DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: i signori della crono

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: I SIGNORI DELLA CRONO

Remco Evenepoel, Filippo Ganna e Primoz Roglic sono nomi di spicco per la diretta del Giro d’Italia 2023, in particolare parlando di cronometro. Il belga ha iniziato questa Corsa Rosa vincendo la cronometro lungo la Costa dei Trabocchi in Abruzzo, da Fossacesia Marina ad Ortona, con una prestazione superba che diede a Remco Evenepoel un vantaggio di 22” proprio sul piemontese due volte campione del Mondo della specialità. Dal canto suo, Filippo Ganna può naturalmente mettere sul piatto ben cinque cronometro vinte al Giro d’Italia: Palermo, Valdobbiadene e Milano nel 2020, poi Torino e di nuovo Milano nel 2021.

Questa per Pippo è naturalmente la grande occasione per vincere una cronometro anche quest’anno, dopo l’assenza dal Giro d’Italia nel 2022. Infine, guai a dimenticare Primoz Roglic, che per la terza volta nella sua carriera partecipa alla Corsa Rosa e ha sempre vinto almeno una cronometro: lo sloveno si fece conoscere al grande pubblico con il trionfo del 2016 a Greve in Chianti, poi nel 2019 si impose a Bologna in cima al San Luca e di nuovo a San Marino, dunque sicuramente ha un bel feeling con le prove contro il tempo disputate in Emilia Romagna e dintorni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della nona tappa cronometro Savignano sul Rubicone-Cesena sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

GIRO D’ITALIA 2023: LA CLASSIFICA ALLA PROVA DELLA CRONO

La diretta Giro d’Italia 2023 ci proporrà la sua nona tappa cronometro Savignano sul Rubicone-Cesena di 35 km oggi, domenica 14 maggio. Sarà allora una giornata di notevole significato anche per quanto riguarda la classifica generale del Giro d’Italia 2023, perché la distanza è notevole per una prova contro il tempo e ci potrebbero essere distacchi molto significativi: tutta pianura, poche curve e lunghi rettilinei, è l’identikit perfetto per una cronometro che esalterà gli specialisti e potrebbe far soffrire parecchio tutti gli altri. Ieri c’è stato spettacolo: a Fossombrone è stato eccezionale Ben Healy ma ci sono stati anche distacchi tra i big, con Primoz Roglic, Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart hanno guadagnato 14″ su Remco Evenepoel.

Possiamo ripetere quanto avevamo già detto per la prima tappa in Abruzzo: le cronometro del Giro d’Italia 2023 saranno particolarmente importanti, anche perché i due principali favoriti per il successo finale, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, vanno molto forte anche contro il tempo. Ad Ortona vinse proprio il belga, che si prese il successo di tappa e la prima maglia rosa davanti al nostro Filippo Ganna, che però purtroppo oggi sarà il grande assente, perché ieri non è partito essendo risultato positivo al Covid con sintomi simili a quelli influenzali. Insomma, sarà una frazione da seguire con la massima attenzione e per più di un motivo: scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella nona tappa cronometro Savignano sul Rubicone-Cesena.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 9^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione già di fondamentale importanza per la classifica della Corsa Rosa. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna nona tappa cronometro Savignano sul Rubicone-Cesena di 35 km, che si snoderà per intero sulle strade della provincia di Forlì-Cesena, quindi naturalmente in Emilia Romagna. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Savignano sul Rubicone alle ore 13.15 per quanto riguarda il primo corridore in gara, che sarà come al solito l’ultimo della classifica generale, mentre l’altimetria non ci dice molto, perché si tratterà di una cronometro di fatto completamente pianeggiante e quindi velocissima.

Trattandosi di una prova contro il tempo è comunque una notizia di fondamentale importanza, perché ciò significa che oggi sarà una cronometro perfetta per gli specialisti e che invece potrebbe far soffrire molto chi non ha confidenza con questo esercizio. Ricordiamo che ci saranno ben rilevamenti cronometrici intermedi, collocati rispettivamente a Fossa dopo 13 km, a Ruffio dopo 23,1 km e infine già a Cesena al km 29. Le strade saranno quasi sempre rettilinee, con poche curve per sviluppare la massima velocità. I due passaggi cittadini di San Mauro Pascoli e Cesena presentano tuttavia alcuni restringimenti e nel caso di Cesena anche un breve tratto in pavé di porfido prima dell’arrivo, che sarà collocato presso il Technogym Village.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 8^ TAPPA

1. Andreas Leknessund (Nor)

2. Remco Evenepoel (Bel) a 8”

3. Primoz Roglic (Slo) a 38”











