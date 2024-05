Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 11^ tappa Foiano-Francavilla (15 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: SI VIAGGIA VERSO SUD!

Siamo arrivati a una nuova diretta del Giro d’Italia 2024: mercoledì 15 maggio avremo la undicesima tappa Foiano Val di Fortore-Francavilla al Mare, proseguendo sempre verso Sud lungo la costa. Sarà una tappa lunga, a differenza di ieri, ma non troppo impegnativa: terreno buono per i velocisti, mentre i favoriti potrebbero vivere un giro di riposo dopo le grandi emozioni di ieri. La vittoria sulla Bocca della Selva è andata a Valentin Paret-Peintre, autore di una grande azione: il francese è andato a riprendere un eroico Jan Tratnik e si è involato resistendo agli assalti del connazionale Romain Bardet.

Diretta Giro d'Italia 2024, classifica/ Paret-Peintre ha vinto la 10^ tappa, Pogacar resiste! (14 maggio)

Quest’ultimo è arrivato al settimo posto in classifica, guadagnando qualcosa su Tadej Pogacar: lo sloveno però, senza forzare visto l’ampio vantaggio, ha gestito alla grande la sua maglia rosa con un distacco immutato sui principali inseguitori. Oggi dunque la diretta del Giro d’Italia 2024 proporrà qualcosa di diverso, ma non significa che non possa comunque essere una giornata emozionante; lo scopriremo presto, adesso proviamo a capire quale sarà il percorso che ci attende nell’undicesima tappa Foiano Val di Fortore-Francavilla al Mare.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Olav Kooij ha vinto la 9^ tappa, Pogacar sempre rosa (oggi 12 maggio)

COME VEDERE LA 11^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Consueto appuntamento con la diretta tv del Giro d’Italia 2024, che come sappiamo viene trasmessa in chiaro sulla televisione di stato: per la 11^ tappa il palinsesto prevede una prima incursione di Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, fino alle ore 14:00 quando la diretta della corsa rosa si sposterà su Rai Due. Al termine della tappa avremo il consueto Processo con approfondimenti e interviste che ci faranno rivivere la giornata; naturalmente ci sarà la possibilità di seguire il Giro d’Italia 2024 anche in diretta streaming video, grazie al sito di Rai Play oppure alla relativa app che non comportano costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, 11^ TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diretta Giro d'Italia 2024, classifica/ Tadej Pogacar ha vinto l'8^ tappa, tris della maglia rosa! 11 maggio

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL PERCORSO DELLA 11^ TAPPA

La diretta del Giro d’Italia 2024 per la sua 11^ tappa prende il via alle ore 12:05 da Foiano Val Fortore: siamo in Campania nella provincia di Benevento, ma si viaggerà verso Sud lungo la costa adriatica arrivando nel territorio metropolitano di Chieti. A essere movimentati sono soprattutto i primi chilometri: si parte di fatto in salita, poi una discesa abbastanza lunga e probabilmente impegnativa per transitare a Pietracatella, al Km 49 ecco allora il GPM di terza categoria con una salita di circa 9 chilometri. Saremo qui nella provincia di Campobasso, si resterà poi su queste altitudini con un’altra ascesa.

Al Km 74,5 è posto il traguardo volante di Casacalenda; da lì si scende in maniera anche abbastanza rapida fino al Km 107. Da lì, il finale è tutto pianeggiante: un lungo tratto di 100 Km che non avrà sussulti per quanto riguarda l’altimetria, potrebbe anche presentarsi monotono nell’evoluzione della diretta del Giro d’Italia 2024 ma possiamo ricordare che ci sarà comunque un altro sprint a Fossacesia Marina. Questo il percorso dell’undicesima tappa, per scoprire come andranno le cose nella diretta del Giro d’Italia 2024 dovremo aspettare che si cominci a correre…

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 36h46’08”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’40”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’58”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”

5. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 4’15”

6. Antonio Tiberi (Ita) a 4’27”

7. Romain Bardet (Fra) a 4’57”

8. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’19”

9. Filippo Zana (Ita) a 5’23”

10. Einer Rubio (Col) a 5’29”

© RIPRODUZIONE RISERVATA