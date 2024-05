DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai, la favola di Pelayo Sanchez (7^ tappa 10 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA: LA FAVOLA DI PELAYO SANCHEZ

Oggi saranno attesi protagonisti tutti i migliori nomi della diretta del Giro d’Italia 2024, ma prima ci sembra giusto onorare la grande impresa di Pelayo Sanchez ieri a Rapolano Terme. Per il corridore spagnolo classe 2000 è stata la terza vittoria da professionista, la prima a livello World Tour e quindi naturalmente anche in un grande giro. Tutto questo in una tappa con tratti di sterrato e battendo in volata una leggenda come Julian Alaphilippe, sarebbe stato difficile chiedere qualcosa di meglio.

Pelayo Sanchez, subito dopo l’arrivo, aveva quindi dichiarato: “Non mi rendo ancora conto di quello che ho fatto. Sono senza parole. Dall’inizio dell’anno, il piano era di risparmiare energie nelle prime tappe per oggi. Avevo in mente di vincere da una fuga, ma era difficile. Ho fatto del mio meglio per risparmiare energie in vista del finale cercando di rimanere calmo quando tutti attaccavano. Ho cercato di staccare Plapp e Alaphilippe, ma era impossibile. L’unico modo per vincere era dallo sprint”. L’emozione è resa dalle ultime parole del vincitore: “Ho sempre sognato di correre i Grandi Giri. L’anno scorso ho fatto la Vuelta con la Burgos-BH, ora è il mio primo Giro d’Italia. Vincere una tappa qui è semplicemente pazzesco”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Seguire dal ciglio della strada una cronometro può dare il vantaggio di poter ammirare con calma tutti i corridori, vedendoli in azione uno per volta, ma naturalmente per il grande pubblico di tutta la nazione il principale punto di riferimento resta la diretta tv del Giro d’Italia 2024, in chiaro sulla Rai secondo le note modalità (salvo incroci con il tennis), cioè con le trasmissioni del mattino e il lancio della telecronaca su Rai Sport HD, canale numero 58, prima del passaggio su Rai 2 dalle ore 14.00, compreso il Processo alla Tappa dopo l’arrivo.

Anche Eurosport dedica una copertura totale al Giro d’Italia 2024, anche se fruibile in questo caso solamente tramite abbonamento. In entrambi i casi, alla visione “classica” in televisione si aggiunge la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Inoltre, ricordiamo le altimetrie e la cronaca live sul sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social su tutte le principali con molte altre informazioni utili.

UNA CRONOMETRO FONDAMENTALE IN UMBRIA!

Se ieri non sono mancate le emozioni sulle strade bianche della Toscana, oggi venerdì 10 maggio la diretta Giro d’Italia 2024 ci propone in Umbria un’altra giornata imperdibile con la settima tappa, cioè la cronometro Foligno-Perugia di 40,6 km, sicuramente uno dei momenti più significativi di tutta la Corsa Rosa anche per quanto riguarda la lotta per la classifica generale del Giro d’Italia 2024. Siamo in una sorta di trittico che nobilita la prima settimana, aperto appunto a Rapolano Terme, che oggi prosegue con la cronometro da Foligno a Perugia e culminerà domani con l’impegnativo arrivo in salita a Prati di Tivo. Considerato il chilometraggio, i distacchi più pesanti potrebbero arrivare proprio oggi: il cronometro è giudice come sempre implacabile.

Ieri forse i big, in primis la maglia rosa Tadej Pogacar, si sono forse un po’ trattenuti pensando proprio alla odierna cronometro quando il gruppo si era riavvicinato parecchio ai fuggitivi, per la felicità di Pelayo Sanchez che ha colto la vittoria della vita (almeno fino ad ora) davanti a un certo Julian Alaphilippe. Oggi però l’attesa è per i nomi nobili per la classifica del Giro d’Italia 2024: contro il tempo dovrebbe essere un duello in particolare tra Geraint Thomas e lo stesso Pogacar, anche se per la vittoria di tappa naturalmente c’è anche Filippo Ganna, un altro dei corridori che magari ieri avrebbe potuto regalare più spettacolo se oggi non ci fosse stata la “sua” cronometro. Insomma, ci attendiamo un venerdì di lusso con la diretta Giro d’Italia 2024 per la settima tappa Foligno-Perugia…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: ECCO IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA, CRONOMETRO FOLIGNO-PERUGIA (40,6 KM)

Magari sembra più interessante analizzare il percorso di una tappa in linea, ma è fondamentale adesso capire cosa ci attenderà nella settima tappa, cronometro Foligno-Perugia di 40,6 km, perché sarà una delle giornate più significative per la diretta Giro d’Italia 2024. Frazione interamente umbra, la partenza avrà luogo da Foligno, con il primo corridore (cioè l’ultimo della classifica generale) che scatterà alle ore 13.10, dobbiamo parlare di una cronometro nettamente divisa in due parti. I primi 34 km saranno sostanzialmente pianeggianti e molto veloci, perfetti per gli specialisti delle prove contro il tempo, passando per l’intermedio a Santa Maria degli Angeli al km 18,6 e fino al secondo intermedio, collocato a Ponte Valleceppi appunto dopo 34 km.

Da quel momento in poi sarà un’altra storia, perché la diretta della settima tappa del Giro d’Italia 2024 si farà decisamente più complicata nel suo tratto finale. Tecnicamente l’arrivo di Perugia sarà valido anche come GPM di quarta categoria, in realtà sarà impegnativo soprattutto il primo tratto dopo l’intermedio, con i 1300 metri che porteranno a Casaglia caratterizzati da una pendenza media all’11,8% e punte fino al 16% massimo. Da quel momento in poi avremo diverse curve, alcune contropendenze ma pure qualche altro strappo (11% a 2000 metri dal traguardo) prima degli ampi tornanti finali che portano al rettilineo di arrivo in corso Pietro Vannucci a Perugia, epilogo di una prova contro il tempo che avrà peso enorme per la Corsa Rosa.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 23h20’52”

2. Geraint Thomas (Gbr) a 46’’

3. Daniel Martinez (Col) a 47’’

4. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 55’’

5. Einer Rubio (Col) a 56’’











