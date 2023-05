DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023/ Video streaming Rai: così andò un anno fa nella 3^ tappa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta della terza tappa del Giro d’Italia 2023, facciamo un passo indietro alla medesima frazione della scorsa edizione della Corsa Rosa. Nel 2022 il Giro d’Italia era partito dall’Ungheria, quindi la terza tappa era stata l’ultima in terra magiara ed era stata disputata alla domenica (con partenza ovviamente al venerdì). Le differenze quindi sono notevoli rispetto a questo lunedì dall’Abruzzo alla Basilicata, ma ricordiamo comunque cosa successe nella Kaposvár-Balatonfüred di 201 km, con la fuga di Mattia Bais, Filippo Tagliani e Samuele Rivi ma alla fine un arrivo in volata in riva al lago Balaton.

La vittoria andò a Mark Cavendish in 4h56’39” e per lo sprinter britannico, allora alla Quick-Step Alpha Vinyl, fu una vittoria a suo modo storica, perché Cavendish non vinceva una tappa al Giro d’Italia addirittura dal 2013, cioè nove anni prima. In classifica invece non ci furono cambiamenti, perché Mathieu Van der Poel mantenne la maglia rosa con 11” su Simon Yates e 16” su Tom Dumoulin prima di un lunedì di riposo per rientrare in Italia e poi ripartire dalla Sicilia al martedì. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della terza tappa Vasto-Melfi sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

TAPPA COMPLESSA!

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi, lunedì 8 maggio, ci offrirà una lunga cavalcata verso Sud con la sua terza tappa Vasto-Melfi di 202 km, con cui la Corsa Rosa raggiungerà la Basilicata. Terzo giorno del Giro d’Italia 2023 e potenzialmente terzo scenario differente: sabato la partenza a cronometro, ieri una frazione pianeggiante e oggi una tappa nel complesso non impegnativa, ma con un finale ostico con due GPM negli ultimi 40 km e un tratto di salita per raggiungere il traguardo a Melfi. Intendiamoci: nulla di complicato, difficilmente ci saranno scosse in classifica come forse potrebbe essere domani verso Lago Laceno (primo assaggio di salita), ma nemmeno una tappa per velocisti puri e quindi ci saranno tanti attaccanti che vorranno provarci.

Questa quindi sembra essere sulla carta la giornata perfetta per i cosiddetti “cacciatori di tappe”. L’elenco di chi potrebbe provarci oggi sarà lunghissimo, sbilanciarsi in pronostici quasi impossibile, facciamo giusto qualche nome fra gli italiani cominciando da Diego Ulissi, uno che in carriera ha già vinto ben otto tappe al Giro d’Italia. Sempre fra i corridori di casa nostra potremmo indicare Alberto Bettiol e Lorenzo Rota, Gianni Moscon e Vincenzo Albanese, Alessandro De Marchi e Andrea Vendrame, Stefano Oldani e il campione nazionale Filippo Zana, ma è difficile dire se sia una tappa da fughe oppure se tutto si deciderà nell’intricato finale. Di certo potrebbe essere un giorno divertente, scopriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella terza tappa Vasto-Melfi.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà dunque una frazione potenzialmente stuzzicante e aperta ad insidie, anche se non eccessivamente complicata. Adesso andiamo naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna terza tappa Vasto-Melfi di 213 km, che toccherà le province di Chieti, Campobasso, Foggia, Avellino e Potenza, con la particolarità che sono tutte di regioni differenti (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata). Il chilometraggio sarà notevole, quindi la partenza avrà luogo da Vasto già alle ore 12.00, tuttavia gran parte del tracciato sarà pianeggiante e quindi segnaliamo innanzitutto il primo traguardo volante della terza tappa del Giro d’Italia 2023, che sarà collocato a Foggia al km 107. Gli ultimi 40 km tuttavia proporranno ben due Gran Premi della Montagna, quindi il finale potrebbe essere esplosivo.

Prima si salirà verso il Valico dei Laghi di Monticchio, GPM di terza categoria collocato al km 180, poi ci sarà un breve falsopiano ed ecco l’ascesa di quarta categoria verso il Valico La Croce, al km 187,1. Nulla di trascendentale, ma a breve distanza dal traguardo potrebbe essere un problema serio per i velocisti. La successiva discesa porterà verso il secondo sprint intermedio a Rapolla (km 203,3), infine per raggiungere l’arrivo di Melfi bisognerà prestare attenzione, perché all’interno del centro abitato ci sarà una prima salita, poi una discesa e di nuovo si salirà verso il traguardo in Piazza Archimede, al 5% di pendenza: anche questo dettaglio potrebbe fare la differenza oggi…











