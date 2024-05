Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 4^ tappa Acqui Terme-Andora (oggi 7 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: PROBABILE VOLATA AD ANDORA MA…

Dopo il meraviglioso weekend d’apertura, nel segno soprattutto del campione più atteso Tadej Pogacar, stiamo vivendo giorni sulla carta più tranquilli per la diretta Giro d’Italia 2024, che nella quarta tappa Acqui Terme-Andora di 190 km dovrebbe vivere oggi, martedì 7 maggio, una giornata molto simile a quella di ieri. Proprio quanto abbiamo vissuto pedalando verso Fossano ci insegna tuttavia che nel ciclismo e soprattutto al Giro d’Italia tutto è possibile: è bastato un traguardo volante per accendere una bagarre con tanto di fuga con i velocisti coinvolti; in seguito la maglia rosa ha fatto lo sprint per gli abbuoni, prima dell’epilogo con addirittura l’attacco per la vittoria dello stesso Pogacar e Geraint Thomas, ripresi appena in tempo per la volata vinta da Tim Merlier su Jonathan Milan.

Oggi il canovaccio potrebbe essere simile, anche se ci sarà un po’ di salita in più per passare dal Piemonte alla Liguria, per vivere l’ultima parte della tappa sulle strade care naturalmente alla Milano Sanremo, con tanta pianura ma anche un piccolo trabocchetto. Insomma, è meglio prestare come sempre la massima attenzione, anche se teoricamente per la classifica generale del Giro d’Italia 2024 questa dovrebbe essere la seconda di tre giornate di transizione, prima di tornare a fare decisamente sul serio da giovedì. Questo dunque è quanto potremmo attenderci oggi nella diretta Giro d’Italia 2024, ma naturalmente adesso possiamo scoprire più nel dettaglio che cosa ci riserverà la quarta tappa Acqui Terme-Andora, tra le province di Alessandria, Asti e Savona.

GIRO D’ITALIA 2024, COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Ribadiamo ancora una volta le varie modalità per seguire la diretta tv del Giro d’Italia 2024, sebbene tutte ben note a tifosi e appassionati: eccellente copertura in chiaro sulla Rai, con le trasmissioni del mattino e il lancio della telecronaca su Rai Sport HD (canale numero 58) prima del passaggio su Rai 2 dalle ore 14.00, nella quarta tappa Acqui Terme-Andora tra l’altro tornerà il racconto di Francesco Pancani e Davide Cassani con tutta la squadra di Rai Sport, dopo il giorno di sciopero ieri.

Altrettanto ampia è l’offerta di Eurosport, anche se in questo caso servirà un abbonamento per seguire il Giro d’Italia 2024 con il racconto di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Di conseguenza i punti di riferimento sono i consueti anche per seguire la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Il sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social su tutte le principali piattaforme saranno poi preziosa fonte di informazioni sulla Corsa Rosa.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA ACQUI TERME-ANDORA (190 KM)

Abbiamo già accennato per sommi capi che cosa potremmo attenderci oggi dalla diretta Giro d’Italia 2024, ma adesso è meglio descrivere con precisione cosa prevederà il percorso della quarta tappa Acqui Terme-Andora di 190 km – per il momento la più lunga tra le frazioni di questo primo scorcio del Giro d’Italia numero 107. La partenza avrà luogo da Acqui Terme alle ore 12.35, la prima parte potrebbe essere definita come un lungo falsopiano con tendenza a salire, dopo il primo sprint intermedio a Calizzano (km 79,2) ci sarà l’unica salita vera e propria, cioè il GPM di terza categoria del Colle del Melogno (km 88,1) per poi scendere verso il mare, con l’Intergiro di Altare (km 116,5) collocato nel lungo ma agevole tratto in discesa.

Di fatto si giungerà sul mare a Savona, sede dell’ultimo traguardo volante al km 130,6, poi sarà quasi tutta pianura lungo la costa, pedalando lungo la Statale Aurelia sulle strade che tutti conoscono molto bene grazie alla Milano-Sanremo. Ci si fermerà evidentemente un po’ prima della Città dei Fiori, ma attenzione perché uno dei tre capi della Classicissima potrebbe giocare oggi un ruolo importante nella diretta del Giro d’Italia 2024. Infatti poco dopo Laigueglia ci sarà da affrontare il Capo Mele, salita breve e al 5% medio circa, ma con scollinamento a meno di 3 km dall’arrivo di Andora. Attenzione allora a questo trampolino di lancio per gli attaccanti, che potrebbero provarci sia in salita sia nella successiva discesa, con solo gli ultimi 800 metri che saranno piatti e rettilinei. Potrebbero provarci un Julian Alaphilippe oppure un Filippo Ganna, per fare due nomi – ma pure un Tadej Pogacar, visto il precedente di ieri…

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 11h03’02”

2. Geraint Thomas (Gor) a 46”

3. Daniel Martinez (Col) a 47”

4. Einer Rubio (Col) a 56”

5. Cian Uijtdebroeks (Bel) s.t.

6. Lorenzo Fortunato (Ita) a 1’07”











