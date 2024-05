Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 6^ tappa: sterrato a Rapolano Terme (9 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA: UN GIORNO PIENO DI INSIDIE!

Dopo tappe che ci hanno riservato colpi di scena anche quando sulla carta sarebbero stati difficili da immaginare, la diretta Giro d’Italia 2024 ci offre oggi la sesta tappa Viareggio-Rapolano Terme di 180 km: giovedì 9 maggio era uno dei giorni segnati con la matita rossa fin dalla presentazione del percorso, dal momento che questa frazione tutta toscana avrà diversi strappi e tratti in sterrato, una sorta di Strade Bianche (un paio di questi tratti fanno parte anche della classica senese) inserita nella Corsa Rosa, che potrebbe anche causare dei cambiamenti nella classifica generale del Giro d’Italia 2024, anche se la maglia rosa Tadej Pogacar ha già vinto per due volte la Strade Bianche e quindi la giornata potrebbe essere di nuovo favorevole al fenomeno sloveno della UAE Team Emirates.

Tadej Pogacar ha attaccato anche su un minimo strappo lunedì, oltre che ovviamente nelle prime due tappe che lo hanno portato in maglia rosa; ieri invece a sorpresa la diretta Giro d’Italia 2024 ha esaltato i fuggitivi in una tappa che doveva essere perfetta per i velocisti ed invece ha dato gloria al francese Benjamin Thomas e oggi è giorno perfetto per definizione per sorprese e possibili trabocchetti. Sullo sterrato possono aumentare anche le possibilità di forature o problemi meccanici, motivo per cui molti non condividono l’inserimento di strade bianche in tappe dei grandi Giri: da spettatori tuttavia lo spettacolo è garantito e il più atteso sarà, ancora una volta, il “solito” Tadej Pogacar. Tifosi e appassionati sono avvisati: oggi è davvero imperdibile la diretta del Giro d’Italia 2024 della sesta tappa Viareggio-Rapolano Terme…

GIRO D’ITALIA 2024, COME SEGUIRE IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO LA 6^ TAPPA

Oggi sarà un giorno spettacolare anche per chi segue la Corsa Rosa dalla televisione o tramite connessione Internet, naturalmente ne approfittiamo per ribadire le modalità per vivere la diretta tv del Giro d’Italia 2024, in chiaro sulla Rai con le trasmissioni del mattino e il lancio della telecronaca su Rai Sport HD (canale numero 58) prima del passaggio su Rai 2 dalle ore 14.00, fino a dopo l’arrivo con commenti e interviste al Processo alla Tappa, una delle trasmissioni più ricche di storia della nostra tv di Stato.

Eurosport dedica a sua volta enorme spazio al Giro d’Italia 2024, anche se evidentemente in questo caso servirà un abbonamento per seguire la corsa. Di conseguenza i punti di riferimento sono abbondanti pure per seguire la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Inoltre, il sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social su tutte le principali piattaforme sono preziosi per gli appassionati, con le altimetrie, la cronaca live e tante altre informazioni utili.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: ANDIAMO A SCOPRIRE IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA VIAREGGIO-RAPOLANO TERME (180 KM)

Dopo tutto quanto abbiamo detto finora, non ci resta che presentare in dettaglio il percorso della sesta tappa Viareggio-Rapolano Terme di 180 km, il giorno dello sterrato nella diretta Giro d’Italia 2024. Subito un’annotazione sulla partenza, fissata alle ore 12.55 da Torre del Lago Puccini, la frazione del comune di Viareggio celebre per ospitare la casa del compositore Giacomo Puccini, di cui nel 2024 ricorre il centenario della morte. Poco da dire nei primi 70 km, la musica inizierà a cambiare con il GPM di quarta categoria a Volterra (km 80,4) che aprirà un tratto di saliscendi, tra cui lo sprint intermedio che sarà collocato a Casole d’Elsa (km 103,8).

Dopo 130 km arriva anche lo sterrato, con due tratti ben noti grazie alla Strade Bianche: prima il settore di Vidritta che rispetto alla corsa di marzo sarà lungo 2 km in più e, dopo poche centinaia di metri di asfalto, sarà immediatamente seguito dal tratto di Bagnaia, che avrà anche uno strappo al 15% di pendenza massima con tanto di GPM a Grotti (km 140,4). Avremo poi l’Intergiro a Monteroni d’Arbia (km 152,4) e il terzo tratto sterrato, che porterà al traguardo volante di Pievina (km 164,5). Non è tutto: il finale sarà caratterizzato dal breve ma ripido strappo di Serre di Rapolano, con punte di pendenza massima al 20% a circa 4 km dall’arrivo di Rapolano Terme. Ne vedremo davvero delle belle magari anche per la classifica del Giro d’Italia 2024…

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 19h19’15”

2. Geraint Thomas (Gbr) a 46’’

3. Daniel Martinez (Col) a 47’’

4. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 55’’

5. Einer Rubio (Col) a 56’’











