tenere conto per l’ambita volata finale, che stabilirà l’ultimo verdetto ancora mancante per completare l’avventura del Giro d’Italia 2023.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 20^ TAPPA

1. Primoz Roglic (SLO) 82h40’36’’

2. Geraint Thomas (GBR) +0’14’’

3. Joao Almeida (POR) +1’15’’











