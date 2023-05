DIRETTA/ Giro d’Italia 2023 video streaming Rai: De Bod al comando! 1^ tappa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: DE BOD HA IL MIGLIOR TEMPO

Scenario meraviglioso sulla Costa dei Trabocchi e livello tecnico altrettanto elevato, le emozioni sono già tante nella diretta del Giro d’Italia 2023 con la cronometro Fossacesia Marina-Ortona. Ricordiamo che i big più attesi di questa prima tappa partiranno verso la fine: in particolare, Remco Evenepoel scatterà alle ore 16.34, seguito in quest’ordine da Primoz Roglic, Stefan Kung e Filippo Ganna, sarà quindi un vero e proprio scontro diretto fra i quattro principali candidati per la vittoria di tappa – e nel caso di Evenepoel e Roglic, naturalmente anche favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2023.

Prima parte velocissima sulla pista ciclabile lungo la costa, poi però si sale verso Ortona e quest’ultima parte naturalmente sarà determinante. Al comando della classifica provvisoria c’è il sudafricano Stefan De Bod della EF Education-Easypost, che con un eccellente tratto finale verso Ortona ha fermato il cronometro sul tempo di 22’32”. Alle sue spalle ci sono al secondo posto il tedesco Nico Denz a 9”, il lussemburghese Bob Jungels a 12” e il nostro Jonathan Milan in quarta posizione a 13” a pari merito con Bauke Mollema, con Jungels e Milan che erano in vetta appaiati al secondo intermedio ma Denz e soprattutto De Bod hanno fatto molto meglio nel finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della prima tappa cronometro Fossacesia Marina-Ortona sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO D'ITALIA 2023

SI COMINCIA

Ci siamo, finalmente tutto è pronto per la partenza della prima tappa cronometro Fossacesia Marina-Ortona e quindi della diretta del Giro d’Italia 2023. L’anno scorso si era in Ungheria, da Budapest a Visegrad, inoltre si trattava di una tappa in linea che vide la vittoria di Mathieu Van der Poel, che conquistò così la prima maglia rosa della scorsa edizione del Giro d’Italia.

Il paragone è più interessante con le tre precedenti edizioni, tutte in Italia e con una cronometro ad aprire le danze: nel 2019 fu Primoz Roglic a vincere la prova contro il tempo che portava dal centro di Bologna fino al Santuario di San Luca, poi ecco la doppietta di Filippo Ganna, che si aggiudicò vittoria di tappa e prima maglia rosa sia nel 2020 da Monreale a Palermo sia nel 2021 nella cronometro con partenza e arrivo a Torino. Ganna ha vinto tutte le cronometro disputate al Giro d’Italia nel 2020 e nel 2021, quindi di fatto ci sarà in palio per lui anche il proseguimento di questa imbattibilità (nel 2022 era assente), però la concorrenza sarà durissima: parola quindi alla strada e al cronometro, via alla diretta del Giro d’Italia 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ABRUZZO E LA CORSA ROSA

Mentre aspettiamo il via alla diretta del Giro d’Italia 2023 con l’odierna prima tappa, ricordiamo alcuni precedenti in Abruzzo. Questa sarà appena la seconda volta nella storia in cui la Corsa Rosa partirà dall’Abruzzo. L’unico precedente risale al 2001 e pure in quel caso l’apertura fu con una cronometro individuale, che tra l’altro scrisse una pagina di storia grazie a un record che resiste ancora oggi. Infatti il 19 maggio 2001 il belga Rik Verbrugghe vinse la cronometro Montesilvano Marina-Pescara di 7,6 km in 7’44” facendo segnare la media record di 58,874 km/h, un record tuttora imbattuto, rifilando ben 8” al secondo, che fu Dario Frigo.

In Abruzzo si tornerà per l’arrivo della settima tappa in cima al Gran Sasso e allora ricordiamo che per il quarto anno di fila l’Abruzzo ospiterà un arrivo in salita. La curiosità è che nelle ultime due occasioni il vincitore di tappa, cioè Egan Bernal a Campo Felice nel 2021 e Jai Hindley sul Blockhaus nel 2022, si è anche aggiudicato il Giro d’Italia. Il colombiano inoltre vestì la maglia rosa proprio in Abruzzo e non l’avrebbe più lasciata, mentre per Hindley fu in realtà decisivo l’arrivo sulla Marmolada al penultimo giorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMINCIA LA GRANDE AVVENTURA!

Finalmente comincia la grande avventura, la diretta Giro d’Italia 2023 ci terrà compagnia oggi, sabato 6 maggio, con la prima tappa che sarà la cronometro Fossacesia Marina-Ortona di 19,6 km, dal momento che la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023 ha luogo in Abruzzo, terra che ama in maniera speciale il ciclismo e saprà accogliere in maniera straordinaria la Corsa Rosa, nonostante la dolorosa assenza dell’idolo locale Giulio Ciccione, fermato dal Covid nelle scorse settimane. Sarà la seconda partenza del Giro d’Italia dall’Abruzzo e già oggi bisognerà stare molto attenti, perché una cronometro di quasi 20 km lascerà subito il segno sulla classifica.

La diretta del Giro d’Italia 2023 sarà quindi imperdibile fin dal primo giorno, perché si annuncia spettacolare la lotta per la prima vittoria di tappa e di conseguenza anche per l’ambitissima prima maglia rosa. Naturalmente pensiamo innanzitutto al nostro Filippo Ganna, che è “abbonato” alle vittorie alla prima tappa del Giro d’Italia, impresa che gli è riuscita sia nel 2020 a Palermo sia nel 2021 a Torino, ma dobbiamo dire che la concorrenza sarà molto agguerrita, a cominciare naturalmente dai due principali favoriti per il trionfo finale, perché sia Remco Evenepoel sia Primoz Roglic sono fortissimi a cronometro e si daranno battaglia già oggi. Scopriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 fin da questa prima tappa cronometro Fossacesia Marina-Ortona.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione che, come abbiamo già spiegato, accenderà la battaglia per la vittoria e la prima maglia rosa, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna prima tappa cronometro Fossacesia Marina-Ortona di 19,6 km, che apre la Grande Partenza in Abruzzo. Parliamo di una cronometro, quindi l’orario della partenza si riferisce a quando scatterà da Fossacesia Marina il corridore che avrà l’onore di aprile il Giro d’Italia 2023: appuntamento fissato alle ore 13.50, mentre l’arrivo ad Ortona dell’ultimo corridore in gara sarà previsto pochi minuti dopo le 17.00.

Dati gli orari, dobbiamo naturalmente descrivere tecnicamente il percorso di questa cronometro lungo la Costa dei Trabocchi, uno scorcio tipico e meraviglioso dell’Abruzzo e prima delle tante perle della nostra Italia che ammireremo nel corso delle tre settimane. La prima parte di circa 14 km si svolgerà interamente lungo la Ciclovia Adriatica, sarà pianeggiante, con sei gallerie brevi e luminose lungo il percorso e un primo intermedio a Marina di San Vito (km 9,8). Usciti dalla ciclabile con un breve restringimento di carreggiata, dopo il secondo intermedio al Porto di Ortona (km 16,8) inizia la salita che porta ad Ortona. Si tratta di una ascesa di 1300 metri al 5,4% di pendenza media, che per una cronometro non è affatto banale, poi si svolterà in leggera discesa verso il Castello Aragonese. A seguire, un tratto di discesa più marcata porterà a una svolta a sinistra, dopo la quale salendo al 2% si coprono gli ultimi 750 metri fino all’arrivo, che sarà anche GPM di quarta categoria per assegnare pure la maglia azzurra.











