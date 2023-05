DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: storia sul Gran Sasso!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo la diretta della settima tappa del Giro d’Italia 2023, bisogna ricordare almeno qualche precedente arrivo della Corsa Rosa a Campo Imperatore, nel cuore del Gran Sasso, la montagna più alta degli Appennini e quindi di tutta l’Italia centro-meridionale. La prima volta fu nel 1971 e vinse lo spagnolo Vicente López Carril; nel 1985 si impose Franco Chioccioli e fu il primo grande acuto nella carriera del toscano che avrebbe poi vinto il Giro d’Italia nel 1991.

La mente di molti, forse quasi tutti, va tuttavia al 22 maggio 1999, giorno dell’ottava tappa di quella Corsa Rosa, con partenza da Pescara: fu una delle tante imprese di Marco Pantani, che circondato dalla neve vinse con 23” su José Maria Jimenez e 26” su Alex Zulle per conquistare la maglia rosa. Infine, abbiamo già accennato a quanto successe nel 2018, con le difficoltà di Chris Froome e il successo di un Simon Yates in maglia rosa, che precedette Thibaut Pinot ed Esteban Chaves per consolidare il primato che sarebbe rimasto solido ancora per molti giorni, prima del suo clamoroso crollo nella terza settimana di quel Giro d’Italia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della settima tappa Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

ARRIVO IN SALITA, COME CAMBIA LA CLASSIFICA?

Oggi, venerdì 12 maggio, sarà una giornata tutta da vivere in compagnia della diretta Giro d’Italia 2023 della settima tappa Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) di 218 km. Spicca subito il chilometraggio, ma soprattutto l’arrivo sul Gran Sasso indica naturalmente che saremo, per la prima volta in questa edizione della Corsa Rosa, in alta montagna e anche in mezzo alla neve, che sarà abbondante a bordo strada. Il primo vero arrivo in salita del Giro d’Italia 2023 naturalmente è molto atteso anche dai big della classifica generale del Giro d’Italia 2023, perché ci fornirà le prime vere risposte sui rapporti di forza quando la strada sale – lo farà in maniera decisa soprattutto negli ultimi 5 km, che ci porteranno per di più oltre quota 2000 metri.

Un luogo comune molto diffuso nel mondo del ciclismo ci dice che la prima grande salita può dire “chi non vincerà” il Giro d’Italia. Forse non è del tutto vero, perché ad esempio nel 2018 Chris Froome fu respinto proprio dal Gran Sasso ma infine vinse il Giro con il leggendario attacco nella tappa di Bardonecchia. Di certo però sapremo chi sta bene e chi invece è un po’ in difficoltà, magari anche a causa delle cadute dei giorni scorsi, in un Giro d’Italia 2023 fino a questo momento decisamente molto sfortunato con il meteo, tranne ieri con l’arrivo a Napoli baciato dal sole per salutare la vittoria di Mads Pedersen. Una cosa è certa: l’attesa è grande per il giorno che ci regalerà per la prima volta quest’anno il fascino delle grandi montagne, copriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella settima tappa Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore).

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 7^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà dunque la prima frazione davvero di alta montagna, con i primi responsi circa le gerarchie dei rapporti di forza in salita. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna settima tappa Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) di 218 km, notevolissima anche per chilometraggio, che toccherà le province di Caserta, Isernia, L’Aquila, Pescara e di nuovo L’Aquila, pedalando quindi in Campania, Molise e Abruzzo. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Capua già alle ore 11.20, dal momento che sarà una giornata molto lunga; il primo traguardo volante sarà collocato a Castel di Sangro al km 91,1 in un tratto di falsopiano lungo la prima salita dura di giornata, quella verso Roccaraso, Gran Premio della Montagna di seconda categoria (km 100,5) che inizierà a metter fatica nelle gambe di tutti i corridori.

Seguiranno un falsopiano, la discesa e un tratto pianeggiante nel quale sarà collocato il secondo sprint intermedio di giornata a Bussi sul Trino (km 160,6), ma poi inizierà il lunghissimo finale, con gli ultimi 45 km che saranno quasi tutti in salita. La prima parte di questa ascesa porterà la corsa verso il GPM di seconda categoria di Calascio (km 185,8), al termine di 13,5 km di salita molto regolari con pendenza media attorno al 6%, poi un breve tratto di falsopiano porterà la corsa a Santo Stefano di Sessanio, dove si ricomincerà a salire per la vera e propria ascesa verso l’arrivo sul Gran Sasso, a Campo Imperatore. Saranno ben 26,4 km anche se il dato della pendenza media sarà di appena il 3,4%, perché nella prima parte ci saranno molti tratti facili e pure con contropendenze. La vera bagarre, almeno fra i big, sarà allora racchiusa agli ultimi 5 km, che saranno i più impegnativi sia per l’altitudine che toccherà 2130 metri di quota all’arrivo, sia perché avranno pendenza media all’8,2% e punte di pendenza massima al 13%.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 6^ TAPPA

1. Andreas Leknessund (Nor)

2. Remco Evenepoel (Bel) a 28”

3. Aurélien Paret-Peintre (Fra) a 30”











