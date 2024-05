Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 10^ tappa Cusano Mutri! (oggi 14 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 10^ TAPPA: TERZO ARRIVO IN SALITA

Dopo il giorno di riposo inizia la seconda settimana e la diretta Giro d’Italia 2024 promette di farci divertire parecchio anche con la sua decima tappa Pompei-Cusano Mutri di 142 km, breve ma intensa perché ci proporrà il terzo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa, salendo dal centro abitato di Cusano Mutri verso Bocca della Selva, per una salita non particolarmente dura ma decisamente lunga, come vedremo meglio analizzando il percorso. Prima, dobbiamo naturalmente celebrare il totale dominio della maglia rosa Tadej Pogacar, leader indiscusso della classifica generale del Giro d’Italia 2024 con una dimostrazione di superiorità che finora è stata totale.

Lo sloveno ha vinto entrambi gli arrivi in salita a Oropa e Prati di Tivo più la cronometro di Perugia, inoltre Tadej Pogacar si è reso protagonista in ogni modo, domenica a Napoli lo abbiamo visto tirare la volata al compagno di squadra Juan Sebastian Molano, poi terzo dietro a Olav Kooij e Jonathan Milan nella tappa che ricorderemo soprattutto per la beffa a Jhonatan Narvaez a pochissimi metri dalla linea del traguardo di Napoli. Oggi sicuramente ci saranno tentativi di fuga da lontano, staremo a vedere se qualcuno in gruppo terrà unita la corsa, inoltre scopriremo se Pogacar allungherà ancora o se ci sarà qualcuno capace di dargli fastidio: queste sono le attese per la diretta Giro d’Italia 2024 con la decima tappa Pompei-Cusano Mutri.

GIRO D’ITALIA 2024 DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Dopo un giorno di riposo, tornano gli splendidi pomeriggi di maggio in compagnia di tutte le emozioni della Corsa Rosa; la diretta tv del Giro d’Italia 2024 sarà come sempre garantita in chiaro su Rai Sport HD, il canale tematico al numero 58 del telecomando, fino alle ore 14.00 quando avrà luogo il passaggio su Rai 2, per seguire tutte le fasi decisive della corsa fino al Processo alla Tappa dopo l’arrivo.

Naturalmente bisogna poi aggiungere che pure Eurosport dedica una eccellente copertura al Giro d’Italia 2024 per i propri abbonati. In entrambi i casi, la decima tappa Pompei-Cusano Mutri sarà visibile anche tramite la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + su abbonamento. Inoltre, il sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social permetteranno di avere tutte le notizie e le informazioni utili sulla Corsa Rosa.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, 10^ TAPPA POMPEI-CUSANO MUTRI (142 KM), ECCO IL PERCORSO!

Abbiamo già capito che la seconda settimana inizia subito con una frazione decisamente intrigante, andiamo allora a scoprire il percorso della decima tappa Pompei-Cusano Mutri di 142 km, terzo arrivo in salita per la diretta Giro d’Italia 2024. Si correrà per intero in Campania attraversando quattro delle cinque province di questa regione, cominciando dalla partenza a Pompei alle ore 13.15, uno dei luoghi più celebri al mondo darà quindi il via a questa frazione breve ma assai complicata, con 2800 metri di dislivello. La prima parte sarà la più semplice, una prima breve salita ci porterà al traguardo volante di Arpaia al km 52,1, poi inizieranno i saliscendi, tra i quali naturalmente spicca il GPM di seconda categoria a Camposauro al km 82,5, prima vera difficoltà di giornata.

La diretta del Giro d’Italia 2024 proseguirà poi con un lungo tratto vallonato, non troppo difficile ma senza pianura, tra cui un tratto effettivamente in salita verso l’Intergiro di Guardia Sanframondi al km 104,8 e poi altri saliscendi verso l’abitato di Cusano Mutri, dove al km 121,4 sarà collocato l’ultimo sprint intermedio. Sappiamo però naturalmente che per raggiungere l’arrivo bisognerà salire verso Bocca della Selva, sempre nel territorio di Cusano Mutri ma in quota: sarà naturalmente un GPM di prima categoria con i suoi 18 km di ascesa al 5,6% medio. Si tratterà di una salita abbastanza irregolare, con tratti molto facili e strappi assai più duri (14% massimo), il finale si farà più regolare attorno al 7-8% e allora bisognerà stare attenti agli ultimi 6 km, non micidiali ma senza dubbio impegnativi.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 32h59’04”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’40”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’58”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”

5. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 4’02”

6. Antonio Tiberi (Ita) a 4’23”

7. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’15”

8. Einer Rubio (Col) a 5’28”

9. Thymen Arensman (Ola) a 5’30”

10. Jan Hirt (Cze) a 5’53”











