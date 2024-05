Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2 12^ tappa, ostica a Fano! (oggi 16 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 12^ TAPPA: I MURI MARCHIGIANI!

Giornata potenzialmente intrigante oggi, giovedì 16 maggio, con la diretta Giro d’Italia 2024 che ci farà vivere le emozioni della sua dodicesima tappa Martinsicuro-Fano di 193 km, cioè il giorno ormai abbastanza tradizionale dei cosiddetti Muri marchigiani, per un giorno che potremmo definire simile come caratteristiche a una classica del Nord. Ancora una volta, il nome di riferimento potrebbe essere la maglia rosa Tadej Pogacar, che d’altronde ha vinto pure un Giro delle Fiandre, però naturalmente resta da capire se i big della classifica generale del Giro d’Italia 2024 (e in particolare proprio la UAE Team Emirates) vorranno provare a fare la corsa, oppure se sarà giorno per le fughe da lontano – scenario forse più probabile.

Ieri a Francavilla al Mare ci siamo goduti il meraviglioso bis di Jonathan Milan, il velocista più forte presente al Giro d’Italia 2024, al termine della tappa superiore ai 200 km più veloce di sempre, ma oggi i protagonisti saranno altri e potrebbe esserci qualche colpo di scena in più, quindi staremo naturalmente a vedere che cosa ci offrirà la strada. Sicuramente un pensiero andrà a Michele Scarponi e allora sarà occasione anche per riflettere sulla sicurezza stradale e sui rischi che vive chiunque di noi (non solo i ciclisti di professione) quando usa una bicicletta, con numeri purtroppo degni di un bollettino di guerra, compresi ragazzi di 17 anni come Matteo Lorenzi, vittima di un incidente pochi giorni fa. Adesso però diamo spazio alle informazioni utili per seguire al meglio la diretta Giro d’Italia 2024 della odierna dodicesima tappa Martinsicuro-Fano…

GIRO D’ITALIA 2024 12^ TAPPA DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE

Siamo entrati ormai nella seconda metà della Corsa Rosa, però anche oggi ricordiamo le modalità per seguire la diretta tv del Giro d’Italia 2024. Essa sarà come sempre garantita in chiaro prima su Rai Sport HD, il canale tematico al numero 58 del telecomando, che terrà la linea con Andrea De Luca e Alessandro Petacchi fino alle ore 14.00, quando avrà luogo il passaggio su Rai 2, con il racconto di Francesco Pancani e Davide Cassani, in compagnia dello scrittore Fabio Genovesi.

In alternativa, ma solo per gli abbonati, ecco pure le voci di Luca Gregorio e Riccardo Magrini su Eurosport per seguire il Giro d’Italia 2024. In entrambi i casi, la dodicesima tappa Martinsicuro-Fano sarà visibile anche tramite la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024 tramite sito o app di Rai Play oppure Discovery +, ma in quest’ultimo caso solo su abbonamento. Inoltre, il sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social garantiranno altimetrie, cronotabelle, notizie e informazioni utili sulla Corsa Rosa.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, SCOPRIAMO IL PERCORSO DELLA 12^ TAPPA MARTINSICURO-FANO (193 KM)

Giornata intrigante, come sempre quando ci sono da affrontare gli ormai celebri Muri marchigiani, andiamo allora adesso a scoprire nel dettaglio il percorso della dodicesima tappa Martinsicuro-Fano di 193 km, la diretta Giro d’Italia 2024 risale verso Nord pedalando per le province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino, dall’Abruzzo attraversando tutte le Marche. Dunque la partenza sarà a Martinsicuro alle ore 12.30, considerando il chilometraggio impegnativo. Fino a Civitanova Marche si resterà sulla costa e non ci saranno problemi, poi si andrà nell’entroterra e comincerà una serie praticamente infinita di saliscendi, tutti brevi ma spesso con pendenze impegnative. Sarà in salita anche lo sprint intermedio a Recanati (km 77,5), poi avremo ben quattro GPM, anche se tutti di quarta categoria.

Il primo sarà ad Osimo al km 93,2, seguito da quello di Monsano al km 126,8 e da quelli di Ostra dopo 138,4 km di corsa. Ecco poi l’Intergiro a Ripe (km 147,8) e subito dopo il quarto GPM, che sarà collocato a La Croce (km 150,6), ma in realtà sarà in cima a uno strappo anche l’ultimo sprint intermedio a Mondolfo (km 161,4). Insomma, ci attende una successione di Muri davvero notevole, anche se quello decisivo per l’esito della diretta Giro d’Italia 2024 di oggi potrebbe essere quello che non varrà né come GPM né come traguardo volante, cioè il Monte Giove, che nel suo tratto più impegnativo toccherà il 20% di pendenza massima, dal momento che sarà a meno di 10 km dall’arrivo di Fano, prima del quale bisognerà stare attenti a curve e controcurve costeggiando le mura del centro storico.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 41h09’26”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’40”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’56”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 4’27”

6. Romain Bardet (Fra) a 4’57”

7. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’19”

8. Filippo Zana (Ita) a 5’23”

9. Einer Rubio (Col) a 5’28”

10. Thymen Arensman (Ola) a 5’52”











