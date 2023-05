DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: precedenti a Lago Laceno

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023 E CLASSIFICA: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo la diretta della quarta tappa del Giro d’Italia 2023, possiamo ricordare che Lago Laceno ha una discreta tradizione con la Corsa Rosa, perché sarà sede di un arrivo di tappa per la quarta volta nella storia. La prima risale all’ormai lontano 1976 e la firma fu nobilissima, perché il vincitore fu il belga Roger De Vlaeminck sul traguardo dell’ottava tappa, che aveva preso il via da Selva di Fasano, mentre in maglia rosa c’era Felice Gimondi, che quel giorno tolse il simbolo del primato a Francesco Moser e avrebbe poi vinto il suo terzo Giro d’Italia in carriera.

Passiamo poi al 1998, quando la sesta tappa era la Maddaloni Lago Laceno e la vittoria andò allo svizzero Alex Zülle, che si riprese anche la maglia rosa: fu il dominatore della prima parte di quella Corsa Rosa che però infine divenne leggendaria naturalmente grazie a Marco Pantani. Infine nel 2012 l’ottava tappa con partenza da Sulmona vide a Lago Laceno la meravigliosa vittoria in solitario di Domenico Pozzovivo con 23” sullo spagnolo Beñat Intxausti, mentre il canadese Ryder Hesjedal difese la maglia rosa che aveva conquistato il giorno precedente a Rocca di Cambio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quarta tappa Venosa-Lago Laceno sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2023 E CLASSIFICA: POSSIBILI SCOSSONI…

Oggi, martedì 9 maggio, sarà un giorno sicuramente interessante per la diretta Giro d’Italia 2023 perché la quarta tappa Venosa-Lago Laceno di 175 km sarà la prima frazione di montagna della Corsa Rosa. Non sarà un tappone e in senso stretto nemmeno un arrivo in salita, dal momento che l’ultimo GPM sarà a 3 km dall’arrivo a Lago Laceno, ma comunque ci sarà da faticare e magari potremmo anche avere indicazioni significative per la classifica, perché chi non fosse in forma potrebbe pagare dazio sulle rampe più impegnative del Colle Molella. Dopo la prima tappa di sabato a cronometro e qualche schermaglia anche ieri nell’insidioso finale della tappa di Melfi vinta da Michael Matthews, oggi potremmo quindi avere finalmente risposte anche sui rapporti di forza in salita, in attesa del Gran Sasso di venerdì.

Undici anni fa, un allora giovanissimo Domenico Pozzovivo attaccò in salita e riuscì ad arrivare da solo sul traguardo proprio a Lago Laceno, anche se i big arrivarono sostanzialmente tutti insieme. Lo scenario potrebbe essere lo stesso anche oggi e magari inserirsi nelle fughe da lontano potrebbe essere decisivo per chi ci sa fare in salita e cercherà gloria in una tappa difficile ma non impossibile e quindi magari non così ambita dai big della classifica generale del Giro d’Italia 2023, che vogliono arrivare a Roma in maglia rosa. Di certo ci sono tutti gli ingredienti necessari per vivere una giornata molto stuzzicante, scopriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella quarta tappa Venosa-Lago Laceno.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 4^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà dunque la prima frazione di montagna, non un tappone micidiale ma sicuramente sarà una giornata da seguire con la massima attenzione. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna quarta tappa Venosa-Lago Laceno di 175 km, che toccherà le province di Potenza e Avellino, pedalando quindi dalla Basilicata alla Campania. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Venosa alle ore 12.45 e che fin da subito ci saranno diversi saliscendi, anche se il primo vero Gran Premio della Montagna sarà il Passo delle Crocelle, ascesa di seconda categoria con scollinamento al km 64,2.

Subito dopo la discesa si tornerà quasi subito a salire, superando il primo traguardo volante a Muro Lucano (km 95,9) sulle prime rampe della lunga salita verso il Valico di Monte Carruozzo (km 110,2), altro GPM di seconda categoria. Terreno ideale per le fughe da lontano, ma poi tutto si deciderà nel finale, dopo il secondo sprint intermedio a Montella (km 159,2), con la salita verso il GPM di Colle Molella (km 172), ascesa di 9,6 km al 6,2% di pendenza media, ma che dal quinto all’ottavo chilometro sfiora il 10% medio e tocca punte al 12%. Insomma, c’è terreno per attaccare: dopo il GPM di seconda categoria ci saranno ancora 3 km verso l’arrivo a Lago Laceno, con breve discesa e infine falsopiano.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 3^ TAPPA

1. Remco Evenepoel in 21’18”

2. Joao Almeida a 32”

3. Primoz Roglic a 44”

4. Stefan Kung a 46”

5. Geraint Thomas a 58”

6. Aleksandr Vlasov s.t.

7. Tao Geoghegan Hart a 1’02”

8. Michael Matthews s.t.

9. Jay Vine a 1’08”

10. Mads Pedersen a 1’18”











