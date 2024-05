DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: la parola a Tadej Pogacar (21 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 16^ TAPPA: LA PAROLA ALLA MAGLIA ROSA

Mentre ci avviciniamo alla diretta della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024, possiamo dare la parola naturalmente a Tadej Pogacar, la maglia rosa che è anche l’autentico dominatore con quattro vittorie di tappa, il primato pure nei GPM e soprattutto la bellezza di 6’41” di vantaggio su Geraint Thomas, il secondo in classifica. Domenica lo sloveno aveva definito il trionfo di Livigno “una giornata di quelle che ricorderò per anni, perché ho vinto la tappa regina a Livigno, che è uno dei miei posti preferiti in Italia. Ci sono stato la prima volta da juniores, durante un training camp con la Nazionale, e da quella volta ci sono tornato quasi ogni anno.

Ci sono legato anche perché è qui che ho avuto il mio primo appuntamento con la mia fidanzata Urska”, si è permesso pure un riferimento molto personale Tadej Pogacar. Di conseguenza la maglia rosa conosceva “molto bene queste strade, e avevo studiato con il team il punto in cui attaccare, dopo il forcing di Majka”. Poi un pizzico ancora di prudenza, come è giusto che sia, ma tutti sanno che Tadej Pogacar dovrà ‘solo’ arrivare a Roma per vincere il Giro d’Italia 2024: “Non si può ancora dire che il Giro è finito, manca ancora una settimana e tutto può succedere”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

Altro giorno meraviglioso sia dal punto di vista agonistico sia per i paesaggi che si incontreranno lungo il tracciato, in un martedì tuttavia potrebbe essere più complicato recarsi in loco e allora diamo spazio alle solite informazioni per seguire la diretta tv del Giro d’Italia 2024 anche in occasione della sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena. Sulla Rai l’appuntamento sarà prima sul canale tematico Rai Sport HD, numero 58, per poi passare dalle ore 14.00 su Rai 2.

Gli abbonati avranno invece come sempre la preziosa alternativa rappresentata da Eurosport, mentre per chi non potesse nemmeno mettersi davanti a un televisore possiamo rammentare anche la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, come sempre garantita tramite il sito o l’applicazione di Rai Play per tutti oppure Discovery + su abbonamento. Infine, ricordiamo le piattaforme social ufficiali e il sito www.giroditalia.it per tutte le altre informazioni utili e le curiosità legate alla Corsa Rosa.

GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 16^ TAPPA: ANCORA MONTAGNE PER RIPARTIRE!

Un re indiscusso ma ancora una bellissima settimana da vivere in compagnia della diretta Giro d’Italia 2024: in teoria, anche oggi martedì 21 maggio ci sarebbe terreno adatto per un altro show della maglia rosa Tadej Pogacar nella sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena di 206 km, che proporrà la Cima Coppi di questa edizione del Giro d’Italia e un altro arrivo in salita, stavolta al Monte Pana di Santa Cristina Val Gardena. Ci si può divertire anche leggendo un libro giallo in cui fin da subito si è capito chi è l’assassino: Tadej Pogacar ha “ucciso” la classifica generale del Giro d’Italia 2024, ma con le sue imprese sta riscrivendo la storia del ciclismo ed è bello che lo faccia anche alla Corsa Rosa, nella sua prima partecipazione.

Oggi la diretta Giro d’Italia 2024 avrebbe dovuto portarci anche in vetta allo Stelvio, ma per esigenze di sicurezza è stato modificato il percorso, mantenendo comunque una salita molto lunga e ad altissima quota, quella del Giogo di Santa Maria. Resta intatto il canovaccio della tappa: molto difficile all’inizio, poi con una lunga parte intermedia e infine di nuovo decisamente impegnativa negli ultimi 35 km. Dopo il capolavoro di Livigno, che è stata addirittura la quarta vittoria di tappa per Pogacar, potrebbe esserci maggiore libertà per le fughe, ma naturalmente nel finale servirà andare molto forte in salita: che cosa ci dirà oggi la diretta Giro d’Italia 2024 con la sua sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: SCOPRIAMO IL PERCORSO DELLA 16^ TAPPA LIVIGNO-SANTA CRISTINA VAL GARDENA, 206 KM

Ci tuffiamo nell’ultima settimana in compagnia della diretta Giro d’Italia 2024 e ci sarà sicuramente da divertirsi già oggi, quindi scopriamo adesso tutto il percorso della sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena di 206 km, altra frazione di alta montagna e nuovo arrivo in salita, anche se magari globalmente meno dura rispetto a domenica. La partenza sarà alle ore 11.30 da Livigno e per uscire dalla conca ove sorge la località lombarda ci sarà subito da salire, superando in senso inverso il Passo di Eira e il Passo di Foscagno: stavolta sarà più lunga la discesa, ma come inizio si annuncia esplosivo, anche perché poi da Bormio si salirà verso lo Stelvio e la Cima Coppi sarà comunque molto dura, anche se si devierà al Giogo di Santa Maria, dopo 16,7 km di ascesa al 7,1% di pendenza media e punte massime al 15%, a 2498 metri di quota e dopo 50,2 km della tappa.

La deviazione imporrà un tratto in territorio svizzero prima di rientrare in Italia, evidentemente nella provincia di Bolzano, con una lunghissima discesa che poi diventerà un falsopiano sempre tendente a scendere e per qualche chilometro anche pianura attorno al traguardo volante di Bolzano (km 161,4), quindi ci sarà questa lunga parte intermedia molto facile prima di ricominciare a salire da Prato all’Isarco in poi. Lungo la lunghissima ascesa del Passo Pinei (GPM di prima categoria al km 194) si troveranno anche l’Intergiro di Fiè allo Sciliar (km 177,7) e il traguardo volante di Siusi allo Sciliar (km 184,8), perché si tratterà di ben 23,3 km di salita, molto irregolari tanto che la pendenza media è del 4,7%, ma spesso impegnativi, con punte al 15%. Dopo il GPM, breve discesa verso Ortisei, dove si ricomincerà a salire verso l’arrivo a Santa Cristina Val Gardena, per la precisione al Monte Pana: saranno 6,5 km al 6,1% medio, che però diventeranno molto duri negli ultimi 2000 metri, dove la pendenza sarà pari all’11,8%. Ne vedremo ancora delle belle…

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 56h11’42”

2. Geraint Thomas (Gbr) a 6’41”

3. Daniel Felipe Martinez (Col) a 6’56”

4. Ben O’Connor (Aus) a 7’43”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 9’26”

6. Thymen Arensman (Ola) a 9’45”

7. Romain Bardet (Fra) a 10’49”

8. Filippo Zana (Ita) a 11’11”

9. Einer Rubio (Col) a 12’13”

10. Jan Hirt (Cze) a 13’11”











